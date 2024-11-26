Владимир Кличко ответил популярному в США комментатору Джо Рогану: "Ты повторяешь пропаганду Путина"
Владимир Кличко резко отреагировал на антиукраинские заявления популярного американского подкастера Джо Рогана.
Свой ответ Владимир Кличко записал на видео и опубликовал в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
Роган, сторонник Трампа, в своем подкасте раскритиковал разрешение Байдена Украине бить ракетами ATACAMS по территории РФ. Кличко ответил, что Роган использует путинскую пропаганду.
"Джо Роган, я послушал твой последний подкаст. Отправляю тебе это видео, чтобы ты знал, что я не согласен. Ты говоришь об американском оружии, которое направляется в Украину, что, по твоему мнению, приведет к Третьей мировой войне. Позволь сказать, что ты повторяешь пропаганду Путина. Путинская Россия - в беде, поэтому они хотят напугать вас и таких, как вы. Его война должна была длиться 3 дня, но длится 3 года благодаря героизму и жертвам моего народа. Поэтому ты используешь единственное оружие Путина - пропаганду", - заявил Владимир Кличко.
Он подчеркнул, что российская пропаганда направлена на ослабление демократии, в том числе, в США.
"Путинская Россия хочет тихо уничтожить Украину. Она хочет, чтобы Америка вела себя тихо. Была не великой, но тихой. Великая Америка - это не та Америка, которая бросает страны, которые защищают свободу ценой своих жизней", - подчеркнул Кличко.
Он предложил объяснить свою позицию подробнее на подкасте Рогана.
"Коротко говоря, у меня есть несколько разногласий. Если ты пригласишь меня на свой подкаст, мы смогли бы их обсудить. Как свободные люди", - подчеркнул Владимир Кличко.
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https://youtu.be/bvKNjXawwSc?t=4789
https://streamable.com/icfyus
І так, він мудило рідкісне. А чому? Та тому що він працює на Дану Уайта - власника UFC. Це така компанія, яка влаштовує та проводить бої серед бійців змішаного стилю. Дуже популярна та розкручена у США. І там виступає ДУЖЕ багато кацапів. Причому в деяких вагових категоріях вони утримують чемпіонські пояси. Це, в основному, чеченці та дагестанці (інколи етнічні кацапи). А оскільки там чеченці та дагестанці, то там і корупція. І там великі гроші. А джо роган є коментатором цих боїв. Він же ж бере інтерв'ю у бійців після поєдинків. Ну а оскільки у нього багатомільйонна аудиторія на youtube, то він, скоріше за все, добряче отримує на лапу від кацапів за просування їхніх наративів серед американців.
Ось і все.
https://www.youtube.com/watch?v=a6eSJHU4DTo