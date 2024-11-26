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Владимир Кличко ответил популярному в США комментатору Джо Рогану: "Ты повторяешь пропаганду Путина"

Володимир Кличко відреагував на пропаганду від Рогана

Владимир Кличко резко отреагировал на антиукраинские заявления популярного американского подкастера Джо Рогана.

Свой ответ Владимир Кличко записал на видео и опубликовал в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Роган, сторонник Трампа, в своем подкасте раскритиковал разрешение Байдена Украине бить ракетами ATACAMS по территории РФ. Кличко ответил, что Роган использует путинскую пропаганду.

"Джо Роган, я послушал твой последний подкаст. Отправляю тебе это видео, чтобы ты знал, что я не согласен. Ты говоришь об американском оружии, которое направляется в Украину, что, по твоему мнению, приведет к Третьей мировой войне. Позволь сказать, что ты повторяешь пропаганду Путина. Путинская Россия - в беде, поэтому они хотят напугать вас и таких, как вы. Его война должна была длиться 3 дня, но длится 3 года благодаря героизму и жертвам моего народа. Поэтому ты используешь единственное оружие Путина - пропаганду", - заявил Владимир Кличко.

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Он подчеркнул, что российская пропаганда направлена на ослабление демократии, в том числе, в США.

"Путинская Россия хочет тихо уничтожить Украину. Она хочет, чтобы Америка вела себя тихо. Была не великой, но тихой. Великая Америка - это не та Америка, которая бросает страны, которые защищают свободу ценой своих жизней", - подчеркнул Кличко.

Он предложил объяснить свою позицию подробнее на подкасте Рогана.

"Коротко говоря, у меня есть несколько разногласий. Если ты пригласишь меня на свой подкаст, мы смогли бы их обсудить. Как свободные люди", - подчеркнул Владимир Кличко.

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Автор: 

Кличко Владимир (268) пропаганда (3672) США (26528)


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Топ комментарии
+26
Володимир, інколи один прямий дієвіший чим сто дискусій.
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26.11.2024 12:28
+9
Я не полінувався і переклав все ураїнською:

https://streamable.com/icfyus

І так, він мудило рідкісне. А чому? Та тому що він працює на Дану Уайта - власника UFC. Це така компанія, яка влаштовує та проводить бої серед бійців змішаного стилю. Дуже популярна та розкручена у США. І там виступає ДУЖЕ багато кацапів. Причому в деяких вагових категоріях вони утримують чемпіонські пояси. Це, в основному, чеченці та дагестанці (інколи етнічні кацапи). А оскільки там чеченці та дагестанці, то там і корупція. І там великі гроші. А джо роган є коментатором цих боїв. Він же ж бере інтерв'ю у бійців після поєдинків. Ну а оскільки у нього багатомільйонна аудиторія на youtube, то він, скоріше за все, добряче отримує на лапу від кацапів за просування їхніх наративів серед американців.

Ось і все.
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26.11.2024 14:36
+7
Ох він і мудак - стара дурна домогосподарка, яка патякає з виглядом експерта про речі, які тільки-но почула від свого чоловіка, таксиста-пенсіонера.
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26.11.2024 13:11
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Ось це відео, де лисе чмо говорить про Україну:

https://youtu.be/bvKNjXawwSc?t=4789
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26.11.2024 12:23 Ответить
Ох він і мудак - стара дурна домогосподарка, яка патякає з виглядом експерта про речі, які тільки-но почула від свого чоловіка, таксиста-пенсіонера.
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26.11.2024 13:11 Ответить
Я не полінувався і переклав все ураїнською:

https://streamable.com/icfyus

І так, він мудило рідкісне. А чому? Та тому що він працює на Дану Уайта - власника UFC. Це така компанія, яка влаштовує та проводить бої серед бійців змішаного стилю. Дуже популярна та розкручена у США. І там виступає ДУЖЕ багато кацапів. Причому в деяких вагових категоріях вони утримують чемпіонські пояси. Це, в основному, чеченці та дагестанці (інколи етнічні кацапи). А оскільки там чеченці та дагестанці, то там і корупція. І там великі гроші. А джо роган є коментатором цих боїв. Він же ж бере інтерв'ю у бійців після поєдинків. Ну а оскільки у нього багатомільйонна аудиторія на youtube, то він, скоріше за все, добряче отримує на лапу від кацапів за просування їхніх наративів серед американців.

Ось і все.
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26.11.2024 14:36 Ответить
Вайт, а не уайт. В українському правописі w пишеться через в.
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26.11.2024 16:19 Ответить
Це ДУЖЕ суттєво.
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26.11.2024 17:07 Ответить
Ну так, яка різниця
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26.11.2024 17:12 Ответить
А ось відповідь Володимира:

https://www.youtube.com/watch?v=a6eSJHU4DTo
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26.11.2024 20:13 Ответить
Володимир, інколи один прямий дієвіший чим сто дискусій.
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26.11.2024 12:28 Ответить
Кинув рукавичку Рогану?
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26.11.2024 12:37 Ответить
Може це чмо в Україні відомо, але я тут про нього нічого не чув.
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26.11.2024 12:57 Ответить
як вільна людина з ************** було б живіше. обговорення. розбіжностей.
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26.11.2024 13:13 Ответить
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26.11.2024 13:16 Ответить
З якого устемпу повилізали оці попідкасти?
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26.11.2024 13:16 Ответить
Володиным прямым справа до этого му#ака быстрее бы дошло.
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26.11.2024 13:22 Ответить
Не встигло би дійти...
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26.11.2024 14:02 Ответить
"Путінська кацапія" - серйозно!? Кличко, скажи ще, що народ кацапії страждає в ярмі ***** 🤬
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26.11.2024 16:18 Ответить
Трюки разработанные Джо Роганом опасны для жизни. Не пытайтесь их повторить , поверьте не надо !
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26.11.2024 16:22 Ответить
 
 