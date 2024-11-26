УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10323 відвідувача онлайн
Новини
19 332 116

В Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Умєрова

У Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про звільнення Рустема Умєрова з поста міністра оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку проєкту.

Ініціатором постанови виступив народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Раніше у своєму телеграм-каналі він заявив, що Умєров відповідальний за поставку неякісних мін підрозділам ЗСУ.

"Якщо просто: то Міністерство Оборони під керівництвом Умєрова просто не змогли нормально виробити боєприпаси. Гроші виділені. А бк вироблений бракований. Він був прийнятий на озброєння і пройшов всі перевірки і вже на ПЕРЕДОВІЙ зрозуміли, що він небезпечний для особового складу", - написав Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров планує візит до Південної Кореї для переговорів щодо зброї, - ЗМІ

Також він звинуватив Умєрова у некомпетентності: "Я говорив це буквально через пару місяців після його призначення - він некомпетентний. Його треба звільняти негайно. Через такі призначення ми програємо у війні".

Скрін поста Гончаренка про звільнення Умєрова

Постачання бракованих мін ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

Автор: 

Міноборони (7294) звільнення (2664) Гончаренко (488) Умєров Рустем (585)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+41
Призначайте вже лисого. Хуженєбудєт!

показати весь коментар
26.11.2024 19:07
+33
Ну а після звільнення нехай мобілізується і йде визволяти свій рідний Крим .
показати весь коментар
26.11.2024 19:08
+32
Та хіба ж там тільки у Умєрові справа? Там все оте зелене шобло треба гнати сцяними ганчирками з влади.....Гангрену не обробляють місцями, її повністю відрізають.....
показати весь коментар
26.11.2024 19:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Саме цікаве, що на початку навіть тут на цензорі, після Рєзнікова, Умєрова багато хто блаженно облизував. Кєди вам не тапки в польоті важче міняти 😸
показати весь коментар
26.11.2024 20:34 Відповісти
Умеров..." Уходя ...Уходи " разом з 🤡...
показати весь коментар
26.11.2024 20:40 Відповісти
Наче й правильне рішення . Але у ОПи немає притомної кандидатур. На цей пост...знову поставлять якусь зелену маріонетку...
показати весь коментар
26.11.2024 21:11 Відповісти
Безумовно у відставку і на нари.
показати весь коментар
26.11.2024 21:26 Відповісти
А шо это в Раде так раздухарились, чи бесхребетные еще не перевелись?
показати весь коментар
26.11.2024 21:32 Відповісти
Шалений кіт-

Мені колись попали до рук іноземні мінометні міни. Власно кажучи, я офігів від того, як все продумано. (Капіталісти жиж, про що тут говорити). Продумана насамперед упаковка. Кожна міна, була поміщена в картонний тубус, як пляшка коньяку. Вишибні патрони, вже стояли в хвостовіках. Причому так плотно, аби їх дістати, приходилось не абияк попотіти. Вишибні заряди в пластикових контейнерах. Але ж то міни іноземного виробника.

Те що побачив я на відео, інакше як свідомою диверсією важко назвати. Якщо деякі Слуги там щось мичать про погоду, мовляв це все вона винна, то вони повні співучасники цієї диверсії.

Але у цій ганебній історії, є ще одна ціна. І вона вже навіть не стосується грошей. Мова про ціну людського життя. Я вам зараз накидаю просту логічну ситуацію, а ви, друзі зрозумієте про що я. Отже. Уявіть картину. Два десятки окупантів, в тумані приховано просуваються яром до наших позицій. Ну це вони вважають, що приховано, але ж дрон, незважаючи на погоду давно їх помітив. Координати передали на мінометну батарею, яка прикриває позиції умовного взводу, умовних роти, батальйону, бригади. Зараз «сто двадцяті навалять». Перший постріл… Не розрив. Другий постріл. Також. Третій постріл шалений недоліт, бо один «порох» не спрацював. Четвертий постріл, міна залишилась в каналі ствола. Як то кажуть, «аборт». Доки мінометники їб@ться із тими мінами, окупанти зробили ривок до позицій і… Хто винен в тому, що умовний ВОП «Хвиля» був захоплений, а хлопці які там були… Ну ви зрозуміли? Мінометники? Командир батареї? Батальону? Бригади? Ті пацани які загинули на тому ВОПі? Чи ПІД@РИ, які від жадібності, від бажання заробити бабла будь на чому, (навіть на житті солдат), вже берегів не бачать?

То ще не перевіряли ціну тих мін. Не здивуюсь, якщо вони будуть вдвічі дорожчі за іноземні…
показати весь коментар
26.11.2024 21:49 Відповісти
Трясця. Трясця, курва ! Лише дві речі у нашого Лідора виходять добре. Це звільнення та чергові плани через тиждень-два. Скільки ж нам ще треба бачити оцю кадрову колотнечу та фантазії Волюнтариста ? Та ніхто крім Залужного й його команди не забезпечить ОБОРОНУ України. Що ще не ясно цим недоумкам з ОПісу ? ОПіс має усвідомити, що завгосп - це не професійний генерал. І керувати військом - це не доглядати за майном колгоспу.
показати весь коментар
26.11.2024 21:51 Відповісти
Ви думаєте цього не було видно з самого початку що людина не на своєму місці?
Видно. На це закривали очі

Вангую що постанову не приймуть, а це чудо без досвіду залишиться бо воно лояльне
показати весь коментар
26.11.2024 22:14 Відповісти
А з Эрдоганом погодили??
показати весь коментар
26.11.2024 22:51 Відповісти
Нехай Ердоган підключається до Криму. Цапів треба з Криму викидувати, а це можуть зробити тільки кримли(по праву пограбованих хозяїв), яких в Туретчині мільонна діаспора
показати весь коментар
26.11.2024 23:55 Відповісти
Це не має значення ! Поки у нас Єрмак, можуть міністром тільки іншого покидька поставити.
показати весь коментар
26.11.2024 23:16 Відповісти
Поки в нас є зєля усі покидьки зможуть у владі попрацювати(і погадити). Вибори
показати весь коментар
26.11.2024 23:59 Відповісти
Запитання? А хто вибирав зелю в 19 році ?
показати весь коментар
27.11.2024 08:37 Відповісти
Ти?
показати весь коментар
27.11.2024 09:29 Відповісти
Як звільнення, а де кримінальна справа
показати весь коментар
27.11.2024 08:36 Відповісти
Давно треба цього чюрбана не Українця під сраку копняка і за межі держави
показати весь коментар
27.11.2024 12:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 