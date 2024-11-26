В Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Умєрова

У Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про звільнення Рустема Умєрова з поста міністра оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку проєкту.

Ініціатором постанови виступив народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Раніше у своєму телеграм-каналі він заявив, що Умєров відповідальний за поставку неякісних мін підрозділам ЗСУ.

"Якщо просто: то Міністерство Оборони під керівництвом Умєрова просто не змогли нормально виробити боєприпаси. Гроші виділені. А бк вироблений бракований. Він був прийнятий на озброєння і пройшов всі перевірки і вже на ПЕРЕДОВІЙ зрозуміли, що він небезпечний для особового складу", - написав Гончаренко.

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Також він звинуватив Умєрова у некомпетентності: "Я говорив це буквально через пару місяців після його призначення - він некомпетентний. Його треба звільняти негайно. Через такі призначення ми програємо у війні".

Постачання бракованих мін ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".