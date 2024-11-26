В Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Умєрова
У Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про звільнення Рустема Умєрова з поста міністра оборони України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку проєкту.
Ініціатором постанови виступив народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
Раніше у своєму телеграм-каналі він заявив, що Умєров відповідальний за поставку неякісних мін підрозділам ЗСУ.
"Якщо просто: то Міністерство Оборони під керівництвом Умєрова просто не змогли нормально виробити боєприпаси. Гроші виділені. А бк вироблений бракований. Він був прийнятий на озброєння і пройшов всі перевірки і вже на ПЕРЕДОВІЙ зрозуміли, що він небезпечний для особового складу", - написав Гончаренко.
Також він звинуватив Умєрова у некомпетентності: "Я говорив це буквально через пару місяців після його призначення - він некомпетентний. Його треба звільняти негайно. Через такі призначення ми програємо у війні".
Постачання бракованих мін ЗСУ
Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.
20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".
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Мені колись попали до рук іноземні мінометні міни. Власно кажучи, я офігів від того, як все продумано. (Капіталісти жиж, про що тут говорити). Продумана насамперед упаковка. Кожна міна, була поміщена в картонний тубус, як пляшка коньяку. Вишибні патрони, вже стояли в хвостовіках. Причому так плотно, аби їх дістати, приходилось не абияк попотіти. Вишибні заряди в пластикових контейнерах. Але ж то міни іноземного виробника.
Те що побачив я на відео, інакше як свідомою диверсією важко назвати. Якщо деякі Слуги там щось мичать про погоду, мовляв це все вона винна, то вони повні співучасники цієї диверсії.
Але у цій ганебній історії, є ще одна ціна. І вона вже навіть не стосується грошей. Мова про ціну людського життя. Я вам зараз накидаю просту логічну ситуацію, а ви, друзі зрозумієте про що я. Отже. Уявіть картину. Два десятки окупантів, в тумані приховано просуваються яром до наших позицій. Ну це вони вважають, що приховано, але ж дрон, незважаючи на погоду давно їх помітив. Координати передали на мінометну батарею, яка прикриває позиції умовного взводу, умовних роти, батальйону, бригади. Зараз «сто двадцяті навалять». Перший постріл… Не розрив. Другий постріл. Також. Третій постріл шалений недоліт, бо один «порох» не спрацював. Четвертий постріл, міна залишилась в каналі ствола. Як то кажуть, «аборт». Доки мінометники їб@ться із тими мінами, окупанти зробили ривок до позицій і… Хто винен в тому, що умовний ВОП «Хвиля» був захоплений, а хлопці які там були… Ну ви зрозуміли? Мінометники? Командир батареї? Батальону? Бригади? Ті пацани які загинули на тому ВОПі? Чи ПІД@РИ, які від жадібності, від бажання заробити бабла будь на чому, (навіть на житті солдат), вже берегів не бачать?
То ще не перевіряли ціну тих мін. Не здивуюсь, якщо вони будуть вдвічі дорожчі за іноземні…
Видно. На це закривали очі
Вангую що постанову не приймуть, а це чудо без досвіду залишиться бо воно лояльне