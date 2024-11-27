Литва виділила 5 млн євро на встановлення сонячних електростанцій в Україні

Уряд Литви виділив 5 мільйонів євро на встановлення сонячних електростанцій в Україні. Це відбулося після того, як Вільнюс затвердив програму підтримки енергетичного сектора Литви.

Про це пише "ЄП" з посиланням на LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначила керівниця департаменту співробітництва з питань розвитку МЗС Литви Раса Кайрієне, обладнання для сонячних електростанцій має бути надійним і захищеним від кібератак - тому має бути європейського виробництва.

"При виборі сонячних електростанцій ми повинні забезпечити надійність обладнання, яке буде встановлено, і аспекти кібербезпеки, щоб не створювати додаткових залежностей для України. Тому в процесі закупівель ми будемо намагатися включити цю вимогу, що обладнання має бути походженням з ЄС або європейської економіки",- заявила представниця литовського МЗС.

Нагадаємо, що нещодавно Литва передала Україні чергову партію військової допомоги.

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