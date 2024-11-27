УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10911 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
411 7

Литва виділила 5 млн євро на встановлення сонячних електростанцій в Україні

Литва виділила 5 млн євро на встановлення сонячних електростанцій в Україні

Уряд Литви виділив 5 мільйонів євро на встановлення сонячних електростанцій в Україні. Це відбулося після того, як Вільнюс затвердив програму підтримки енергетичного сектора Литви.

Про це пише "ЄП" з посиланням на LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначила керівниця департаменту співробітництва з питань розвитку МЗС Литви Раса Кайрієне, обладнання для сонячних електростанцій має бути надійним і захищеним від кібератак - тому має бути європейського виробництва.

"При виборі сонячних електростанцій ми повинні забезпечити надійність обладнання, яке буде встановлено, і аспекти кібербезпеки, щоб не створювати додаткових залежностей для України. Тому в процесі закупівель ми будемо намагатися включити цю вимогу, що обладнання має бути походженням з ЄС або європейської економіки",- заявила представниця литовського МЗС.

Нагадаємо, що нещодавно Литва передала Україні чергову партію військової допомоги.

Читайте також: Литва профінансує виробництво української далекобійної зброї

Автор: 

Литва (2377) допомога (8280) фінансування (3084) сонячна енергетика (292)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ми поміняємо колір світлофорів!!!
показати весь коментар
27.11.2024 16:54 Відповісти
і зареєструємо всіх! домашніх тварин!
показати весь коментар
27.11.2024 16:56 Відповісти
і кого те спасе, і від чого ? 👀
показати весь коментар
27.11.2024 16:57 Відповісти
тут в однієї криси в Хмельницькому знайшли 6 млн $, а нам кредити дають.
показати весь коментар
27.11.2024 17:01 Відповісти
Розкрадуть, без варіантів.
показати весь коментар
27.11.2024 17:13 Відповісти
Хто буде оператор? Це комульна власність? Краще кожному свою панель
показати весь коментар
27.11.2024 17:28 Відповісти
Зараз прийдуть "експерти" по сонячній енергетиці і розккажуть, що це дуже дорого для України, а от теплова енергетика Ахметова і Коломойського дуже дешева, чи ні?
показати весь коментар
27.11.2024 18:31 Відповісти
 
 