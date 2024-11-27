РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5989 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
411 7

Литва выделила 5 млн евро на установку солнечных электростанций в Украине

Литва виділила 5 млн євро на встановлення сонячних електростанцій в Україні

Правительство Литвы выделило 5 миллионов евро на установку солнечных электростанций в Украине. Это произошло после того, как Вильнюс утвердил программу поддержки энергетического сектора Литвы.

Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметила руководитель департамента сотрудничества по вопросам развития МИД Литвы Раса Кайриене, оборудование для солнечных электростанций должно быть надежным и защищенным от кибератак - поэтому должно быть европейского производства.

"При выборе солнечных электростанций мы должны обеспечить надежность оборудования, которое будет установлено, и аспекты кибербезопасности, чтобы не создавать дополнительных зависимостей для Украины. Поэтому в процессе закупок мы будем стараться включить это требование, что оборудование должно быть происхождением из ЕС или европейской экономики",- заявила представительница литовского МИД.

Напомним, что недавно Литва передала Украине очередную партию военной помощи.

Читайте также: Литва профинансирует производство украинского дальнобойного оружия

Автор: 

Литва (2455) помощь (7788) финансирование (1795) солнечная энергетика (39)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ми поміняємо колір світлофорів!!!
показать весь комментарий
27.11.2024 16:54 Ответить
і зареєструємо всіх! домашніх тварин!
показать весь комментарий
27.11.2024 16:56 Ответить
і кого те спасе, і від чого ? 👀
показать весь комментарий
27.11.2024 16:57 Ответить
тут в однієї криси в Хмельницькому знайшли 6 млн $, а нам кредити дають.
показать весь комментарий
27.11.2024 17:01 Ответить
Розкрадуть, без варіантів.
показать весь комментарий
27.11.2024 17:13 Ответить
Хто буде оператор? Це комульна власність? Краще кожному свою панель
показать весь комментарий
27.11.2024 17:28 Ответить
Зараз прийдуть "експерти" по сонячній енергетиці і розккажуть, що це дуже дорого для України, а от теплова енергетика Ахметова і Коломойського дуже дешева, чи ні?
показать весь комментарий
27.11.2024 18:31 Ответить
 
 