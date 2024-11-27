Литва выделила 5 млн евро на установку солнечных электростанций в Украине

Правительство Литвы выделило 5 миллионов евро на установку солнечных электростанций в Украине. Это произошло после того, как Вильнюс утвердил программу поддержки энергетического сектора Литвы.

Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметила руководитель департамента сотрудничества по вопросам развития МИД Литвы Раса Кайриене, оборудование для солнечных электростанций должно быть надежным и защищенным от кибератак - поэтому должно быть европейского производства.

"При выборе солнечных электростанций мы должны обеспечить надежность оборудования, которое будет установлено, и аспекты кибербезопасности, чтобы не создавать дополнительных зависимостей для Украины. Поэтому в процессе закупок мы будем стараться включить это требование, что оборудование должно быть происхождением из ЕС или европейской экономики",- заявила представительница литовского МИД.

Напомним, что недавно Литва передала Украине очередную партию военной помощи.

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