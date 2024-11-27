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Новини
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Заклики до зниження мобілізаційного віку не мають сенсу, коли військове обладнання не надходить вчасно, - радник президента Литвин

Військовий квиток

Закликати Україну знижувати мобілізаційний недоцільно, коли обіцяна війскова допомога не надходить на фронт вчасно.

Про це в соцмережі Х написав радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ.

"Заклики щодо зниження мобілізаційного віку в Україні не мають сенсу, коли ми бачимо, що раніше оголошене військове обладнання не надходить вчасно", - зазначив він.

Та додав, що Партнери мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцянки з реальними поставками.

"Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в логістиці чи нерішучість у підтримці молодих хлопців на передовій", - резюмував Литвин.

Раніше повідомлялось, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликає Україну негайно збільшити чисельність збройних сил шляхом призову більшої кількості бійців і перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії осіб віком від 18 років.

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Автор: 

призов (431) мобілізація (3017) Литвин Дмитро (20)


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Топ коментарі
+25
А як щодо закликів припинити мародерити і вимкнути Зєлємарафон?
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28.11.2024 00:02
+24
Боневтік вже відійшо від справ і за нього прибиральники виступають?
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27.11.2024 23:59
+14
То цей педофіл тепер ще й спец у питаннях кадрового поповнення армії?

У нас фронт тріщить саме через нестачу бійців та дебільне цивільне та військове керування, а не через брак озброєнь.
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28.11.2024 00:06
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Обладнання? Звідки? З Заходу?
А чим вони перед нами завинили?
Чи вони боржники наші?
Чи слухали і звертали увагу на їх поради. Так від кого ви чекаєте обладнання? Пане спічрайтер?
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28.11.2024 05:45 Відповісти
Так обладнання хоче з заходу. Бо якби обладнання було своє, то він не мав би своєї нерухомості, а зарплата була би продовольчим пайком. А так бюджет роздається оцим литвинам, для того щоб потім оці литвини клянчили допомогу з заходу. Ха ха ха.
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28.11.2024 06:15 Відповісти
Завинили ‼️

Как вспомнил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый, на его памяти позиции Соединенных Штатов и России по украинскому вопросу редко совпадали, однако вопрос ядерного оружия стал исключением: «Это был первый и чуть ли не единственный случай, когда США и Россия выступали единым фронтом. Причем лидером в давлении на Украину были именно Соединенные Штаты. Россия играла вторым номером».
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28.11.2024 07:39 Відповісти
Це було майже 30 років , згадала бабця , як дівкою була.
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28.11.2024 10:18 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка! Ва фсьом вінаваты амєріканцы!
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28.11.2024 05:51 Відповісти
вот і ще один головний держзрадник після зеленського виплив.
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28.11.2024 06:38 Відповісти
«После распада СССР на территории Украины остался огромный ядерный арсенал: 176 шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами СС-19 и СС-24, около двух тысяч стратегических ядерных боеголовок, около двух с половиной тысяч единиц тактического ядерного оружия, а также 44 стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие.

В 1991 году Украина стала третьей по количеству боеголовок - после России и США - ядерной державой

Оказавшийся на ее территории советский арсенал превосходил ядерные запасы Великобритании Франции и Китая вместе взятых.

Но ни США, ни Россия не собиралась создавать из Украины новую ядерную сверхдержаву.

А ТЕПЕР ВІДДАЙ ЇМ ГЕНОФОНД УКРАЇНЦІВ НА ЗНИЩЕННЯ ⁉️⁉️⁉️
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28.11.2024 07:17 Відповісти
Брись кацвпський троль під лавку


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Я читаю: 0

Реєстрація: 27.11.2024
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28.11.2024 08:07 Відповісти
Пішов на хутір, угрофінський андрофаг
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28.11.2024 08:23 Відповісти
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28.11.2024 08:34 Відповісти
іди на куй, падлюка москальська.
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28.11.2024 10:20 Відповісти
Закінчуй бухати, руський алкаш
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28.11.2024 10:48 Відповісти
у буду, шльондра москальська
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28.11.2024 12:37 Відповісти
А ось і друга серія!
Спочатку "США тиснуть...", тепер "но вовчік хароший!".
Час змінювати афтарскій цех кагалу95- надто в них все просто.
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28.11.2024 06:53 Відповісти
НЕХАЙ США СПОЧАТКУ ВИПОЛНЯТЬ СВОЇ ОБІЦЯНКИ В БУДАПЕШТІ , А ПОТІМ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ГОНЯТЬ НА СМЕРТЬ ‼️‼️‼️
»Данная статья посвящена изучению процесса ядерного разоружения Украины в рамках «программы Нанна - Лугара» в первой половине 1990-х годов. Реконструкция данного процесса дает возможность выявить особенности ликвидации ядерного оружия на Украине и показать ее безальтернативность. На основе новейших рассекреченных документов исполнительной власти США, нормативных и правовых актов, мемуаров и т. д. в исследовании показаны причины объединения усилий Москвы и Вашингтона в деле превращения Украины в «безъядерную державу». Так, США исходили из угрозы расползания ядерных материалов и безопасности их уничтожения в РФ. В России считали, что Киев технически не в состоянии решить задачу ликвидации боеголовок, а кроме того, может попытаться взять их на вооружение своей армии. Особое внимание в статье уделено противоречиям внутри украинской политической элиты. Так, «проядерная» группировка настаивала на собственности Украины на боеголовки, а «антиядерная» группа полагала, что их сохранение приведет к изоляции страны. Также в статье анализируется роль президента Л. Кравчука, которая отличалась крайней противоречивостью. Наконец, в статье анализируются причины, позволившие изменить баланс политических сил на Украине в пользу сторонников «антиядерной» позиции, что дало возможность президенту подтвердить свои международные обязательства и инициировать начало процесса ядерного разоружения страны
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28.11.2024 07:00 Відповісти
«Программа Нанна - Лугара» и ядерное разоружение Украины

Alternate title: THE NUNN-LUGAR PROGRAM AND NUCLEAR DISARMAMENT OF UKRAINE
https://www.proquest.com/docview/2430103451?sourcetype=Scholarly%20Journals
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28.11.2024 07:02 Відповісти
Пропоную арештувати усе майно Кучми і Кравчука і усіх хто приймав участь у ядерному розоруженіі України і ці гроши відправити на виробництво зброї
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28.11.2024 07:05 Відповісти
коли трамп прийме присягу то він зєльця-єрмака питати не буде як байден чого вам на фронті не вистачає --- він зробить дзвінок ***** і скаже сідай на переговори якщо ні то дам зєльцю все що він попросить потім позвонить зєльцю і скаже сідай на переговори якщо ні то хрен тобі від сша . не отримаєш ні одного снаряда . а все що ми отримуємо це 85 відсотків штати нам дають
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28.11.2024 07:09 Відповісти
Ще раз нагадую про Будапештский договір.
США не допомагають Україні як обіцяли . Скількі вже міст кацапами знищено?
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28.11.2024 07:42 Відповісти
ну по перше то був не договір а меморандум ..бумажка про наміри.. можеш ***** в кремль послати бо роспараша теж там була присутня . по друге ти сидиш в словакіі і отримуєш допомогу від єс а в Украіні всі бюджетники і і всі пенсіонери отримують виплати кожного місяця з бюджету США а все що збирає наш бюджет іде на війну . І по третє США вже давно виконали і перевиконали той ..меморандум..залишилось тільки війська прислати
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28.11.2024 09:07 Відповісти
Як то неякісні міни?
Оцей Литвин, виплювок з ригівського шобла, краще би помовкував
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28.11.2024 07:15 Відповісти
Дерзкий ответ. Но наверно в Белом доме не знают кто такой Литвин, и даже вряд ли читают Зеленского.
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28.11.2024 07:41 Відповісти
У 2022 році на Київ перла кацапська армія переважно з 20 річних строковиків. І була фактично розгромлена.

Наразі середній вік российских контрактників, які воюють в України 35-43 роки.
Середній вік воїнів ЗСУ 43+.
Тобто, насправді вік українських вояків і російських наразі практично ідентичний.
Тож програємо ми не тому, що у нас не воюють 18-25. А тому що наша армія гірше озброєна, матеріально не мотивована і погано підготовлена.
І тупа мобілізація школярів та студентів цього аж ніяк не змінить.
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28.11.2024 07:56 Відповісти
Ну, тобто, нам таки 3,14зда... Особливо з цією клоунською владою нєдорослєй - от скільки цьому літвіну? А він вже радник, і не аби кого, а самого пріпіздєнта, верховного главначпупса. І це чомусь нормально, це ок. А навіть 25-ти річних призивати гіззя, бо хто ж голосуватиме за цього вєсьолого і находчєвого?
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28.11.2024 08:14 Відповісти
Усі коментатори за мобилизацію 18 річних - кацапські троли , бо політтехнологи раши хочуть вивести людей на майдан.
Може ви не жили в Україні , коли у листопаді 2013 омон побив студентів на Майдані . На ранок 500000 батьків почали Майдан.
Тількі у Раді хтось тявкне про 18 річних - Раду винесуть на вилах , як винесли Янека з Радою
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28.11.2024 08:28 Відповісти
Хто ж це винесе? Конкретне прізвище будь ласка. Я зараз воюю з тими, хто виносив. Хто ж там на гражданкє залишився.? Лише планктон напевно. Якщо комусь хочеться винести зелений картель, то треба зробити демобілізацію. В 20 років в окопи, а в 40+ на дємбєль. Тільки тоді можливий винос влади. А так всіх цивільних все влаштовує. Якби не влаштовувало, то вже б давно були б хоч якісь зміни. Ха ха ха.
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28.11.2024 09:14 Відповісти
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28.11.2024 09:33 Відповісти
Затвори вже РУСКОЯЗИЧНУ ЧЕЛЮСТЬ , андрофаг
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28.11.2024 09:40 Відповісти
Це порожні слова, заміряють настрої.
Там (осередок влади і терору)вже давно все зрозуміло.
Грабуй поки дають, якщо бачать що ти грабуєш - то ,на пристріляні окопи.
Травлять один на одного (фронт та тил), а самі рейдерством та відчуженням переймаються.
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28.11.2024 09:32 Відповісти
Оце точно, раз техніки нема, то хай пенсіонери воюють. То молодим треба техніка, а пенсіонери і палками повоюють.
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28.11.2024 10:52 Відповісти
💥СРОЧЬНА В НОМЕР ‼️
Одна супєрсікрєтна анонімна чиновниця заявила, що США какі-бякі, дєнєх і зброї не дають, вимагають мобілізувати 2 мільйони 18-річних і кинуть їх на Курськ з лопатами, тому срочьна нада підписувать все, що предложе пуйло!
Отак. Сподіваюсь, всі поважні видання це передрукують 🤗 (спойлер: на фото аллабарісовна)
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28.11.2024 11:36 Відповісти
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