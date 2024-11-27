Заклики до зниження мобілізаційного віку не мають сенсу, коли військове обладнання не надходить вчасно, - радник президента Литвин
Закликати Україну знижувати мобілізаційний недоцільно, коли обіцяна війскова допомога не надходить на фронт вчасно.
Про це в соцмережі Х написав радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ.
"Заклики щодо зниження мобілізаційного віку в Україні не мають сенсу, коли ми бачимо, що раніше оголошене військове обладнання не надходить вчасно", - зазначив він.
Та додав, що Партнери мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцянки з реальними поставками.
"Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в логістиці чи нерішучість у підтримці молодих хлопців на передовій", - резюмував Литвин.
Раніше повідомлялось, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликає Україну негайно збільшити чисельність збройних сил шляхом призову більшої кількості бійців і перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії осіб віком від 18 років.
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А чим вони перед нами завинили?
Чи вони боржники наші?
Чи слухали і звертали увагу на їх поради. Так від кого ви чекаєте обладнання? Пане спічрайтер?
Как вспомнил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый, на его памяти позиции Соединенных Штатов и России по украинскому вопросу редко совпадали, однако вопрос ядерного оружия стал исключением: «Это был первый и чуть ли не единственный случай, когда США и Россия выступали единым фронтом. Причем лидером в давлении на Украину были именно Соединенные Штаты. Россия играла вторым номером».
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!Ва фсьом вінаваты амєріканцы!
В 1991 году Украина стала третьей по количеству боеголовок - после России и США - ядерной державой
Оказавшийся на ее территории советский арсенал превосходил ядерные запасы Великобритании Франции и Китая вместе взятых.
Но ни США, ни Россия не собиралась создавать из Украины новую ядерную сверхдержаву.
А ТЕПЕР ВІДДАЙ ЇМ ГЕНОФОНД УКРАЇНЦІВ НА ЗНИЩЕННЯ ⁉️⁉️⁉️
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Реєстрація: 27.11.2024
Спочатку "США тиснуть...", тепер "но вовчік хароший!".
Час змінювати афтарскій цех кагалу95- надто в них все просто.
»Данная статья посвящена изучению процесса ядерного разоружения Украины в рамках «программы Нанна - Лугара» в первой половине 1990-х годов. Реконструкция данного процесса дает возможность выявить особенности ликвидации ядерного оружия на Украине и показать ее безальтернативность. На основе новейших рассекреченных документов исполнительной власти США, нормативных и правовых актов, мемуаров и т. д. в исследовании показаны причины объединения усилий Москвы и Вашингтона в деле превращения Украины в «безъядерную державу». Так, США исходили из угрозы расползания ядерных материалов и безопасности их уничтожения в РФ. В России считали, что Киев технически не в состоянии решить задачу ликвидации боеголовок, а кроме того, может попытаться взять их на вооружение своей армии. Особое внимание в статье уделено противоречиям внутри украинской политической элиты. Так, «проядерная» группировка настаивала на собственности Украины на боеголовки, а «антиядерная» группа полагала, что их сохранение приведет к изоляции страны. Также в статье анализируется роль президента Л. Кравчука, которая отличалась крайней противоречивостью. Наконец, в статье анализируются причины, позволившие изменить баланс политических сил на Украине в пользу сторонников «антиядерной» позиции, что дало возможность президенту подтвердить свои международные обязательства и инициировать начало процесса ядерного разоружения страны
Alternate title: THE NUNN-LUGAR PROGRAM AND NUCLEAR DISARMAMENT OF UKRAINE
https://www.proquest.com/docview/2430103451?sourcetype=Scholarly%20Journals
США не допомагають Україні як обіцяли . Скількі вже міст кацапами знищено?
Оцей Литвин, виплювок з ригівського шобла, краще би помовкував
Наразі середній вік российских контрактників, які воюють в України 35-43 роки.
Середній вік воїнів ЗСУ 43+.
Тобто, насправді вік українських вояків і російських наразі практично ідентичний.
Тож програємо ми не тому, що у нас не воюють 18-25. А тому що наша армія гірше озброєна, матеріально не мотивована і погано підготовлена.
І тупа мобілізація школярів та студентів цього аж ніяк не змінить.
Може ви не жили в Україні , коли у листопаді 2013 омон побив студентів на Майдані . На ранок 500000 батьків почали Майдан.
Тількі у Раді хтось тявкне про 18 річних - Раду винесуть на вилах , як винесли Янека з Радою
Там (осередок влади і терору)вже давно все зрозуміло.
Грабуй поки дають, якщо бачать що ти грабуєш - то ,на пристріляні окопи.
Травлять один на одного (фронт та тил), а самі рейдерством та відчуженням переймаються.
Одна супєрсікрєтна анонімна чиновниця заявила, що США какі-бякі, дєнєх і зброї не дають, вимагають мобілізувати 2 мільйони 18-річних і кинуть їх на Курськ з лопатами, тому срочьна нада підписувать все, що предложе пуйло!
Отак. Сподіваюсь, всі поважні видання це передрукують 🤗 (спойлер: на фото аллабарісовна)