Заклики до зниження мобілізаційного віку не мають сенсу, коли військове обладнання не надходить вчасно, - радник президента Литвин

Закликати Україну знижувати мобілізаційний недоцільно, коли обіцяна війскова допомога не надходить на фронт вчасно.

Про це в соцмережі Х написав радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ.

"Заклики щодо зниження мобілізаційного віку в Україні не мають сенсу, коли ми бачимо, що раніше оголошене військове обладнання не надходить вчасно", - зазначив він.

Та додав, що Партнери мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцянки з реальними поставками.

"Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в логістиці чи нерішучість у підтримці молодих хлопців на передовій", - резюмував Литвин.

Раніше повідомлялось, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликає Україну негайно збільшити чисельність збройних сил шляхом призову більшої кількості бійців і перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії осіб віком від 18 років.

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