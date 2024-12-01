Шурма передав мені пропозицію Єрмака, від якої я "не міг відмовитися", - Коломойський звинуватив ОП у своєму ув’язненні

Бізнесмен Ігор Коломойський заявляє, що Офіс президента використав військових для рейдерського захоплення контролю над "Укрнафтою" та "Укртатнафтою", а його запроторили за ґрати, щоб обмежити можливість повернути акції компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Коломойський розповів в інтерв'ю УНІАН.

"Військових було банально використано через особисте бажання президента незаконно заволодіти акціями та контролем над "Укрнафтою" та "Укртатнафтою". Під час своєї промови у Верховній Раді, присвяченій Плану стійкості, Зеленський ствердно та недвозначно заявив, що "Укрнафта" пройшла процедуру націоналізації, хоча офіційні документи говорять про інше. За документами акції були "тимчасово відчужені" військовими на час воєнного стану", - заявив бізнесмен.

Він зазначив, що націоналізація за Конституцією можлива, але виключно як виняток – з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку встановленому законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Крім того, Закон "Про режим іноземного інвестування" передбачає, що іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Згідно з ним, державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій.

"Тобто про жодну націоналізацію акцій Укрнафти, що належали іноземним юридичним та фізичним особам, в тому числі під час війни, за законом взагалі розмову не можна вести. Але у своєму виступі президент проговорився – видав, як то кажуть, "за Фрейдом" - істинні мотиви того, що відбулося, визнавши, що у випадку з акціонерами "Укрнафти" та "Укртатнафти" влада дійсно вчинила спробу здійснити незаконну націоналізацію, прикрившись потребами військових та наявністю воєнного стану, - зазначив Коломойський.

Та наголосив, що Офіс президента використав військових для досягнення своєї мети – рейдерського захоплення контролю над Укрнафтою та Укртатнафтою.

Військові не мали претензій до Укрнафти або Укртатнафти

"Ви не знайдете жодного пояснення дій військових або претензії військових до Укрнафти або Укртатнафти станом на 06.11.2022 року, висловлених самими військовими. Натомість вже після захоплення контролю над "Укрнафтою" та "Укртатнафтою" в листопаді 2022 року, намагаючись пояснити рішення військових, на той час заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма відверто збрехав, що причиною подібного рішення стала відмова Укрнафти постачати пальне українській армії", – розповів бізнесмен.

Та додав, що влітку 2022 року у своєму повідомленні НАБУ детально розкрив обставини за яких отримав від Шурми пропозицію "добровільної" відмови від акцій Укрнафти та Укртатнафти.

"Зі слів Шурми це виглядало як пропозиція від президента та керівника Офісу Андрія Єрмака, від якої я нібито не міг відмовитися: акції "Укрнафти" та "Укртатнафти" в обмін на мирові угоди в судових справах за позовами ПриватБанку до мене, включно із тими справами, що розглядаються в міжнародних судах", - розповів Коломойський.

Бізнесмен наголосив, що на початку цих перемовин його громадянство України стало предметом цього шантажу, а після отримання відмови добровільно передати акції, президент таємно позбавив Коломойського громадянства.

"Після цього в мене також відібрали акції Укрнафти та Укртатнафти, а мене запроторили за ґрати, аби обмежити мені можливість оскаржувати відібрання активів", – додав він.

Нагадаємо, Верховний Суд поставив крапку у справі про оскарження націоналізації ПриватБанку: Банк не повернуть Коломойському.

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