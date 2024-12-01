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Новини
14 025 151

Шурма передав мені пропозицію Єрмака, від якої я "не міг відмовитися", - Коломойський звинуватив ОП у своєму ув’язненні

Ігор Коломойський перебуває у слідчому ізоляторі

Бізнесмен Ігор Коломойський заявляє, що Офіс президента використав військових для рейдерського захоплення контролю над "Укрнафтою" та "Укртатнафтою", а його запроторили за ґрати, щоб обмежити можливість повернути акції компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Коломойський розповів в інтерв'ю УНІАН.

"Військових було банально використано через особисте бажання президента незаконно заволодіти акціями та контролем над "Укрнафтою" та "Укртатнафтою". Під час своєї промови у Верховній Раді, присвяченій Плану стійкості, Зеленський ствердно та недвозначно заявив, що "Укрнафта" пройшла процедуру націоналізації, хоча офіційні документи говорять про інше. За документами акції були "тимчасово відчужені" військовими на час воєнного стану", - заявив бізнесмен.

Він зазначив, що націоналізація за Конституцією можлива, але виключно як виняток – з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку встановленому законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Крім того,  Закон "Про режим іноземного інвестування" передбачає, що іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Згідно з ним, державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій.

"Тобто про жодну націоналізацію акцій Укрнафти, що належали іноземним юридичним та фізичним особам, в тому числі під час війни, за законом взагалі розмову не можна вести. Але у своєму виступі президент проговорився – видав, як то кажуть, "за Фрейдом" - істинні мотиви того, що відбулося, визнавши, що у випадку з акціонерами "Укрнафти" та "Укртатнафти" влада дійсно вчинила спробу здійснити незаконну націоналізацію, прикрившись потребами військових та наявністю воєнного стану, - зазначив Коломойський.

Та наголосив, що Офіс президента використав військових для досягнення своєї мети – рейдерського захоплення контролю над Укрнафтою та Укртатнафтою.

Військові не мали претензій до Укрнафти або Укртатнафти

"Ви не знайдете жодного пояснення дій військових або претензії військових до Укрнафти або Укртатнафти станом на 06.11.2022 року, висловлених самими військовими. Натомість вже після захоплення контролю над "Укрнафтою" та "Укртатнафтою" в листопаді 2022 року, намагаючись пояснити рішення військових, на той час заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма відверто збрехав, що причиною подібного рішення стала відмова Укрнафти постачати пальне українській армії", – розповів бізнесмен.

Та додав, що влітку 2022 року у своєму повідомленні НАБУ  детально розкрив обставини за яких отримав від Шурми пропозицію "добровільної" відмови від акцій Укрнафти та Укртатнафти.

"Зі слів Шурми це виглядало як пропозиція від президента та керівника Офісу Андрія Єрмака, від якої я нібито не міг відмовитися: акції "Укрнафти" та "Укртатнафти" в обмін на мирові угоди в судових справах за позовами ПриватБанку до мене, включно із тими справами, що розглядаються в міжнародних судах", - розповів Коломойський.

Бізнесмен наголосив, що на початку цих перемовин його громадянство України стало предметом цього шантажу, а після отримання відмови добровільно передати акції, президент таємно позбавив Коломойського громадянства.

"Після цього в мене також відібрали акції Укрнафти та Укртатнафти, а мене запроторили за ґрати, аби обмежити мені можливість оскаржувати відібрання активів", – додав  він.

Нагадаємо, Верховний Суд поставив крапку у справі про оскарження націоналізації ПриватБанку: Банк не повернуть Коломойському.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Схема на 5,8 мільярда: Нацполіція повідомила про підозру керівнику "Укртатнафти" часів Коломойського

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) Укрнафта (929) Укртатнафта (271)


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Топ коментарі
+57
Хай не бреше! Він сам туди "запроторився"... А причина проста - на "Блазня" американці почали тиснуть, щоб він їхм цього "шмекера" віддав... От він і сховався - щоб у "Блазня" була "відмазка" - типу, в Україні "Беня" під слідством...
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01.12.2024 12:16
+37
Ой ти ж бідося, зараз заплачу 😁
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01.12.2024 12:08
+37
оголошую мега збір на допомогу ігарю валєрьєвічу

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01.12.2024 12:12
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Від правосуддя одразу трьох країн: США, ЄС та Ізраїлю...
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01.12.2024 16:24 Відповісти
Шо це коїться! Вже навіть Бєня тикає носом найвеличнішого в його лайно брехню, наче кота серливого! Ото досягнення! Це просто найпотужніше переможище найвеличнішого!
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01.12.2024 12:29 Відповісти
Мабуть, раніше, 95 кварталу не доплатив
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01.12.2024 12:32 Відповісти
для переконливості нехай бєня станцює гоп со смиком

тоді я повірю
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01.12.2024 12:34 Відповісти
Скільки ти біди принесло Україні в тому числі і привів "найвеличнішого" , тому жодного співчуття цьому одному з найбільших шахраїв в світі ,що б ти і згнив на тюремних нарах.
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01.12.2024 12:36 Відповісти
тебе, ****** бидло, мали вже давно повісити разом з твоїми ********** та друзями
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01.12.2024 12:38 Відповісти
Само Укртатнафту віджало у татарів ...карма
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01.12.2024 12:43 Відповісти
Бєня сам виростив монстра
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01.12.2024 12:52 Відповісти
Ігорьок чекає на зелю, маю надію просроченому вже недовго залишилось. Цікаво хто кого загнав би під шконку?
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01.12.2024 12:52 Відповісти
Відволікають увагу від справжніх злочинів
Подивитесь у судах все розвалиться
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01.12.2024 12:52 Відповісти
Бєня, так же ж "Конституція на паузє..." Що, не чув? Твій Буратіно оголосив.
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01.12.2024 12:57 Відповісти
Коломойський вже сидить в СІЗО довше Червінського і жодного прогресу у його справі не видно.
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01.12.2024 13:00 Відповісти
Тільки у жодному СІЗО його немає,і де він сидить ніхто не знає
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01.12.2024 13:11 Відповісти
Ага , сидить , уже повірили , як коля котлета )) На свіжому повітрі, Карпати, лижі , бограч , електроенергію не вимикають , з купою охорони .
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01.12.2024 14:17 Відповісти
Потвора!!!
Випріть цю гниду голу й босу до свого дружбанчика птн-птх у московію за паребриук!!
Там з ним швидко розберуться.
Цю сволоту ненавидить кожен Українець!
Огидне, брехливе, мерзотне, лесливе, сите й підле стерво, що грабувало й грабує Україну!
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01.12.2024 13:01 Відповісти
Є тільки один зрозумілий момент - ЗЄ повинен сидіти у камері поряд з Ігр Валєричем.
От тоді ця **** у стилі жабо-гадюкінг була б дійсно цікавою.
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01.12.2024 13:02 Відповісти
Який нах*й бізнесмен!
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01.12.2024 13:03 Відповісти
Бидося, билят такой, за тобой еще 5, 5 млрд. баксов из Приватбанка.
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01.12.2024 13:04 Відповісти
Тебе запроторили, бо ти карав безбожно, ще й замовлення на вбивства робив... Ти повинен сидіти довічно мерзота.
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01.12.2024 13:04 Відповісти
Вангую- до того как Янелох уберётся от незаконно удерживаемой им власти, Беня тут же чудесным образом освободится и окажется или в параше, или в другой подобной помойке.
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01.12.2024 13:06 Відповісти
Интересно девки пляшут. К следующим выборам, кода будет явью, шо зебил отходит от дел, вангую , шо карабас-барабас будет дострачно отпущен на волю, скажем, в Эмираты чартерным рейсом.
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01.12.2024 13:22 Відповісти
Так а я за что???
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01.12.2024 13:40 Відповісти
Ну так буває - переграли тебе - Америка вже зачекалась
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01.12.2024 13:16 Відповісти
Враки все это, типо, шо не было возможности зариться на проигранный случай, так и скажи , шо от израиле-амерской фемиды шифруешься... И то, не факт, шо ты чалишься на киче. Пиннокио... чтобы против своего крестного отца Карабаса-Барабаса? -да ни в жисть.
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01.12.2024 13:19 Відповісти
Тебе посадили, щоб не заважав, плутаючи між ногами єрундой і шоб сидів тихо. Малюська тобі ж підігнав комфортабельну камеру-пентхаус?.. От і насолоджуйся тим, що маєш.
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01.12.2024 13:28 Відповісти
"запроторивши за грати" десь в Карпах,"зелєпукін" рятує бородату інвест няню "зеленого кагалу" для України , від рук американської юстиції.
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01.12.2024 13:58 Відповісти
Феєрічний 3,14дорас Ігорьоша .
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01.12.2024 14:10 Відповісти
каломойша, йди нахй, бидло сране.
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01.12.2024 14:29 Відповісти
Сиди, ****.
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01.12.2024 14:33 Відповісти
**** сиди там і не вилазь!!! Ти **** як це все отримав???? " заробив чесним трудом"??? Бандюган хєров!!!!
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01.12.2024 14:35 Відповісти
От потвора, розікрав одне з найбільших підприємств України, і ще щось там бормоче.

До 22 року під керівництвом Бені Укрнафта бурила 1-2 свердловини за рік, а видобуток падав катастрофічними темпами. З часів СССР в Укрнафти був величезний парк бурових установок, який Коломойша просто порізав на метал.

В той час, як державне УГВ продовжувало бурити і підтримувати видобуток, Укрнафта практично стала збитковим підприємством, де всі кошти розкрадалися, а основні засоби не обновоювались.
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01.12.2024 14:39 Відповісти
5 миллиардов долларов Приватбанка украл, и на свободе?
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01.12.2024 14:56 Відповісти
А спільника його взагалі обрали президентом. Мудрий вибір.
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01.12.2024 19:02 Відповісти
Беніні стряпчі хапонули все бабло у нафтах ічкурнули в Німеччину, під виглядом ППМ закупити.
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01.12.2024 15:06 Відповісти
Тебе запроторили за грати, щоб не видавати в США. Сиди і не гавкай.
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01.12.2024 15:27 Відповісти
ну ви всі як малі діти, сьогодні два єврея сваряться, а завтра помиряться за рахунок третьої сторони (лохів). Читайте буквар: МИ НЕ ЛОХІ, ЛОХІ НЕ МИ.
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01.12.2024 15:52 Відповісти
Та пішов ти...
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01.12.2024 16:07 Відповісти
Если это правда, то Игорь Валерьевич безусловный фаворит в номинации "лох пятилетки"
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01.12.2024 16:09 Відповісти
Запроторили, щоб ти менше пив.
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01.12.2024 16:37 Відповісти
Кров з України.
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01.12.2024 16:44 Відповісти
ПОШЕЛ НА ЙУХ КОЛОМОЙ ...
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01.12.2024 16:44 Відповісти
Коломойський зробив Зеленському як приватній особі стільки добра, що Зеленський-президент був просто зобов'язаний віддячити йому тюремним ув'язненням.
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01.12.2024 17:21 Відповісти
Це ж такий самий Іванішвілі який привів за московські гроші екс-ригів в Україну
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01.12.2024 18:37 Відповісти
Унікальний поц-хабадник. Хуцпа просто зашкалює.
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01.12.2024 19:04 Відповісти
Для тих хто вірить що бєня потерпілий.Весь цей цирк, це відмазка для американської феміди у якої є багато запитань до бєні.Ну і для внутрішнього лохторату типу беня і зеля не одна команда.Многоходовочка так скать.
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01.12.2024 20:07 Відповісти
.." заявляє, що Офіс президента використав військових для рейдерського захоплення контролю .." Це білецький ?
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02.12.2024 01:07 Відповісти
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