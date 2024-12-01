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Новини Війна
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У листопаді знищено 45 720 окупантів: Це найбільші втрати армії РФ у живій силі від початку повномасштабного вторгнення, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

У листопаді 2024 року російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення – 45 720 військових.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується, це чисельність умовно понад трьох мотострілецьких дивізій сухопутних військ армії РФ.

Втрати армії РФ в Україні в листопаді

За даними Генерального штабу ЗСУ, в листопаді упродовж однієї доби наші воїни "задвухсотили" та "затрьохсотили" 2030 ворожих солдатів. Це також найвищий показник втрат ворога за добу від 24 лютого 2022 року.

Також упродовж листопада українські воїни уразили 307 ворожих танків. Це найвищий показник цієї осені (у вересні було знищено або підбито 291 ворожий танк, у жовтні – 279). У танковому батальйоні РФ 31 машина, тож за останній місяць осені 2024 року армія Кремля втратила знищеними та підбитими майже 10 танкових батальйонів. Орієнтовна вартість такої кількості техніки еквівалентна 450 мільйонам доларів.

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Крім того, у результаті активної бойової роботи воїнів Сил оборони у листопаді 2024 року було уражено 899 ворожих бойових броньованих машин. Умовно - це кількість ББМ майже чотирьох мотострілецьких дивізій. Така кількість бойових броньованих машин коштувала бюджету країни-агресора орієнтовно щонайменше пів мільярда доларів.

Також минулого місяця уражено 884 одиниці артилерійських засобів ворога. В одному артдивізіоні армії окупантів – 18 самохідних артустановок. Таким чином, наші воїни позбавили можливості вести бойові дії 49 артдивізіонів. Вартість такої кількості артустановок становить близько 700 мільйонів доларів.

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"Якщо говорити про сумарні втрати ворога у озброєнні та техніці у листопаді 2024 року, то їх орієнтовна вартість сягає понад 3 мільярди доларів США. У вересні та жовтні ця цифра була меншою. Тож Кремль продовжує витрачати шалені кошти на продовження війни", - підсумували в Міноборони.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 742 130 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17317) ліквідація (3909) Міноборони (7349) знищення (7204)


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Топ коментарі
+7
Бажано , що всі кацапські падлюки були вбиті в Украіні ,
так як така мразь немає права на життя , зазіхаючи на чужу власність 🤬
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01.12.2024 15:41
+4
Непогано,та ще якби це були підтверджені дані,а не на "око".
Західні дані викликають більше довіри.
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01.12.2024 15:42
+4
"У листопаді знищено 45 720 окупантів" - знищено це коли дійсно знищено, стаття та інфографіка кажуть про інше. Ті хто читає лише заголовок будуть дезінформовані.
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01.12.2024 15:46
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https://www.dialog.ua/russia/305689_1733053550
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01.12.2024 15:36 Відповісти
Бажано , що всі кацапські падлюки були вбиті в Украіні ,
так як така мразь немає права на життя , зазіхаючи на чужу власність 🤬
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01.12.2024 15:41 Відповісти
Непогано,та ще якби це були підтверджені дані,а не на "око".
Західні дані викликають більше довіри.
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01.12.2024 15:42 Відповісти
"У листопаді знищено 45 720 окупантів" - знищено це коли дійсно знищено, стаття та інфографіка кажуть про інше. Ті хто читає лише заголовок будуть дезінформовані.
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01.12.2024 15:46 Відповісти
Послухавши інформацію мо інакше як "хуцпою" неназвеш
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01.12.2024 15:55 Відповісти
Але на ситуацію ніяк не впливає.
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01.12.2024 15:56 Відповісти
Максимальная демилитаризация Соссии ! Слава ВСУ !
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01.12.2024 16:21 Відповісти
Повномасштабне вторгнення - 2014. Гібридна війна - завжди.
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01.12.2024 17:04 Відповісти
Це що означає ,що маючи такі втрати, рашисти щоденно постачають ешелони з живою силою ,технікою ,пальним ітд всі вони прибувають переважно залізницею ,то чому не завдаются удари по логістиці ворога на окупованих територіях :Донецьк ,Горлівка ,Макіїка ,Мелітополь ,Маріуполь та інших логістичних центрах.
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01.12.2024 17:35 Відповісти
 
 