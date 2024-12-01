У листопаді знищено 45 720 окупантів: Це найбільші втрати армії РФ у живій силі від початку повномасштабного вторгнення, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

У листопаді 2024 року російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення – 45 720 військових.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується, це чисельність умовно понад трьох мотострілецьких дивізій сухопутних військ армії РФ.

За даними Генерального штабу ЗСУ, в листопаді упродовж однієї доби наші воїни "задвухсотили" та "затрьохсотили" 2030 ворожих солдатів. Це також найвищий показник втрат ворога за добу від 24 лютого 2022 року.

Також упродовж листопада українські воїни уразили 307 ворожих танків. Це найвищий показник цієї осені (у вересні було знищено або підбито 291 ворожий танк, у жовтні – 279). У танковому батальйоні РФ 31 машина, тож за останній місяць осені 2024 року армія Кремля втратила знищеними та підбитими майже 10 танкових батальйонів. Орієнтовна вартість такої кількості техніки еквівалентна 450 мільйонам доларів.

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Крім того, у результаті активної бойової роботи воїнів Сил оборони у листопаді 2024 року було уражено 899 ворожих бойових броньованих машин. Умовно - це кількість ББМ майже чотирьох мотострілецьких дивізій. Така кількість бойових броньованих машин коштувала бюджету країни-агресора орієнтовно щонайменше пів мільярда доларів.

Також минулого місяця уражено 884 одиниці артилерійських засобів ворога. В одному артдивізіоні армії окупантів – 18 самохідних артустановок. Таким чином, наші воїни позбавили можливості вести бойові дії 49 артдивізіонів. Вартість такої кількості артустановок становить близько 700 мільйонів доларів.

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"Якщо говорити про сумарні втрати ворога у озброєнні та техніці у листопаді 2024 року, то їх орієнтовна вартість сягає понад 3 мільярди доларів США. У вересні та жовтні ця цифра була меншою. Тож Кремль продовжує витрачати шалені кошти на продовження війни", - підсумували в Міноборони.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 742 130 російських загарбників.