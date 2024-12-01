Від початку доби на фронті відбулося 111 боєзіткнень. Ворог зосереджує зусилля на трьох напрямках, - Генштаб

Російські війська продовжують зосереджувати зусилля на Курахівському, Покровському, Времівському напрямках, а також на Курщині. Від початку доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 1 грудня 2024 року.

Удари по території України

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. Сьогодні постраждали низка населених пунктів, серед яких Нововасилівка, Блешня, Грем’ячка, Бачівськ, Леонівка та Карповичі.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку Сили оборони відбили шість штурмів ворожих військ поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська, одне боєзіткнення триває.

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На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій в районах Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю. Два боєзіткнення продовжуються.

Обстановка на Сході

Агресор також збільшив кількість атак до шести на Лиманському напрямку. Атакував поблизу Дружелюбівки, Греківки, Григорівки, Тернів та Торського. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед в районі Торецька та в напрямку Щербинівки. На цей час триває бій.

Активність ворога зберігається і на Покровському напрямку. 22 рази за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито ворожі атаки в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького. Наразі ще триває п’ять боєзіткнень.

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Запеклі бої тривають на Курахівському напрямку. Поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки протягом дня відбулося 33 бойових зіткнення, 14 атак окупантів тривають.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку агресор 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Костянтинопольського, Трудового, Великої Новосілки, Новосілки, Нового Комара та Новодарівки, дев’ять боєзіткнень тривають.

Ситуація в Курській області РФ

На Курщині українські захисники відбивають шість атак загарбників, всього на напрямку за сьогодні відбулося 12 боєзіткнень.

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Як додали в Генштабі, на решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.