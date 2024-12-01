У понеділок, 2 грудня, у центрі Києва обмежать рух для авто через візит іноземних делегацій

У понеділок, 2 грудня, у центрі Києва частково перекриють дорожній рух для транспорту. Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Про це у соцмережі Facebook повідомляє Управління державної охорони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 2 грудня у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

Відповідні обмеження пов'язані із проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

"Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом", - йдеться у повідомленні.

В Управлінні держохорони нагадали, що главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України. Це відбувається відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та положення про Державний Протокол та Церемоніал України, затверджене указом президента від 22 серпня 2002 року № 746/2002.

Дивіться також: Подільський міст відкрили для легкових автівок та громадського транспорту. ФОТОрепортаж

"Військовослужбовці Управління державної охорони України спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом", - йдеться у повідомленні.

Також в УДО додали, що згідно із законодавством, правоохоронці також можуть "не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх".

Нагадаємо, що в неділю, 1 грудня, у центральній частині Києва тимчасово обмежували дорожній рух через візит високопосадовців ЄС.

Читайте також: У неділю, 1 грудня, у Києві тимчасово обмежать дорожній рух