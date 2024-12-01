Розмову Байдена з Порошенком передав для оприлюднення Зеленський, - "слуга народу" Дубінський
Президент Володимир Зеленський передав для оприлюднення колишньому нардепу Андрію Деркачу запис розмови 5 президента України Петра Порошенка та чинного президента США Джо Байдена.
Про це заявив нардеп Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у 2019-2020 роках розпочався "процес втручання" в президентські вибори США, який курували Зеленський та керівник ОП Андрій Єрмак.
Зокрема, Зеленський передав ексдепутату Деркачу плівки з записами телефонних розмов Байдена та Порошенка, які записав останній в своєму кабінеті. Зазначені записи мали на меті дискредитувати тодішнього кандидата в президенти Байдена.
"Мені пропонували в Офісі Президента України безпосередньо Зеленський та Єрмак, прийняти в участь прес-конференціях щодо публікації відповідних плівок. На що я відповів відмовою. А коли в травні 2023 року НАБУ розслідувала справу щодо державної зради Деркача, мене викликали на допит, задавали питання, де я відповів, як організовувались прес-конференції щодо публікації плівок Байдена. Після цього Офіс Президенти почав підчищати сліди свого втручання вибору в 2019-2020 році і почав фабрикувати справу проти Дубінського. Тут же з'явився Буратіно-Дубінський", - заявив нардеп.
Дубінський стверджує, що це чиста фальсифікація, "спрямована виключено на те, щоб дискредитувати його покази, які він надавав НАБУ про участь Зеленського та Єрмака у втручанні вибори сполучених Штатах Америки в 2019 і 2020 роках".
Раніше Дубінський звинуватив Зеленського в тому, що той вів перемовини з Путіним через голову СБУ Баканова.
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Багато недоумків і зараз вірять і повторюють ту брехню.
Людина, яка не розуміє, не пам'ятає навіть таких елементарних речей не здатна об'єктивно оцінювати дії політиків.
Зграї татарових навколо Зеленського, які брехали, що майданівці вбивали самі себе, не дають мені приводів думати, що із Зеленський відбулись трансформації.
Татарови НЕ змінились, вони брешуть журналістам і українцям, вони крадуть і зараз. Але електорат Свободи вірить Зеленському і татаровим. 😏
ЩО казав і каже Тягнибок протягом всього президенства Зеленського про Зеленського, Єрмака, Татарова, Тимошенка, Гетманцева та інших членів зеленої мафії?
Тут публікували новину про поранення сина Тягнибока. А могли б і не повідомляти, якби погано ставились до нього.
Тепер щодо "трансформації" Ти коли-небудь чув, щоб з льоду сокири робили? Ні? А чому?
Дуже просто - молекулярна структура та фізико-механічні якості не дозволяють... Так і з "Блазнем"... Якщо твої мізки "заточені на блазнювання", та ще й кокаїном просочені - то "трансформуваться" йому НІЧИМ... Він же просто читає з відеосуфлера написані кимось тексти, не вдаючись в суть того, що читає! Подивися на його напрям погляду, коли він "гундосить " з екрану... Очі не дивляться прямо на глядача і трішки рухаються туди-сюди Та й емоційності нема... Він просто механічно читає текст, що знаходиться у нього перед очима... (Про зміст його текстів я вже мовчу).
Хамство і постійні претензії, обвинувачення НЕ є хорошою формою спілкування з партнерами.
Особливо зараз, коли багато хто з громадян на Заході та і політиків охолов до України.
Замість постійних претензій потрібно постійно демонструвати щоденні злочини рашистів і нагадувати про загрози для країн НАТО, що межують з Мордором.
Чомусь до ворогів України, підстилок пуйла типу Орбана у Зермаків претензій немає.
Не знаєте чому?
Ну одному Слугі Народу, ні чинному, ні тому що потрапив в опалу до Зелі, віри немає - вони всі зашкварене кодло корупціонерів та зрадників, котрі задля своєї шкури власну матір на органи продадуть, а не лише Україну. І тим більше брехати для них - як дихати.
Таким екстравагантним способом Дубінський вихваляє Зеленського перед Трампом.
А для убедительности, сливает часть компромата на зе-марионеток Лубянки - напоминая, что у него есть дофига куда более интересных и шумных материалов.
Убить, вероятно, его не могут тоже - т.к. в этом случае материалы будут слиты в прессу (посмертно).
Порошенко, саме конкуреьнта на виборах намагалась знищити фсб, що б привести до влади своїх агентів.
Ще раз. Хто робив записи розмов Байдена?
Система українофобна з 91 року