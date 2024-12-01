Розмову Байдена з Порошенком передав для оприлюднення Зеленський, - "слуга народу" Дубінський

Президент Володимир Зеленський передав для оприлюднення колишньому нардепу Андрію Деркачу запис розмови 5 президента України Петра Порошенка та чинного президента США Джо Байдена.

Про це заявив нардеп Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у 2019-2020 роках розпочався "процес втручання" в президентські вибори США, який курували Зеленський та керівник ОП Андрій Єрмак.

Зокрема, Зеленський передав ексдепутату Деркачу плівки з записами телефонних розмов Байдена та Порошенка, які записав останній в своєму кабінеті. Зазначені записи мали на меті дискредитувати тодішнього кандидата в президенти Байдена.

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"Мені пропонували в Офісі Президента України безпосередньо Зеленський та Єрмак, прийняти в участь прес-конференціях щодо публікації відповідних плівок. На що я відповів відмовою. А коли в травні 2023 року НАБУ розслідувала справу щодо державної зради Деркача, мене викликали на допит, задавали питання, де я відповів, як організовувались прес-конференції щодо публікації плівок Байдена. Після цього Офіс Президенти почав підчищати сліди свого втручання вибору в 2019-2020 році і почав фабрикувати справу проти Дубінського. Тут же з'явився Буратіно-Дубінський", - заявив нардеп.

Дубінський стверджує, що це чиста фальсифікація, "спрямована виключено на те, щоб дискредитувати його покази, які він надавав НАБУ про участь Зеленського та Єрмака у втручанні вибори сполучених Штатах Америки в 2019 і 2020 роках".

Раніше Дубінський звинуватив Зеленського в тому, що той вів перемовини з Путіним через голову СБУ Баканова.

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