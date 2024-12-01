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Розмову Байдена з Порошенком передав для оприлюднення Зеленський, - "слуга народу" Дубінський

Олександр Дубінський

Президент Володимир Зеленський передав для оприлюднення колишньому нардепу Андрію Деркачу запис розмови 5 президента України Петра Порошенка та чинного президента США Джо Байдена.

Про це заявив нардеп Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у 2019-2020 роках розпочався "процес втручання" в президентські вибори США, який курували Зеленський та керівник ОП Андрій Єрмак.

Зокрема, Зеленський передав ексдепутату Деркачу плівки з записами телефонних розмов Байдена та Порошенка, які записав останній в своєму кабінеті. Зазначені записи мали на меті дискредитувати тодішнього кандидата в президенти Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардеп-зрадник Деркач увійшов до оборонного комітету Ради Федерацій РФ

"Мені пропонували в Офісі Президента України безпосередньо Зеленський та Єрмак, прийняти в участь прес-конференціях щодо публікації відповідних плівок. На що я відповів відмовою. А коли в травні 2023 року НАБУ розслідувала справу щодо державної зради Деркача, мене викликали на допит, задавали питання, де я відповів, як організовувались прес-конференції щодо публікації плівок Байдена. Після цього Офіс Президенти почав підчищати сліди свого втручання вибору в 2019-2020 році і почав фабрикувати справу проти Дубінського. Тут же з'явився Буратіно-Дубінський", - заявив нардеп.

Дубінський стверджує, що це чиста фальсифікація, "спрямована виключено на те, щоб дискредитувати його покази, які він надавав НАБУ про участь Зеленського та Єрмака у втручанні вибори сполучених Штатах Америки в 2019 і 2020 роках".

Раніше Дубінський звинуватив Зеленського в тому, що той вів перемовини з Путіним через голову СБУ Баканова.

Також читайте: Справу щодо держзради Дубінського та Деркача передали до суду

Автор: 

Байден Джо (2887) Деркач Андрій (152) Зеленський Володимир (23790) Порошенко Петро (15170) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+73
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01.12.2024 23:45
+35
ЗЕ це просто маленьке гундосне ніщо а тому дуже заздрісне
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01.12.2024 23:41
+35
Аваков НЕ людина Порошенка. І сів в крісло міністра МВС ще до президенства Порошенка.
Людина, яка не розуміє, не пам'ятає навіть таких елементарних речей не здатна об'єктивно оцінювати дії політиків.

Зграї татарових навколо Зеленського, які брехали, що майданівці вбивали самі себе, не дають мені приводів думати, що із Зеленський відбулись трансформації.
Татарови НЕ змінились, вони брешуть журналістам і українцям, вони крадуть і зараз. Але електорат Свободи вірить Зеленському і татаровим. 😏
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02.12.2024 01:20
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Пішов в рознос?
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01.12.2024 23:32 Відповісти
Шось він пізно кинувся - розумник - вже Трамп надворі
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01.12.2024 23:38 Відповісти
виконує поставлене фсб завдання.,,,
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02.12.2024 00:01 Відповісти
Так якщо Зеленьський виконує завдання фсб, навіщо судять дубінського ?
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02.12.2024 04:31 Відповісти
Можу пояснить: коли ідеш по парку і чуєш запах гімна. Бачиш під одним кущем рідке, а під іншим - "круте"... Та ще й ті "кактуси" - різних відтінків... Але все, що їх об"єднує, це родове поняття - "ГІМНО"...
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02.12.2024 06:53 Відповісти
можливо згадаєте .а ні то і так "сойдеть"-"Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят. Я не знаю, что они будут делать на выборах."
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02.12.2024 10:02 Відповісти
Вірити зраднику Дубінському - гороху наїстися. Саме цей дубина від початку своєї публічності не виголошував нічого, окрім антиукраїнських заяв і принципово белькотів кацапським язиГом, ігноруючи державну мову всупереч вимог чинного законодавства.
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02.12.2024 00:03 Відповісти
Але його фейкам про Порошенка та інших людей з тієї влади, які Дубина клепав на Г+Г каломойського, вірити треба?
Багато недоумків і зараз вірять і повторюють ту брехню.
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02.12.2024 00:36 Відповісти
Аваков НЕ людина Порошенка. І сів в крісло міністра МВС ще до президенства Порошенка.
Людина, яка не розуміє, не пам'ятає навіть таких елементарних речей не здатна об'єктивно оцінювати дії політиків.

Зграї татарових навколо Зеленського, які брехали, що майданівці вбивали самі себе, не дають мені приводів думати, що із Зеленський відбулись трансформації.
Татарови НЕ змінились, вони брешуть журналістам і українцям, вони крадуть і зараз. Але електорат Свободи вірить Зеленському і татаровим. 😏
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02.12.2024 01:20 Відповісти
Я нічого не вигадую. Про нібито трансформацію Зєлі і його "прекрасну" зовнішню політику написав виборець Свободи.

ЩО казав і каже Тягнибок протягом всього президенства Зеленського про Зеленського, Єрмака, Татарова, Тимошенка, Гетманцева та інших членів зеленої мафії?
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02.12.2024 09:59 Відповісти
Знову цензура на "Цензор.нет". Видалений мій коментар про "Свободу". Не подобається, що я написав, що "Свобода", включно з керівництвом, на фронті і що вони єдина націонал-патріотична сила, яка не змінювала своїх поглядів. Конкуренти для різних вишиватників, які змінювали погляди, як шкарпетки. Ну, що можна сказати - "вєрной дорогой ідьотє, товаріщі".
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02.12.2024 14:16 Відповісти
Навряд причина видалення коментаря позитивний відгук про Свободу.
Тут публікували новину про поранення сина Тягнибока. А могли б і не повідомляти, якби погано ставились до нього.
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02.12.2024 14:20 Відповісти
Про Зеленського і зовнішню політику поспілкуємось зранку.
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02.12.2024 01:24 Відповісти
Обʼєднання з безвідповідальним брехуном ? А він того хоче? ЗЕ - президент війни, його залишено внаслідок війни, а не обрано. Мав це усвідомити і обʼєднатися з патріотами, а він лише із єрмаком корупцією займається
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02.12.2024 06:04 Відповісти
Ігорку! Ти наївний, як дитя... Людина може "трансформуваться" - якщо в ній є що "трансформувать"... Коли 73% вибрали "Блазня", я тут написав, що Зеленський ЗМУШЕНИЙ буде проводить політику Порошенка в міжнародних стосунках, бо іншого у нього нічого не вийде - хіба що прямо здать Україну Путіну. Але українці цього не допустять - а він побоїться відкрито це робить... На мене тут накинулися - як на "ворога народу і прогресу"... А хто виявився правим?
Тепер щодо "трансформації" Ти коли-небудь чув, щоб з льоду сокири робили? Ні? А чому?
Дуже просто - молекулярна структура та фізико-механічні якості не дозволяють... Так і з "Блазнем"... Якщо твої мізки "заточені на блазнювання", та ще й кокаїном просочені - то "трансформуваться" йому НІЧИМ... Він же просто читає з відеосуфлера написані кимось тексти, не вдаючись в суть того, що читає! Подивися на його напрям погляду, коли він "гундосить " з екрану... Очі не дивляться прямо на глядача і трішки рухаються туди-сюди Та й емоційності нема... Він просто механічно читає текст, що знаходиться у нього перед очима... (Про зміст його текстів я вже мовчу).
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02.12.2024 07:09 Відповісти
Как там дела у тягнибока? Уже все деньги кацапов потратил?
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02.12.2024 07:58 Відповісти
Чудова зовнішня політика у виконанні Зеленського це міф ОПи та її жополизів.

Хамство і постійні претензії, обвинувачення НЕ є хорошою формою спілкування з партнерами.
Особливо зараз, коли багато хто з громадян на Заході та і політиків охолов до України.
Замість постійних претензій потрібно постійно демонструвати щоденні злочини рашистів і нагадувати про загрози для країн НАТО, що межують з Мордором.

Чомусь до ворогів України, підстилок пуйла типу Орбана у Зермаків претензій немає.
Не знаєте чому?
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02.12.2024 09:43 Відповісти
та вони всі там покотом зрадники, але правду-матку інколи скажуть, коли в них під сракою припече; або ж потрібно втопити ближнього, щоб самому на дно не піти. Зараз - якраз той випадок.
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02.12.2024 00:37 Відповісти
А чим зрадник Дубіньський краще за зрадників Зеленьського і Єрмака? Це одне угрупування, тільки пізніше один члєн зграї почав багато на себе брати.
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02.12.2024 04:33 Відповісти
Якраз йому і можна Вірити. Щур, загнантй у пастку А ви повіртли в шашлики? Купіть собі трішки мізків
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02.12.2024 09:57 Відповісти
Занадто багато балакає. Або хоче собі "нещасний випадок", або хтось вже йому забезпечив "кришу" за злив Гундоса. Раніше мовчав.
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01.12.2024 23:34 Відповісти
На всі сто ви праві -- у нього з'явилася "криша " , хтось дуже впливовий . Най говорить, нам це на користь .
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02.12.2024 00:36 Відповісти
Сам Буратіно Буратіну й зливає. Типу ще на тих виборах був за Трампа проти Байдена.
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02.12.2024 02:44 Відповісти
Что то много сегодня дубинского. Что там ему в камере очко горит? Пора уже ему с кобзоном встретиться
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01.12.2024 23:35 Відповісти
Так що, у Зеленьського вже дали команду на ліквідацію подєльніка ?
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02.12.2024 04:35 Відповісти
Не пора ! Хай про Зелю всю правду розкаже.Про дружбу Зелі з Деркачем, а через нього перемовини з Пу давно розумні люди знають .Про Оман не треба нагадати ?
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02.12.2024 10:00 Відповісти
Не здивуюсь, якщо ці одкровення Дубінського правдиві. Але так само не здивуюсь, якщо він їх вигадує мимохідь.
Ну одному Слугі Народу, ні чинному, ні тому що потрапив в опалу до Зелі, віри немає - вони всі зашкварене кодло корупціонерів та зрадників, котрі задля своєї шкури власну матір на органи продадуть, а не лише Україну. І тим більше брехати для них - як дихати.
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01.12.2024 23:40 Відповісти
На цей раз правда .Щур , загнаний у кут Колись Зеля буде сидіти на нарах , ви все дізнаєтесь , а мені і так все давно відомо
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02.12.2024 10:02 Відповісти
ЗЕ це просто маленьке гундосне ніщо а тому дуже заздрісне
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01.12.2024 23:41 Відповісти
В камере люстра есть?
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01.12.2024 23:45 Відповісти
+++++++++++++
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02.12.2024 07:14 Відповісти
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01.12.2024 23:45 Відповісти
+++++++++++++++++++
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02.12.2024 07:19 Відповісти
усРуська скрєпа: звинувачуй своїх ворогів у своїх же злочинах.
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02.12.2024 07:36 Відповісти
А хто публікував плівки Деркача, з о з ним дружив? Це був Зеля!
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02.12.2024 10:03 Відповісти
+±+
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02.12.2024 07:39 Відповісти
Є цікава версія цього ''срачу''.
Таким екстравагантним способом Дубінський вихваляє Зеленського перед Трампом.
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01.12.2024 23:46 Відповісти
Саме із тюрми ?
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02.12.2024 04:37 Відповісти
Я ж зазначив - екстравагантним
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02.12.2024 10:02 Відповісти
Знову нас ввд чогось відволікають..
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01.12.2024 23:57 Відповісти
ФСБ пообіцяло румину дах і дало вказівку мочити Гундосого...
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01.12.2024 23:58 Відповісти
Це тупо ! Ніхто так не зможе розвалити краіну та армію, як Гундосий.Його бережуть, ніколи не стріляли, коли він іздив на фронт .Тепер не іздить - ця піар акція в минулому.
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02.12.2024 10:05 Відповісти
Нормальна інфа , навіть нічого нового ...🤡гундосий мавр , здав пів України ,знищив сотні тисячь українців ,зеленський мавр , зробив свою справу...мавр може вже їти ...
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02.12.2024 00:05 Відповісти
Все, що тепер Дубінський з метою помсти говорить, тільки підтвердження того, що вже і так давно гуляє в інфопросторі.
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02.12.2024 00:10 Відповісти
намагається відбилити бєню і єрмака, та повісити все на зеленого дурачка
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02.12.2024 00:17 Відповісти
Та ні , він їх всіх здає , разом з бакановим .
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02.12.2024 00:49 Відповісти
А що трапилось?Зелені пацюки вже почали жерти один одного в банці.....Мені здається, що ми на порозі великого шухеру серед цих пацюків ,і дедалі буде все цікавіше. Дай Боже щоб тільки не затонув той корабель якому вони вже прогризли дно, і на його місток встиг піднятись керманич який його врятує......
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02.12.2024 00:22 Відповісти
Щось надто довго мовчав....мабуть катували,що тепер розплакався....
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02.12.2024 00:43 Відповісти
Дубинский таким образом напоминает, что Байден уже практически не президент - а значит, пора выпускать его из тюрьмы.

А для убедительности, сливает часть компромата на зе-марионеток Лубянки - напоминая, что у него есть дофига куда более интересных и шумных материалов.
Убить, вероятно, его не могут тоже - т.к. в этом случае материалы будут слиты в прессу (посмертно).
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02.12.2024 01:19 Відповісти
😀😀😀
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02.12.2024 10:07 Відповісти
По його словам Порошенко записав розмову з Байденом і лишив її у свому кабнеті і спокійно лишив ці записи Зеленському.😁
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02.12.2024 02:26 Відповісти
Твій " Зеля', звичайний Буратіно, він у ті часи і призвище Байден погано асоціював.
Порошенко, саме конкуреьнта на виборах намагалась знищити фсб, що б привести до влади своїх агентів.
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02.12.2024 04:44 Відповісти
У городі бузина...
Ще раз. Хто робив записи розмов Байдена?
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02.12.2024 05:48 Відповісти
это стандартный протокол телефонных переговоров Президентов...
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02.12.2024 06:35 Відповісти
Не дуркуй. Записи робить служба протоколу і вони зберігаються постійно. Знищення таких записів то ціла спецоперація, як і їх копіювання . ЗЕ видав таємну інформацію надавши копію записів Деркачу
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02.12.2024 06:10 Відповісти
Шістка коломойского все вале на блазня з єрмаком.Но чьомусь забуває згадати що ця фігня всплила на помойке 1+1,яка належить коломойському/медведчуку(20% акцій медіагрупи досі належить жінці медведчука Н.Марченко).Згадаємо про "зомбомарафон",які канали до нього входять і фінансуються з бюджету.Висновок тіки один-беня з фсб/гру(він в них под ковпаком-привіт балакучьому жиріновському) готує нову кишенькову "опозіцію" на вибори,після "заморозки" війни.
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02.12.2024 05:06 Відповісти
зелені слимаки серуть один на одного --- а шо скажеть верещучка і безмозгла ???
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02.12.2024 06:42 Відповісти
Хто повірить тому, хто сидить за держзраду? Тільки ті, хто вірить помийкам з московії
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02.12.2024 06:54 Відповісти
Ну ви ж повірили плівкам Деркача! Дубина хоче на волю , тому каже правду .
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02.12.2024 10:14 Відповісти
Так це якийсь вкид , ну що ви ведетесь
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02.12.2024 06:55 Відповісти
Ні! Не вкид! А правда про вашого гундосого ! Ми це знали давно! А ви наівні курчата , багато чого нового дізнаєтесь .
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02.12.2024 10:16 Відповісти
Да це різні сорти лайна яка різниця ... ?
Система українофобна з 91 року
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02.12.2024 10:18 Відповісти
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02.12.2024 06:57 Відповісти
Собачий рот добавив ще +15 років до довічного Зеленому виродку. Нічого незвичайного.
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02.12.2024 07:07 Відповісти
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02.12.2024 07:14 Відповісти
Грош ціінв словам ув'язненого чи полоненого. Він говоритиме лише те,що йому накажуть чи що йому потрібно щоб вирватись на волю.
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02.12.2024 07:23 Відповісти
Ви наівний, як дівчинка Мабуть, ще цілуєте партрет ?
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02.12.2024 10:17 Відповісти
З дуба впала?
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02.12.2024 10:23 Відповісти
Але зараз він наговорює на тих, хто тримає його за гратами. Якось нелогічно, для того, щоб вийти.....
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02.12.2024 16:13 Відповісти
Перед виборами, якщо вони будуть, ще повилазить багато зашкварних фактів про злочини зеленої шобли, які ми ще не знаємо.
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02.12.2024 07:41 Відповісти
Байден, а чому ми досі не в НАТО?
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02.12.2024 09:14 Відповісти
Ще не заговорили Богдан,Данилюк,стопроцентний генпрокурор.Може,тоді дойде до слуг-депутатів,з ким зв'язатись?
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02.12.2024 15:47 Відповісти
 
 