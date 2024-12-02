Лише в боях за Торецьк армія РФ щотижня втрачає близько 500 солдатів, - ОТУ "Луганськ"

У боях у Торецьку російська армія щотижня втрачає приблизно один механізований батальйон, це понад 500 осіб. Ворог просто закидає "м'ясом".

Про це в етері "Суспільного" розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, ворог і далі просувається, а втім, це дається йому "великою кров’ю".

"Найчастіше вони використовують піхотні штурми, оскільки в міській забудові техніці важко проїхати і простіше штурмувати піхотою. Її у них багато, тому вони просто закидують нас "м'ясом. Вони платять за будинок механізованим батальйоном і їм нормально. Для них це окей. В них достатньо живої сили, "м'яса" і вони їх навіть за людей не рахують", - розповіла Бобовнікова.

За словами речниці ОТУ, штурми за допомогою бронетехніки російські війська здійснюють поблизу селища Неліпівка.

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Крім того, через погодні умови російські війська зменшили використання авіабомб, водночас удари авіацією тривають.

"Кількість КАБів зменшилась, однак раніше у нас було 30 КАБів за добу, а зараз ми спостерігаємо до десяти КАБів. Вона зменшилась, але все, що більше нуля, це вже страшно і тому вони всеодно продовжують наносити авіаційні удари, і це наносить великої шкоди. Це, можливо, пов'язано з погодою, оскільки на Донбасі — туман, хмарність", - додала Бобовнікова.

Раніше повідомлялося, що наразі практично неможливо заїхати у міста Мирноград, Часів Яр, Торецьк та Курахове, що в Донецькій області. Російські загарбники прострілюють всі під’їзні шляхи до цих міст.

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