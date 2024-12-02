Лише в боях за Торецьк армія РФ щотижня втрачає близько 500 солдатів, - ОТУ "Луганськ"
У боях у Торецьку російська армія щотижня втрачає приблизно один механізований батальйон, це понад 500 осіб. Ворог просто закидає "м'ясом".
Про це в етері "Суспільного" розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, ворог і далі просувається, а втім, це дається йому "великою кров’ю".
"Найчастіше вони використовують піхотні штурми, оскільки в міській забудові техніці важко проїхати і простіше штурмувати піхотою. Її у них багато, тому вони просто закидують нас "м'ясом. Вони платять за будинок механізованим батальйоном і їм нормально. Для них це окей. В них достатньо живої сили, "м'яса" і вони їх навіть за людей не рахують", - розповіла Бобовнікова.
За словами речниці ОТУ, штурми за допомогою бронетехніки російські війська здійснюють поблизу селища Неліпівка.
Крім того, через погодні умови російські війська зменшили використання авіабомб, водночас удари авіацією тривають.
"Кількість КАБів зменшилась, однак раніше у нас було 30 КАБів за добу, а зараз ми спостерігаємо до десяти КАБів. Вона зменшилась, але все, що більше нуля, це вже страшно і тому вони всеодно продовжують наносити авіаційні удари, і це наносить великої шкоди. Це, можливо, пов'язано з погодою, оскільки на Донбасі — туман, хмарність", - додала Бобовнікова.
Раніше повідомлялося, що наразі практично неможливо заїхати у міста Мирноград, Часів Яр, Торецьк та Курахове, що в Донецькій області. Російські загарбники прострілюють всі під’їзні шляхи до цих міст.
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не солдатів а підарів!!!!!
і не втрачає а дохнуть!!!!!
дістала Ваша толерантність!!!!
всі бачили звільнених наших полонених по 45 кг ваги
і полонених підарів яким не вистачає олєв,є.
і це різниця не в бандах а в держустановах...
на державному рівні така політика.