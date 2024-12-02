Только в боях за Торецк армия РФ еженедельно теряет около 500 солдат, - ОТГ "Луганск"
В боях в Торецке российская армия еженедельно теряет примерно один механизированный батальон, это более 500 человек. Враг просто забрасывает "мясом".
Об этом в эфире "Суспільного" рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, враг и дальше продвигается, а впрочем, это дается ему "большой кровью".
"Чаще всего они используют пехотные штурмы, поскольку в городской застройке технике трудно проехать и проще штурмовать пехотой. Ее у них много, поэтому они просто забрасывают нас "мясом". Они платят за дом механизированным батальоном и им нормально. Для них это окей. У них достаточно живой силы, "мяса" и они их даже за людей не считают", - рассказала Бобовникова.
По словам спикера ОТГ, штурмы с помощью бронетехники российские войска осуществляют вблизи поселка Нелиповка.
Кроме того, из-за погодных условий российские войска уменьшили использование авиабомб, в то же время удары авиацией продолжаются.
"Количество КАБов уменьшилось, однако раньше у нас было 30 КАБов в сутки, а сейчас мы наблюдаем до десяти КАБов. Оно уменьшилось, но все, что больше нуля, это уже страшно и поэтому они все равно продолжают наносить авиационные удары, и это наносит большой вред. Это, возможно, связано с погодой, поскольку на Донбассе - туман, облачность", - добавила Бобовникова.
Ранее сообщалось, что сейчас практически невозможно заехать в города Мирноград, Часов Яр, Торецк и Курахово, что в Донецкой области. Российские захватчики простреливают все подъездные пути к этим городам.
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не солдатів а підарів!!!!!
і не втрачає а дохнуть!!!!!
дістала Ваша толерантність!!!!
всі бачили звільнених наших полонених по 45 кг ваги
і полонених підарів яким не вистачає олєв,є.
і це різниця не в бандах а в держустановах...
на державному рівні така політика.