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Новини
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РФ знову здійснила атаку на українську енергосистему, зберігається значний дефіцит потужності, - "Укренерго"

Ситуація в енергетиці

Енергосистема продовжує відновлюватись після масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігається протягом всієї доби

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Нагадується, що вночі Росія здійснила чергову дронову атаку на українську енергосистему. Внаслідок влучання в енергооб’єкт у Тернопільській області тимчасово знеструмлювались побутові споживачі і критична інфраструктура регіону.

"Наразі усі споживачі заживлені. Аварійно-відновлювальні роботи здійснюють фахівці обленерго", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сьогодні, 3 грудня, станом на 6:00, рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня - у понеділок.

Учора, 2 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 6% більшим, ніж максимум попереднього робочого дня - у п’ятницю, 29 листопада. Причина такого суттєвого збільшення – застосування меншого обсягу заходів обмеження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світло у вівторок відключатимуть з 07:00 до 21:00, для бізнесу обмежень буде більше, – "Укренерго"

"Укренерго" також нагадує, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після одинадцяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні ремонти. Погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу сьогодні вимушено застосовуються в усіх регіонах.

За даними компанії, імпорт відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 8 343 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 837 МВт.

Автор: 

енергетика (2578) Укренерго (2684)


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Топ коментарі
+8
А ви думаєте ракети ATACMS тисячами на складах лежать? Скільки дали скільки і запустили. А от де наші "Паляниці" питання слушне.
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03.12.2024 10:59
+6
Чому в такому випадку, ЗСУ не б'ють по егергооб'єктах рашки, Зеля заборонив?
В останні дні щось не чути про удари ATACMS чи хоч беспілотниками по рашці.
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03.12.2024 10:47
+6
Зелене чмо вже лапки склало, приготувалось до капітуляції і тільки для зєлохів гундосить про якусь внутрішню стійкість і незламніть. Чи рашка не має енергообʼєктів? П і з д а б о л мерзотний
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03.12.2024 11:01
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Чому в такому випадку, ЗСУ не б'ють по егергооб'єктах рашки, Зеля заборонив?
В останні дні щось не чути про удари ATACMS чи хоч беспілотниками по рашці.
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03.12.2024 10:47 Відповісти
Потомушто постродают мірниє расєянє!
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03.12.2024 10:59 Відповісти
А ви думаєте ракети ATACMS тисячами на складах лежать? Скільки дали скільки і запустили. А от де наші "Паляниці" питання слушне.
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03.12.2024 10:59 Відповісти
А скільки разів це небрите чмо кизділо про мільйони дронів? Де вони? Мабуть там же, де і мільярди дерев. Вороги України у владі сидять і донищують державу і людей.
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03.12.2024 11:08 Відповісти
Мільон (один) - це разом з ФПВ і те - не факт, що поставлять на фронт стільки.
Щодо ж ударів по рашці нашими дронами - то це регулярно відбувається - якщо вам цікава ця тема - могли б і відслідковувати. Але, звісно, бити дронами по електростанціях нееффективно - - дрон і ракета типу Калібр занадто різну кількість вибухівки несуть. Дронами б'ють по НПЗ, складах божприпасів, оборонних підприємствах рашки. Чи не чули про знищення складів ГРАУ?
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03.12.2024 11:16 Відповісти
Чому це дрон неефективно в трансформатор 330 чи 750?
Не треба руйнувати ТЕС, поки немає ракет, якщо можна всі трансформатори вибити беспілотниками.
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03.12.2024 12:23 Відповісти
Трансформатори досить швидко відновлюють. Навіть кацапи при їх більших можливостях і наших набагато менших кількостях об'єктів, відчутного удару нашій енергосистемі здатні нанести тільки комбінованим ракетно-дроновим ударом - самими дронами вони майже нічого нам не вибивають. А реальні проблеми є, коли знищуються самі ТЕЦ, для чого необхідні саме ракетні удари.
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03.12.2024 12:51 Відповісти
Вони по наших трансформаторах чомусь б'ють...
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03.12.2024 13:01 Відповісти
Вони перш за все знищили нам у цьому році ТЕЦ і ГЕС, тобто - генерацію. Через те й основні проблеми. Виключно ракетами. Трансформатори вони нищили нам зимою 2022-2023.
Зараз на значній кількості наших станцій трансформатори під землю сховали - дронами до них не дістати, але коли ракета б'є по станції - захиститися можливо тільки збивши ракету.
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03.12.2024 13:09 Відповісти
Дрони про які ви кажете на фронті працюють. А по параші треба ракети і далекобійні дрони по типу іранських шахедів.
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03.12.2024 11:29 Відповісти
На фронті? Мільйони? На фронті працюють дрони від волонтерів, а не від зелених диверсантів.
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03.12.2024 12:28 Відповісти
На фронті є дрони й від волонтерів, і від держави. Від волонтерів більше.
Але, наприклад, той же Мадяр на дрони вже давно збори не оголошує, стверджуючи, що всі потреби у дронах його полку держава закриває (так, іноді потрібно ті дрони від держави доробляти).
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03.12.2024 14:05 Відповісти
Де відповідь?
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03.12.2024 10:50 Відповісти
Зелене чмо вже лапки склало, приготувалось до капітуляції і тільки для зєлохів гундосить про якусь внутрішню стійкість і незламніть. Чи рашка не має енергообʼєктів? П і з д а б о л мерзотний
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03.12.2024 11:01 Відповісти
Україна немає стратегічних ракет, які здатні знищувати енергооб'єкти. Але цікаво, що якесь "чмо", яке давно втікло до Великої британії - тобто - саме вже давно капітулювало, щось звідти триндить.
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03.12.2024 11:19 Відповісти
Хто в нас Верховний Головнокомандувач? Прізвище.
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03.12.2024 11:50 Відповісти
Головнокомандувач "боневтік" Зеленський, а Ольга - втікла, але "незламно не здається" десь там у Британії.
І так, ніхто тут не збирається капітулювати, бо капітуляція = знищення українського народу, але й перемогти кацапів військовим шляхом у нас теж не дуже виходить. Чи вам більше подобаються басні про те, як ми будемо пити каву у Криму? Як мінімум на словах необхїдно заявляти готовність до перемовин, але не до капітуляції - хоча б тому, що без допомоги США у нас мінімальні шанси, а там - Трамп....
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03.12.2024 12:11 Відповісти
Та ні, зєля не вгк, а тупий болванчик, який на своїх плечах завів у владу кремлівських кротів і антимайдан. Цей болванчик ніякої ролі не грає, окрім вичитування чужих текстів для зєлохів. Все роблять за його спиною вороги України. Але вся вина за це на ньому. Завдяки йому знищено оборонні програми попередників, розміноване все, що можна було розмінувати, здана ЗАЕС і весь південь, і ще можна півдня перераховувати їхні "про*оби", а насправді умисні диверсійні дії. Читаєш новини від моменту звільнення Залужного з фаховими генералами і виникає бажання придушити власними руками цю зелену гниду. А ви продовжуйте його захищати, наче ж маєте право.
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03.12.2024 15:13 Відповісти
А я його не захищаю, коли про його реальні пройоби кажуть.
І я з вами погоджують у тому, що він завів у владу багато відвертої погані: Татаров, Баканов, Наумов і тд, і тп. Погоджують про розмінування, хоча все це наслідки першого.
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03.12.2024 15:23 Відповісти
А дронами енергооб'єкти знищувати не можна?
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03.12.2024 12:16 Відповісти
ТЕЦ та ГЕС - ні, не можна, занадто слабкий заряд.
Кацапи по нас дрони кожного дня запускають, але відчутних ударів наша енергосистема зазнає саме від ракет, а не від дронів.
Чи ви вважаєте, що удари по трансформаторах біль ефективні для війни, ніж удари по складах, НПЗ і оборонних підприємствах, які ми завдаємо?
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03.12.2024 12:48 Відповісти
Я вважаю, що дана вказівка не бити по енергосистемі.
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03.12.2024 13:17 Відповісти
Те, що ви вважаєте - є лише вашими особистими фантазіями і нічим більше. Щоб щось заявляти -потрібно мати якусь реальну інформацію.
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03.12.2024 14:06 Відповісти
"вважаю, що дана вказівка"
Це ж лише ваші особисті фантазії і нічого більше. Щоб щось заявляти - потрібно мати якусь реальну інформацію. Ми лупимо дронами по цілях у РФ - і у нас толчно є більш пріоритетні цілі, ніж трансформатори. Хоча у Курській і Білгородский областях кілька раз били й по трансформаторах.
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03.12.2024 14:09 Відповісти
https://www.unian.ua/war/udari-rf-po-energetici-ekspert-proanalizuvav-chi-mogla-ukrajina-mati-z-rosiyeyu-sekretni-domovlenosti-12797085.html
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03.12.2024 14:14 Відповісти
Маячня. Які можуть бути домовленності, якщо РФ б'є по нашій енергетиці? Менше слухайте всіляких фантазерів, які себе експертами називають.
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03.12.2024 14:15 Відповісти
А кого слухати?
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03.12.2024 14:17 Відповісти
Факти, а не горе-"експертів".
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03.12.2024 14:29 Відповісти
Так ще більше ''дзвоніть'' про те що і де відновили.
А українці про відновлення дізнаються коли електрику не будуть вимикати
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03.12.2024 11:04 Відповісти
 
 