РФ знову здійснила атаку на українську енергосистему, зберігається значний дефіцит потужності, - "Укренерго"
Енергосистема продовжує відновлюватись після масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігається протягом всієї доби
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Нагадується, що вночі Росія здійснила чергову дронову атаку на українську енергосистему. Внаслідок влучання в енергооб’єкт у Тернопільській області тимчасово знеструмлювались побутові споживачі і критична інфраструктура регіону.
"Наразі усі споживачі заживлені. Аварійно-відновлювальні роботи здійснюють фахівці обленерго", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що сьогодні, 3 грудня, станом на 6:00, рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня - у понеділок.
Учора, 2 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 6% більшим, ніж максимум попереднього робочого дня - у п’ятницю, 29 листопада. Причина такого суттєвого збільшення – застосування меншого обсягу заходів обмеження.
"Укренерго" також нагадує, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після одинадцяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні ремонти. Погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу сьогодні вимушено застосовуються в усіх регіонах.
За даними компанії, імпорт відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 8 343 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 837 МВт.
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В останні дні щось не чути про удари ATACMS чи хоч беспілотниками по рашці.
Щодо ж ударів по рашці нашими дронами - то це регулярно відбувається - якщо вам цікава ця тема - могли б і відслідковувати. Але, звісно, бити дронами по електростанціях нееффективно - - дрон і ракета типу Калібр занадто різну кількість вибухівки несуть. Дронами б'ють по НПЗ, складах божприпасів, оборонних підприємствах рашки. Чи не чули про знищення складів ГРАУ?
Не треба руйнувати ТЕС, поки немає ракет, якщо можна всі трансформатори вибити беспілотниками.
Зараз на значній кількості наших станцій трансформатори під землю сховали - дронами до них не дістати, але коли ракета б'є по станції - захиститися можливо тільки збивши ракету.
Але, наприклад, той же Мадяр на дрони вже давно збори не оголошує, стверджуючи, що всі потреби у дронах його полку держава закриває (так, іноді потрібно ті дрони від держави доробляти).
І так, ніхто тут не збирається капітулювати, бо капітуляція = знищення українського народу, але й перемогти кацапів військовим шляхом у нас теж не дуже виходить. Чи вам більше подобаються басні про те, як ми будемо пити каву у Криму? Як мінімум на словах необхїдно заявляти готовність до перемовин, але не до капітуляції - хоча б тому, що без допомоги США у нас мінімальні шанси, а там - Трамп....
І я з вами погоджують у тому, що він завів у владу багато відвертої погані: Татаров, Баканов, Наумов і тд, і тп. Погоджують про розмінування, хоча все це наслідки першого.
Кацапи по нас дрони кожного дня запускають, але відчутних ударів наша енергосистема зазнає саме від ракет, а не від дронів.
Чи ви вважаєте, що удари по трансформаторах біль ефективні для війни, ніж удари по складах, НПЗ і оборонних підприємствах, які ми завдаємо?
Це ж лише ваші особисті фантазії і нічого більше. Щоб щось заявляти - потрібно мати якусь реальну інформацію. Ми лупимо дронами по цілях у РФ - і у нас толчно є більш пріоритетні цілі, ніж трансформатори. Хоча у Курській і Білгородский областях кілька раз били й по трансформаторах.
А українці про відновлення дізнаються коли електрику не будуть вимикати