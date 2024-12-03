РФ знову здійснила атаку на українську енергосистему, зберігається значний дефіцит потужності, - "Укренерго"

Енергосистема продовжує відновлюватись після масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігається протягом всієї доби

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Нагадується, що вночі Росія здійснила чергову дронову атаку на українську енергосистему. Внаслідок влучання в енергооб’єкт у Тернопільській області тимчасово знеструмлювались побутові споживачі і критична інфраструктура регіону.

"Наразі усі споживачі заживлені. Аварійно-відновлювальні роботи здійснюють фахівці обленерго", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сьогодні, 3 грудня, станом на 6:00, рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня - у понеділок.

Учора, 2 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 6% більшим, ніж максимум попереднього робочого дня - у п’ятницю, 29 листопада. Причина такого суттєвого збільшення – застосування меншого обсягу заходів обмеження.

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"Укренерго" також нагадує, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після одинадцяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні ремонти. Погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу сьогодні вимушено застосовуються в усіх регіонах.

За даними компанії, імпорт відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 8 343 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 837 МВт.