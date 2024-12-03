РФ снова совершила атаку на украинскую энергосистему, сохраняется значительный дефицит мощности, - "Укрэнерго"
Энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется в течение всех суток
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Напоминается, что ночью Россия осуществила очередную дроновую атаку на украинскую энергосистему. В результате попадания в энергообъект в Тернопольской области временно обесточивались бытовые потребители и критическая инфраструктура региона.
"Сейчас все потребители запитаны. Аварийно-восстановительные работы осуществляют специалисты облэнерго", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что сегодня, 3 декабря, по состоянию на 6:00, уровень потребления электроэнергии был на 3,3% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в понедельник.
Вчера, 2 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 6% больше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 29 ноября. Причина такого существенного увеличения - применение меньшего объема мер ограничения.
"Укрэнерго" также напоминает, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты. Почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса сегодня вынужденно применяются во всех регионах.
По данным компании, импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 8 343 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 837 МВт.
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В останні дні щось не чути про удари ATACMS чи хоч беспілотниками по рашці.
Щодо ж ударів по рашці нашими дронами - то це регулярно відбувається - якщо вам цікава ця тема - могли б і відслідковувати. Але, звісно, бити дронами по електростанціях нееффективно - - дрон і ракета типу Калібр занадто різну кількість вибухівки несуть. Дронами б'ють по НПЗ, складах божприпасів, оборонних підприємствах рашки. Чи не чули про знищення складів ГРАУ?
Не треба руйнувати ТЕС, поки немає ракет, якщо можна всі трансформатори вибити беспілотниками.
Зараз на значній кількості наших станцій трансформатори під землю сховали - дронами до них не дістати, але коли ракета б'є по станції - захиститися можливо тільки збивши ракету.
Але, наприклад, той же Мадяр на дрони вже давно збори не оголошує, стверджуючи, що всі потреби у дронах його полку держава закриває (так, іноді потрібно ті дрони від держави доробляти).
І так, ніхто тут не збирається капітулювати, бо капітуляція = знищення українського народу, але й перемогти кацапів військовим шляхом у нас теж не дуже виходить. Чи вам більше подобаються басні про те, як ми будемо пити каву у Криму? Як мінімум на словах необхїдно заявляти готовність до перемовин, але не до капітуляції - хоча б тому, що без допомоги США у нас мінімальні шанси, а там - Трамп....
І я з вами погоджують у тому, що він завів у владу багато відвертої погані: Татаров, Баканов, Наумов і тд, і тп. Погоджують про розмінування, хоча все це наслідки першого.
Кацапи по нас дрони кожного дня запускають, але відчутних ударів наша енергосистема зазнає саме від ракет, а не від дронів.
Чи ви вважаєте, що удари по трансформаторах біль ефективні для війни, ніж удари по складах, НПЗ і оборонних підприємствах, які ми завдаємо?
Це ж лише ваші особисті фантазії і нічого більше. Щоб щось заявляти - потрібно мати якусь реальну інформацію. Ми лупимо дронами по цілях у РФ - і у нас толчно є більш пріоритетні цілі, ніж трансформатори. Хоча у Курській і Білгородский областях кілька раз били й по трансформаторах.
А українці про відновлення дізнаються коли електрику не будуть вимикати