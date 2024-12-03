РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6273 посетителя онлайн
Новости
10 010 33

РФ снова совершила атаку на украинскую энергосистему, сохраняется значительный дефицит мощности, - "Укрэнерго"

Ситуація в енергетиці

Энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется в течение всех суток

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Напоминается, что ночью Россия осуществила очередную дроновую атаку на украинскую энергосистему. В результате попадания в энергообъект в Тернопольской области временно обесточивались бытовые потребители и критическая инфраструктура региона.

"Сейчас все потребители запитаны. Аварийно-восстановительные работы осуществляют специалисты облэнерго", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сегодня, 3 декабря, по состоянию на 6:00, уровень потребления электроэнергии был на 3,3% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в понедельник.

Вчера, 2 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 6% больше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 29 ноября. Причина такого существенного увеличения - применение меньшего объема мер ограничения.

Читайте также: В энергосистеме значителен дефицит мощности, продолжаются аварийные ремонты. Графики отключений применяются во всех регионах, - "Укрэнерго"

"Укрэнерго" также напоминает, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты. Почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса сегодня вынужденно применяются во всех регионах.

По данным компании, импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 8 343 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 837 МВт.

Автор: 

энергетика (2558) Укрэнерго (658)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
А ви думаєте ракети ATACMS тисячами на складах лежать? Скільки дали скільки і запустили. А от де наші "Паляниці" питання слушне.
показать весь комментарий
03.12.2024 10:59
+6
Чому в такому випадку, ЗСУ не б'ють по егергооб'єктах рашки, Зеля заборонив?
В останні дні щось не чути про удари ATACMS чи хоч беспілотниками по рашці.
показать весь комментарий
03.12.2024 10:47
+6
Зелене чмо вже лапки склало, приготувалось до капітуляції і тільки для зєлохів гундосить про якусь внутрішню стійкість і незламніть. Чи рашка не має енергообʼєктів? П і з д а б о л мерзотний
показать весь комментарий
03.12.2024 11:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому в такому випадку, ЗСУ не б'ють по егергооб'єктах рашки, Зеля заборонив?
В останні дні щось не чути про удари ATACMS чи хоч беспілотниками по рашці.
показать весь комментарий
03.12.2024 10:47 Ответить
Потомушто постродают мірниє расєянє!
показать весь комментарий
03.12.2024 10:59 Ответить
А ви думаєте ракети ATACMS тисячами на складах лежать? Скільки дали скільки і запустили. А от де наші "Паляниці" питання слушне.
показать весь комментарий
03.12.2024 10:59 Ответить
А скільки разів це небрите чмо кизділо про мільйони дронів? Де вони? Мабуть там же, де і мільярди дерев. Вороги України у владі сидять і донищують державу і людей.
показать весь комментарий
03.12.2024 11:08 Ответить
Мільон (один) - це разом з ФПВ і те - не факт, що поставлять на фронт стільки.
Щодо ж ударів по рашці нашими дронами - то це регулярно відбувається - якщо вам цікава ця тема - могли б і відслідковувати. Але, звісно, бити дронами по електростанціях нееффективно - - дрон і ракета типу Калібр занадто різну кількість вибухівки несуть. Дронами б'ють по НПЗ, складах божприпасів, оборонних підприємствах рашки. Чи не чули про знищення складів ГРАУ?
показать весь комментарий
03.12.2024 11:16 Ответить
Чому це дрон неефективно в трансформатор 330 чи 750?
Не треба руйнувати ТЕС, поки немає ракет, якщо можна всі трансформатори вибити беспілотниками.
показать весь комментарий
03.12.2024 12:23 Ответить
Трансформатори досить швидко відновлюють. Навіть кацапи при їх більших можливостях і наших набагато менших кількостях об'єктів, відчутного удару нашій енергосистемі здатні нанести тільки комбінованим ракетно-дроновим ударом - самими дронами вони майже нічого нам не вибивають. А реальні проблеми є, коли знищуються самі ТЕЦ, для чого необхідні саме ракетні удари.
показать весь комментарий
03.12.2024 12:51 Ответить
Вони по наших трансформаторах чомусь б'ють...
показать весь комментарий
03.12.2024 13:01 Ответить
Вони перш за все знищили нам у цьому році ТЕЦ і ГЕС, тобто - генерацію. Через те й основні проблеми. Виключно ракетами. Трансформатори вони нищили нам зимою 2022-2023.
Зараз на значній кількості наших станцій трансформатори під землю сховали - дронами до них не дістати, але коли ракета б'є по станції - захиститися можливо тільки збивши ракету.
показать весь комментарий
03.12.2024 13:09 Ответить
Дрони про які ви кажете на фронті працюють. А по параші треба ракети і далекобійні дрони по типу іранських шахедів.
показать весь комментарий
03.12.2024 11:29 Ответить
На фронті? Мільйони? На фронті працюють дрони від волонтерів, а не від зелених диверсантів.
показать весь комментарий
03.12.2024 12:28 Ответить
На фронті є дрони й від волонтерів, і від держави. Від волонтерів більше.
Але, наприклад, той же Мадяр на дрони вже давно збори не оголошує, стверджуючи, що всі потреби у дронах його полку держава закриває (так, іноді потрібно ті дрони від держави доробляти).
показать весь комментарий
03.12.2024 14:05 Ответить
Де відповідь?
показать весь комментарий
03.12.2024 10:50 Ответить
Зелене чмо вже лапки склало, приготувалось до капітуляції і тільки для зєлохів гундосить про якусь внутрішню стійкість і незламніть. Чи рашка не має енергообʼєктів? П і з д а б о л мерзотний
показать весь комментарий
03.12.2024 11:01 Ответить
Україна немає стратегічних ракет, які здатні знищувати енергооб'єкти. Але цікаво, що якесь "чмо", яке давно втікло до Великої британії - тобто - саме вже давно капітулювало, щось звідти триндить.
показать весь комментарий
03.12.2024 11:19 Ответить
Хто в нас Верховний Головнокомандувач? Прізвище.
показать весь комментарий
03.12.2024 11:50 Ответить
Головнокомандувач "боневтік" Зеленський, а Ольга - втікла, але "незламно не здається" десь там у Британії.
І так, ніхто тут не збирається капітулювати, бо капітуляція = знищення українського народу, але й перемогти кацапів військовим шляхом у нас теж не дуже виходить. Чи вам більше подобаються басні про те, як ми будемо пити каву у Криму? Як мінімум на словах необхїдно заявляти готовність до перемовин, але не до капітуляції - хоча б тому, що без допомоги США у нас мінімальні шанси, а там - Трамп....
показать весь комментарий
03.12.2024 12:11 Ответить
Та ні, зєля не вгк, а тупий болванчик, який на своїх плечах завів у владу кремлівських кротів і антимайдан. Цей болванчик ніякої ролі не грає, окрім вичитування чужих текстів для зєлохів. Все роблять за його спиною вороги України. Але вся вина за це на ньому. Завдяки йому знищено оборонні програми попередників, розміноване все, що можна було розмінувати, здана ЗАЕС і весь південь, і ще можна півдня перераховувати їхні "про*оби", а насправді умисні диверсійні дії. Читаєш новини від моменту звільнення Залужного з фаховими генералами і виникає бажання придушити власними руками цю зелену гниду. А ви продовжуйте його захищати, наче ж маєте право.
показать весь комментарий
03.12.2024 15:13 Ответить
А я його не захищаю, коли про його реальні пройоби кажуть.
І я з вами погоджують у тому, що він завів у владу багато відвертої погані: Татаров, Баканов, Наумов і тд, і тп. Погоджують про розмінування, хоча все це наслідки першого.
показать весь комментарий
03.12.2024 15:23 Ответить
А дронами енергооб'єкти знищувати не можна?
показать весь комментарий
03.12.2024 12:16 Ответить
ТЕЦ та ГЕС - ні, не можна, занадто слабкий заряд.
Кацапи по нас дрони кожного дня запускають, але відчутних ударів наша енергосистема зазнає саме від ракет, а не від дронів.
Чи ви вважаєте, що удари по трансформаторах біль ефективні для війни, ніж удари по складах, НПЗ і оборонних підприємствах, які ми завдаємо?
показать весь комментарий
03.12.2024 12:48 Ответить
Я вважаю, що дана вказівка не бити по енергосистемі.
показать весь комментарий
03.12.2024 13:17 Ответить
Те, що ви вважаєте - є лише вашими особистими фантазіями і нічим більше. Щоб щось заявляти -потрібно мати якусь реальну інформацію.
показать весь комментарий
03.12.2024 14:06 Ответить
"вважаю, що дана вказівка"
Це ж лише ваші особисті фантазії і нічого більше. Щоб щось заявляти - потрібно мати якусь реальну інформацію. Ми лупимо дронами по цілях у РФ - і у нас толчно є більш пріоритетні цілі, ніж трансформатори. Хоча у Курській і Білгородский областях кілька раз били й по трансформаторах.
показать весь комментарий
03.12.2024 14:09 Ответить
https://www.unian.ua/war/udari-rf-po-energetici-ekspert-proanalizuvav-chi-mogla-ukrajina-mati-z-rosiyeyu-sekretni-domovlenosti-12797085.html
показать весь комментарий
03.12.2024 14:14 Ответить
Маячня. Які можуть бути домовленності, якщо РФ б'є по нашій енергетиці? Менше слухайте всіляких фантазерів, які себе експертами називають.
показать весь комментарий
03.12.2024 14:15 Ответить
А кого слухати?
показать весь комментарий
03.12.2024 14:17 Ответить
Факти, а не горе-"експертів".
показать весь комментарий
03.12.2024 14:29 Ответить
Так ще більше ''дзвоніть'' про те що і де відновили.
А українці про відновлення дізнаються коли електрику не будуть вимикати
показать весь комментарий
03.12.2024 11:04 Ответить
 
 