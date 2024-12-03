РФ снова совершила атаку на украинскую энергосистему, сохраняется значительный дефицит мощности, - "Укрэнерго"

Энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется в течение всех суток

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Напоминается, что ночью Россия осуществила очередную дроновую атаку на украинскую энергосистему. В результате попадания в энергообъект в Тернопольской области временно обесточивались бытовые потребители и критическая инфраструктура региона.

"Сейчас все потребители запитаны. Аварийно-восстановительные работы осуществляют специалисты облэнерго", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сегодня, 3 декабря, по состоянию на 6:00, уровень потребления электроэнергии был на 3,3% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в понедельник.

Вчера, 2 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 6% больше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 29 ноября. Причина такого существенного увеличения - применение меньшего объема мер ограничения.

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"Укрэнерго" также напоминает, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты. Почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса сегодня вынужденно применяются во всех регионах.

По данным компании, импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 8 343 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 837 МВт.