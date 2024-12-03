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Новини Війна
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Рашисти кидають колишніх ув’язнених жінок на штурми, - ОСУВ "Хортиця"

РФ кидає на штурми колишніх ув’язнених жінок

Російські окупанти залучають до штурмів на сході жінок, які раніше були засуджені.

Про це сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог підтягує резерви, які були в нього по інших напрямках, і російське військове командування вимушене застосовувати значну частину своїх стратегічних резервів, яке воно накопичило протягом цього року, для захоплення територій на Курахівському, Времівському, Покровському напрямках. Безліміту можливостей в армії РФ, звісно, немає, а резерви він підтягує, в тому числі броньовану техніку, особовий склад для підтримки штурмових дій. Мушу повідомити, що були помічені у лавах російських військ також і свіжомобілізовані, і колишні ув’язнені.

А останнім часом якраз для штурмів були помічені, і у нас є інформація, що брати участь у штурмових діях залучені жінки в російській армії. Це колишні засуджені із загонів "Шторм", саме ці загони формуються із колишніх засуджених", - сказав він.

Також читайте: У складі російських ДРГ в районі Часового Яру і Торецька почали з’являтися жінки, - ОСУВ "Хортиця"

За словами Волошина, російські в’язниці майже порожні через масову мобілізацію засуджених на війну в Україну.

Деякі полонені розповідали, що від оголошення вироку в Росії до полону в Україні у них минало менше місяця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми не Вагнери": Ексв’язні, які проходять службу у 68 ОЄБр, розповіли про свою роль у війську. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17236) жінки (623) ОСУВ Хортиця (343) в’язні (334) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+10
ухилянти не хочуть сприймати простої істини: в Україні мають воювати всі. Якщо не за незалежну Україну - то за касапів, після того, як їх вулиці окупують вороги.
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03.12.2024 14:52
+5
Пригадую інфу, що на окупованих територіях України беруть і "судять" молодих людей (в т.ч. як вони називають, "ждун"), дають срок і потім відправляють на м'ясо в окопи.
Так що про жінок-зечок - це не новина.
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03.12.2024 14:49
+5
Яка різниця якої статі кацапи відправляють своє біосміття в м'ясні штурми? Головне, що від оркосамок можуть загинути, або будуть поранені та отримають каліцтво, наші воїни, а це є дуже погано! 🤬
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03.12.2024 14:58
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ухилянти не хочуть сприймати простої істини: в Україні мають воювати всі. Якщо не за незалежну Україну - то за касапів, після того, як їх вулиці окупують вороги.
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03.12.2024 14:52 Відповісти
Пригадую інфу, що на окупованих територіях України беруть і "судять" молодих людей (в т.ч. як вони називають, "ждун"), дають срок і потім відправляють на м'ясо в окопи.
Так що про жінок-зечок - це не новина.
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03.12.2024 14:49 Відповісти
Просто берут и судят?
После гражданской войны много белых офицеров забралось в Южную Америку. Они участвовали в Парагвайской войне. Если не путаю место. Они так помогли Парагваю что президент издал циркуляр полиции. Русским дела не шить, а наказывать только за реальные преступления
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03.12.2024 16:08 Відповісти
Зачем эти байды повторять? Да, в Парагвае были руснявые офицеры , даже на уровне генштаба, но никто там не издавал указов о не привлечении рсуких уголовников к ответственности.
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03.12.2024 21:45 Відповісти
никто там не издавал указов о не привлечении рсуких уголовников к ответственности

Русским дела не шить, а наказывать только за реальные преступления
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04.12.2024 15:25 Відповісти
Так був чи це чергова рашиська брехня? Пруфи в студію.
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31.12.2024 20:45 Відповісти
В принципі ,рашисти молодці.Мабуть уже в тюрмах іде підготовка.І місця для нових звільняють і нашим роботи підкидають.Да і за засуджених шуму менше в дЄржавЄ,протестів не буде...Тут задача більше нахватать правопорушників,а їх міліція це робить гарно.Коли вже вони там закінчаться,тварі недалекі
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03.12.2024 14:57 Відповісти
Яка різниця якої статі кацапи відправляють своє біосміття в м'ясні штурми? Головне, що від оркосамок можуть загинути, або будуть поранені та отримають каліцтво, наші воїни, а це є дуже погано! 🤬
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03.12.2024 14:58 Відповісти
Зате убиті оркосамки не зможуть народить нових орченят...
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03.12.2024 16:35 Відповісти
Зверху дописувачі,на бойових диванах вже приготувались.
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03.12.2024 15:00 Відповісти
І ти - попереду всіх!!!
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03.12.2024 15:42 Відповісти
Я ні.Тому що,не диванний воїн.
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03.12.2024 15:59 Відповісти
Ти пишеш з "окопу"?
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03.12.2024 16:01 Відповісти
Що значить з ''окопу''?
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03.12.2024 16:07 Відповісти
Не корч з себе "недоумка"... Про "дедукцію" чув коли-небудь? "Проста логічна конструкція":
- Ти пишеш про "диванних воїнів", яких тут, на форумі, на твою думку, багато...
- Ти теж присутній на форумі - однак протиставляєш себе їм...
- Твоя заява-протиставлення свідчить про те, що ти від них себе "відмежовуєш" та маєш моральне право критикувать тих, хто "на дивані"...
- Критикувать "диванних воїнів" має право, в даному випадку, людина, яка зараз на фронті...

Тому я тобі задав цілком логічне питання - чи ти пишеш з окопу?...
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03.12.2024 16:27 Відповісти
Як писали у Афганістані тиловики - ...Сиджу в танку, що горить, пишу на трупі товариша....
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03.12.2024 16:55 Відповісти
Цей "стьоб" - ще з часів ІІ Світової...
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03.12.2024 17:03 Відповісти
Я не відношуся до диванних воїнів.Я форумчанин.Я не кричу,що потрібно 18 літніх на війну відправляти.Це ви тут пенсіонери і не тільки пенсіонери,таке розповідаєте.
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03.12.2024 17:04 Відповісти
Ти написав слово з ''окопу'' саме так.Я і перепитав,що саме ти хотів цим сказати.
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03.12.2024 17:08 Відповісти
Слово "окоп" написано в "лапках" - тому що вжите в "переносносному" значенні... Тобто, "на фронті"...
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03.12.2024 22:52 Відповісти
Яр, привіт, вважаю, що ти давно вичислив цього агітатора ухилянства, юдьчиного адепта і типового 73/43%зебіла "аби не Порошенко". Тому не сприймаю твоїх дещо поблажливих фраз до нього, замість того, щоб попросту послати його *****.
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03.12.2024 16:27 Відповісти
Привіт і тобі... Відповім коротко: "У мене є час і натхнення...". Просто "послать" - він "удалится, гордый и непобеждённий, с чувством собстеннаго дастоинства..."... А я хочу, щоб він пішов з пикою, ткнутою в його власне лайно...
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03.12.2024 16:33 Відповісти
Так ви пенсіонери і щось мені тут доказуєте. Може те,що ви хочете воювати 18 літніми? А Ан Мур патякає за забелів.Я ж йому не раз казав,що я виборець Порошенка і навіть за партію ЄС голосував.А він все зебіли зебіли.Так зебіли це і значна частина військових.Нехай подивитися хто Зеленського підтримує.
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03.12.2024 17:14 Відповісти
Я не збираюся нічого тобі "доказувать"... Я задав цілком логічне питання: "Чи маєш ти моральне право когось називать "диванним воїном" - якщо сам - такий же? Ти плюнув форумчанам у лице, не визначаючись навіть з їх політичними поглядами... Я наприклад, маю таке моральне право - бо маю протезовану гогу ще з 2016, і вік уже давно не мобілізаційний... А ти?
Може, ти, з-за якогось непорозуміння, і голосував за Порошенка... Але ведеш себе, як типовий "зебіл"... Саме на це тобі "Ан Мур" і вказав...
І не треба на "військових" кивать - якщо хтось з них і завинив в тому, що голосував за "Блазня" - але вони зараз спокутують свою провину на полі бою... Але тут мова ведеться не про них - а про ТЕБЕ ОСОБИСТО...



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03.12.2024 22:55 Відповісти
Так маю.Бо я не хочу відправити 18 літніх в окопи.Я добре знаю чого за Порошенка тоді голосував.А Зеленського цілеспрямовано підтримують і зараз.
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03.12.2024 23:04 Відповісти
А знаєш, чому постало питання відправлення в окопи 18-літніх? Бо туди не хочеш іти ТИ... Тільки триндіть на форумі здатен...
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03.12.2024 23:07 Відповісти
Так не хочу і що? Я нікого силою не відправляю.А ті хто також не йде,когось іншого туди хоче відправляють.
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03.12.2024 23:10 Відповісти
Ну так тоді заткнися і не тринди тут! Бо саме ти й хочеш "відправить "когось" - замість себе...
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03.12.2024 23:19 Відповісти
Я нікого взагалі не хочу відправляти.І затикатися не буду.
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03.12.2024 23:58 Відповісти
Ти якраз і ХОЧЕШ ВІДПРАВИТЬ "КОГОСЬ", замість себе...
А якщо не хочеш "затикаться" - то "заткнем" тебе МИ...
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04.12.2024 00:04 Відповісти
Так я ж не один... Разом "забуцаємо"... Тим більше - що ти "тупуватий" і не здатен повноцінно "огризаться"...
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04.12.2024 00:10 Відповісти
Я вас тут на лопатки ложу.Не те що там огризатися.
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04.12.2024 00:12 Відповісти
Я й бачу, як ти "ложиш" - ні на один посил не відповідаєш, тільки "стрілки переводиш"....
Це у тебе, як у кацапів - "атрицательнае наступление"...
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04.12.2024 00:19 Відповісти
Ні на кого не перевожу.Тим більше,в мене не як в кацапів.
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04.12.2024 00:20 Відповісти
Я ж тобі сказав - то тобі так здається...
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04.12.2024 00:25 Відповісти
А я кажу,що ні.
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04.12.2024 00:31 Відповісти
Ні нікого не хочу.Ми це хто? У вас немає на це впливу.
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04.12.2024 00:10 Відповісти
Побачимо...
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04.12.2024 00:20 Відповісти
Не побачимо.
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04.12.2024 00:21 Відповісти
Це все, на що ти здатен?
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04.12.2024 00:24 Відповісти
Ні.Здатен,чи не здатен тут ні до чого.
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04.12.2024 00:33 Відповісти
він давно в моєму кондуїті і зебіл, і трампіст
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03.12.2024 23:43 Відповісти
Я Байденіст.Байден 2028!

Що там Голобородько каже,буде в 2028 році Байден президентом,чи ні?
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04.12.2024 00:00 Відповісти
Ти "дурень" та "безвідповідальне тріпло"...
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04.12.2024 00:06 Відповісти
Від тебе розумніший.
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04.12.2024 00:08 Відповісти
То тобі лише здається... Ти ж мені не зміг заперечить - коли я тебе "по поличках розкладав" ...
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04.12.2024 00:12 Відповісти
Коли це ти розклав? Тобі може щось приснилося?
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04.12.2024 00:13 Відповісти
НЕ корч з себе дурника... Я про полеміку стосовно "диванних воїнів"...
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04.12.2024 00:15 Відповісти
Так я все вірно відповів.Де ти там розклав?
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04.12.2024 00:17 Відповісти
І що ж ти "відповів"? Довів, що ти не "диванний воїн"?
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04.12.2024 00:22 Відповісти
Я форумчанин.Я про це вже написав.
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04.12.2024 00:30 Відповісти
І я - форумчанин... і "Ан Мур" - форумчанин... Але між нами і тобою - велика різниця... Ми маємо чіткі політичні погляди... Тобто - якиййсь "стержень"... А ти "аморфна істота"... Тебе пробуєш взять і відчуть щось конкретне - а ти розпливаєшся" і "розлазишся, як лайно між пальцями".
Критикуєш когось за те, що вони - "диванні воїни" - а сам пишеш з дивану...
Верещиш, що мобілізація 18-літніх - "нелюдяна" - а сам воювать іти не бажаєш...
Доводиш, що ти - прибічник Порошенка, але не бажаєш підтримувать хоч чимось політику захисту Батьківщини, яку пропагує та практично втілює в життя Порошенко...
А тепер спробуй мені заперечить - побачимо, хто кого "розкладе"...
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04.12.2024 00:55 Відповісти
Я пишу з крісла.Сам не хочу йти і нікого не відправляю.Якого ще тут пояснення потрібно? Я все дуже просто відповів ще вище в коментарях.

Я голосував на виборах за Порошенка,бо хотів,щоб тут як мінімум,гірше не стало,як було тоді.Я не тільки голосував за самого Порошенка на виборах,але й за партію.За партію взагалі проголосував 1 мільйон.Тобто тих 25 відсотків немає. Так ще і вибори в парламент навіть важливіше.Закони приймаються там.

Я йшов на вибори то чітко знав за кого буду голосувати.Мене ніхто не переконував.Чим саме мені підтримувати політику захисту Порошенко зараз? Донатами? Так підтримував і підтримую.
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04.12.2024 01:36 Відповісти
Похвалюся - у мене ще збереглася, з молодості, стара армійська звичка - спать тоді, коли є можливість... Бо років з сім ходив раз на тиждень начальником варти а потім - черговим частини. До цих пір буває, сниться, що приїхав з перевірки варт і забувся поставить відмітку у вартовій відомості... Тому звик засинать в будь-який час... Зараз - дуже зручно - світло виключили на дві-три години - бахнувся спать. Світло включили - займаюсь своїми справами...
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04.12.2024 00:02 Відповісти
а кондуїт ухилянтів і зрадників у вас є?
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04.12.2024 00:48 Відповісти
Пройшла ніч... І на ранок наш "дружок", з пикою, вимазаною власним лайном, був мною "посланий" туди, куди ти пропонував послать його відразу... Але тепер у нього над головою нема "німбу" "страждальця за "правду" - тільки запах лайна...
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04.12.2024 08:56 Відповісти
Ударні "Батальйони смерті"

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03.12.2024 15:12 Відповісти
бочкарьовський стяг?
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03.12.2024 15:31 Відповісти
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04.12.2024 01:21 Відповісти
Мабуть думають що осіменят, а то самі не в змозі. А вітчизна потребує рожати
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03.12.2024 15:54 Відповісти
Ну то имеет смысл конечно, для козломордых. Сначала ее пускают по кругу в блиндаже, а потом гонят на убой. И никаких проблем - ни статей за групповое изнасилование, ни даже рапортов наверх - сдохла Маша с Уралмаша да и хер с ней, а она , ****, может успеет и солдата всу убить или ранить
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03.12.2024 21:53 Відповісти
 
 