Рашисти кидають колишніх ув’язнених жінок на штурми, - ОСУВ "Хортиця"
Російські окупанти залучають до штурмів на сході жінок, які раніше були засуджені.
Про це сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ворог підтягує резерви, які були в нього по інших напрямках, і російське військове командування вимушене застосовувати значну частину своїх стратегічних резервів, яке воно накопичило протягом цього року, для захоплення територій на Курахівському, Времівському, Покровському напрямках. Безліміту можливостей в армії РФ, звісно, немає, а резерви він підтягує, в тому числі броньовану техніку, особовий склад для підтримки штурмових дій. Мушу повідомити, що були помічені у лавах російських військ також і свіжомобілізовані, і колишні ув’язнені.
А останнім часом якраз для штурмів були помічені, і у нас є інформація, що брати участь у штурмових діях залучені жінки в російській армії. Це колишні засуджені із загонів "Шторм", саме ці загони формуються із колишніх засуджених", - сказав він.
За словами Волошина, російські в’язниці майже порожні через масову мобілізацію засуджених на війну в Україну.
Деякі полонені розповідали, що від оголошення вироку в Росії до полону в Україні у них минало менше місяця.
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Так що про жінок-зечок - це не новина.
После гражданской войны много белых офицеров забралось в Южную Америку. Они участвовали в Парагвайской войне. Если не путаю место. Они так помогли Парагваю что президент издал циркуляр полиции. Русским дела не шить, а наказывать только за реальные преступления
Русским дела не шить, а наказывать только за реальные преступления
- Ти пишеш про "диванних воїнів", яких тут, на форумі, на твою думку, багато...
- Ти теж присутній на форумі - однак протиставляєш себе їм...
- Твоя заява-протиставлення свідчить про те, що ти від них себе "відмежовуєш" та маєш моральне право критикувать тих, хто "на дивані"...
- Критикувать "диванних воїнів" має право, в даному випадку, людина, яка зараз на фронті...
Тому я тобі задав цілком логічне питання - чи ти пишеш з окопу?...
Може, ти, з-за якогось непорозуміння, і голосував за Порошенка... Але ведеш себе, як типовий "зебіл"... Саме на це тобі "Ан Мур" і вказав...
І не треба на "військових" кивать - якщо хтось з них і завинив в тому, що голосував за "Блазня" - але вони зараз спокутують свою провину на полі бою... Але тут мова ведеться не про них - а про ТЕБЕ ОСОБИСТО...
А якщо не хочеш "затикаться" - то "заткнем" тебе МИ...
Це у тебе, як у кацапів - "атрицательнае наступление"...
Що там Голобородько каже,буде в 2028 році Байден президентом,чи ні?
Критикуєш когось за те, що вони - "диванні воїни" - а сам пишеш з дивану...
Верещиш, що мобілізація 18-літніх - "нелюдяна" - а сам воювать іти не бажаєш...
Доводиш, що ти - прибічник Порошенка, але не бажаєш підтримувать хоч чимось політику захисту Батьківщини, яку пропагує та практично втілює в життя Порошенко...
А тепер спробуй мені заперечить - побачимо, хто кого "розкладе"...
Я голосував на виборах за Порошенка,бо хотів,щоб тут як мінімум,гірше не стало,як було тоді.Я не тільки голосував за самого Порошенка на виборах,але й за партію.За партію взагалі проголосував 1 мільйон.Тобто тих 25 відсотків немає. Так ще і вибори в парламент навіть важливіше.Закони приймаються там.
Я йшов на вибори то чітко знав за кого буду голосувати.Мене ніхто не переконував.Чим саме мені підтримувати політику захисту Порошенко зараз? Донатами? Так підтримував і підтримую.