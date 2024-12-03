Рашисти кидають колишніх ув’язнених жінок на штурми, - ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти залучають до штурмів на сході жінок, які раніше були засуджені.

Про це сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог підтягує резерви, які були в нього по інших напрямках, і російське військове командування вимушене застосовувати значну частину своїх стратегічних резервів, яке воно накопичило протягом цього року, для захоплення територій на Курахівському, Времівському, Покровському напрямках. Безліміту можливостей в армії РФ, звісно, немає, а резерви він підтягує, в тому числі броньовану техніку, особовий склад для підтримки штурмових дій. Мушу повідомити, що були помічені у лавах російських військ також і свіжомобілізовані, і колишні ув’язнені.

А останнім часом якраз для штурмів були помічені, і у нас є інформація, що брати участь у штурмових діях залучені жінки в російській армії. Це колишні засуджені із загонів "Шторм", саме ці загони формуються із колишніх засуджених", - сказав він.

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За словами Волошина, російські в’язниці майже порожні через масову мобілізацію засуджених на війну в Україну.

Деякі полонені розповідали, що від оголошення вироку в Росії до полону в Україні у них минало менше місяця.

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