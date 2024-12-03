Рашисты бросают бывших осужденных женщин на штурмы, - ОСГВ "Хортиця"
Российские оккупанты привлекают к штурмам на востоке женщин, которые ранее были осуждены.
Об этом сказал представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Враг подтягивает резервы, которые были у него по другим направлениям, и российское военное командование вынуждено применять значительную часть своих стратегических резервов, которое оно накопило в течение этого года, для захвата территорий на Кураховском, Времевском, Покровском направлениях. Безлимита возможностей у армии РФ, конечно, нет, а резервы он подтягивает, в том числе бронированную технику, личный состав для поддержки штурмовых действий. Должен сообщить, что были замечены в рядах российских войск также и свежемобилизованные, и бывшие заключенные.
А в последнее время как раз для штурмов были замечены, и у нас есть информация, что участвовать в штурмовых действиях привлечены женщины в российской армии. Это бывшие осужденные из отрядов "Шторм", именно эти отряды формируются из бывших осужденных", - сказал он.
По словам Волошина, российские тюрьмы почти пусты из-за массовой мобилизации осужденных на войну в Украину.
Некоторые пленные рассказывали, что от оглашения приговора в России до плена в Украине у них проходило меньше месяца.
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Так що про жінок-зечок - це не новина.
После гражданской войны много белых офицеров забралось в Южную Америку. Они участвовали в Парагвайской войне. Если не путаю место. Они так помогли Парагваю что президент издал циркуляр полиции. Русским дела не шить, а наказывать только за реальные преступления
Русским дела не шить, а наказывать только за реальные преступления
- Ти пишеш про "диванних воїнів", яких тут, на форумі, на твою думку, багато...
- Ти теж присутній на форумі - однак протиставляєш себе їм...
- Твоя заява-протиставлення свідчить про те, що ти від них себе "відмежовуєш" та маєш моральне право критикувать тих, хто "на дивані"...
- Критикувать "диванних воїнів" має право, в даному випадку, людина, яка зараз на фронті...
Тому я тобі задав цілком логічне питання - чи ти пишеш з окопу?...
Може, ти, з-за якогось непорозуміння, і голосував за Порошенка... Але ведеш себе, як типовий "зебіл"... Саме на це тобі "Ан Мур" і вказав...
І не треба на "військових" кивать - якщо хтось з них і завинив в тому, що голосував за "Блазня" - але вони зараз спокутують свою провину на полі бою... Але тут мова ведеться не про них - а про ТЕБЕ ОСОБИСТО...
А якщо не хочеш "затикаться" - то "заткнем" тебе МИ...
Це у тебе, як у кацапів - "атрицательнае наступление"...
Що там Голобородько каже,буде в 2028 році Байден президентом,чи ні?
Критикуєш когось за те, що вони - "диванні воїни" - а сам пишеш з дивану...
Верещиш, що мобілізація 18-літніх - "нелюдяна" - а сам воювать іти не бажаєш...
Доводиш, що ти - прибічник Порошенка, але не бажаєш підтримувать хоч чимось політику захисту Батьківщини, яку пропагує та практично втілює в життя Порошенко...
А тепер спробуй мені заперечить - побачимо, хто кого "розкладе"...
Я голосував на виборах за Порошенка,бо хотів,щоб тут як мінімум,гірше не стало,як було тоді.Я не тільки голосував за самого Порошенка на виборах,але й за партію.За партію взагалі проголосував 1 мільйон.Тобто тих 25 відсотків немає. Так ще і вибори в парламент навіть важливіше.Закони приймаються там.
Я йшов на вибори то чітко знав за кого буду голосувати.Мене ніхто не переконував.Чим саме мені підтримувати політику захисту Порошенко зараз? Донатами? Так підтримував і підтримую.