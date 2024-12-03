Рашисты бросают бывших осужденных женщин на штурмы, - ОСГВ "Хортиця"

Российские оккупанты привлекают к штурмам на востоке женщин, которые ранее были осуждены.

Об этом сказал представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг подтягивает резервы, которые были у него по другим направлениям, и российское военное командование вынуждено применять значительную часть своих стратегических резервов, которое оно накопило в течение этого года, для захвата территорий на Кураховском, Времевском, Покровском направлениях. Безлимита возможностей у армии РФ, конечно, нет, а резервы он подтягивает, в том числе бронированную технику, личный состав для поддержки штурмовых действий. Должен сообщить, что были замечены в рядах российских войск также и свежемобилизованные, и бывшие заключенные.

А в последнее время как раз для штурмов были замечены, и у нас есть информация, что участвовать в штурмовых действиях привлечены женщины в российской армии. Это бывшие осужденные из отрядов "Шторм", именно эти отряды формируются из бывших осужденных", - сказал он.

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По словам Волошина, российские тюрьмы почти пусты из-за массовой мобилизации осужденных на войну в Украину.

Некоторые пленные рассказывали, что от оглашения приговора в России до плена в Украине у них проходило меньше месяца.

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