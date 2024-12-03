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Новости Война
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Рашисты бросают бывших осужденных женщин на штурмы, - ОСГВ "Хортиця"

РФ кидає на штурми колишніх ув’язнених жінок

Российские оккупанты привлекают к штурмам на востоке женщин, которые ранее были осуждены.

Об этом сказал представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг подтягивает резервы, которые были у него по другим направлениям, и российское военное командование вынуждено применять значительную часть своих стратегических резервов, которое оно накопило в течение этого года, для захвата территорий на Кураховском, Времевском, Покровском направлениях. Безлимита возможностей у армии РФ, конечно, нет, а резервы он подтягивает, в том числе бронированную технику, личный состав для поддержки штурмовых действий. Должен сообщить, что были замечены в рядах российских войск также и свежемобилизованные, и бывшие заключенные.

А в последнее время как раз для штурмов были замечены, и у нас есть информация, что участвовать в штурмовых действиях привлечены женщины в российской армии. Это бывшие осужденные из отрядов "Шторм", именно эти отряды формируются из бывших осужденных", - сказал он.

Также читайте: В составе российских ДРГ в районе Часова Яра и Торецка начали появляться женщины, - ОСГВ "Хортиця"

По словам Волошина, российские тюрьмы почти пусты из-за массовой мобилизации осужденных на войну в Украину.

Некоторые пленные рассказывали, что от оглашения приговора в России до плена в Украине у них проходило меньше месяца.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы не Вагнеры": Экс-заключенные, которые проходят службу в 68 ОЕБр, рассказали о своей роли в армии. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) женщины (886) ОСГВ Хортица (353) заключенные (511) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+10
ухилянти не хочуть сприймати простої істини: в Україні мають воювати всі. Якщо не за незалежну Україну - то за касапів, після того, як їх вулиці окупують вороги.
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03.12.2024 14:52
+5
Пригадую інфу, що на окупованих територіях України беруть і "судять" молодих людей (в т.ч. як вони називають, "ждун"), дають срок і потім відправляють на м'ясо в окопи.
Так що про жінок-зечок - це не новина.
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03.12.2024 14:49
+5
Яка різниця якої статі кацапи відправляють своє біосміття в м'ясні штурми? Головне, що від оркосамок можуть загинути, або будуть поранені та отримають каліцтво, наші воїни, а це є дуже погано! 🤬
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03.12.2024 14:58
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Правила форума Совет форумчан
ухилянти не хочуть сприймати простої істини: в Україні мають воювати всі. Якщо не за незалежну Україну - то за касапів, після того, як їх вулиці окупують вороги.
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03.12.2024 14:52 Ответить
Пригадую інфу, що на окупованих територіях України беруть і "судять" молодих людей (в т.ч. як вони називають, "ждун"), дають срок і потім відправляють на м'ясо в окопи.
Так що про жінок-зечок - це не новина.
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03.12.2024 14:49 Ответить
Просто берут и судят?
После гражданской войны много белых офицеров забралось в Южную Америку. Они участвовали в Парагвайской войне. Если не путаю место. Они так помогли Парагваю что президент издал циркуляр полиции. Русским дела не шить, а наказывать только за реальные преступления
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03.12.2024 16:08 Ответить
Зачем эти байды повторять? Да, в Парагвае были руснявые офицеры , даже на уровне генштаба, но никто там не издавал указов о не привлечении рсуких уголовников к ответственности.
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03.12.2024 21:45 Ответить
никто там не издавал указов о не привлечении рсуких уголовников к ответственности

Русским дела не шить, а наказывать только за реальные преступления
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04.12.2024 15:25 Ответить
Так був чи це чергова рашиська брехня? Пруфи в студію.
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31.12.2024 20:45 Ответить
В принципі ,рашисти молодці.Мабуть уже в тюрмах іде підготовка.І місця для нових звільняють і нашим роботи підкидають.Да і за засуджених шуму менше в дЄржавЄ,протестів не буде...Тут задача більше нахватать правопорушників,а їх міліція це робить гарно.Коли вже вони там закінчаться,тварі недалекі
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03.12.2024 14:57 Ответить
Яка різниця якої статі кацапи відправляють своє біосміття в м'ясні штурми? Головне, що від оркосамок можуть загинути, або будуть поранені та отримають каліцтво, наші воїни, а це є дуже погано! 🤬
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03.12.2024 14:58 Ответить
Зате убиті оркосамки не зможуть народить нових орченят...
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03.12.2024 16:35 Ответить
Зверху дописувачі,на бойових диванах вже приготувались.
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03.12.2024 15:00 Ответить
І ти - попереду всіх!!!
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03.12.2024 15:42 Ответить
Я ні.Тому що,не диванний воїн.
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03.12.2024 15:59 Ответить
Ти пишеш з "окопу"?
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03.12.2024 16:01 Ответить
Що значить з ''окопу''?
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03.12.2024 16:07 Ответить
Не корч з себе "недоумка"... Про "дедукцію" чув коли-небудь? "Проста логічна конструкція":
- Ти пишеш про "диванних воїнів", яких тут, на форумі, на твою думку, багато...
- Ти теж присутній на форумі - однак протиставляєш себе їм...
- Твоя заява-протиставлення свідчить про те, що ти від них себе "відмежовуєш" та маєш моральне право критикувать тих, хто "на дивані"...
- Критикувать "диванних воїнів" має право, в даному випадку, людина, яка зараз на фронті...

Тому я тобі задав цілком логічне питання - чи ти пишеш з окопу?...
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03.12.2024 16:27 Ответить
Як писали у Афганістані тиловики - ...Сиджу в танку, що горить, пишу на трупі товариша....
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03.12.2024 16:55 Ответить
Цей "стьоб" - ще з часів ІІ Світової...
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03.12.2024 17:03 Ответить
Я не відношуся до диванних воїнів.Я форумчанин.Я не кричу,що потрібно 18 літніх на війну відправляти.Це ви тут пенсіонери і не тільки пенсіонери,таке розповідаєте.
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03.12.2024 17:04 Ответить
Ти написав слово з ''окопу'' саме так.Я і перепитав,що саме ти хотів цим сказати.
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03.12.2024 17:08 Ответить
Слово "окоп" написано в "лапках" - тому що вжите в "переносносному" значенні... Тобто, "на фронті"...
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03.12.2024 22:52 Ответить
Яр, привіт, вважаю, що ти давно вичислив цього агітатора ухилянства, юдьчиного адепта і типового 73/43%зебіла "аби не Порошенко". Тому не сприймаю твоїх дещо поблажливих фраз до нього, замість того, щоб попросту послати його *****.
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03.12.2024 16:27 Ответить
Привіт і тобі... Відповім коротко: "У мене є час і натхнення...". Просто "послать" - він "удалится, гордый и непобеждённий, с чувством собстеннаго дастоинства..."... А я хочу, щоб він пішов з пикою, ткнутою в його власне лайно...
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03.12.2024 16:33 Ответить
Так ви пенсіонери і щось мені тут доказуєте. Може те,що ви хочете воювати 18 літніми? А Ан Мур патякає за забелів.Я ж йому не раз казав,що я виборець Порошенка і навіть за партію ЄС голосував.А він все зебіли зебіли.Так зебіли це і значна частина військових.Нехай подивитися хто Зеленського підтримує.
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03.12.2024 17:14 Ответить
Я не збираюся нічого тобі "доказувать"... Я задав цілком логічне питання: "Чи маєш ти моральне право когось називать "диванним воїном" - якщо сам - такий же? Ти плюнув форумчанам у лице, не визначаючись навіть з їх політичними поглядами... Я наприклад, маю таке моральне право - бо маю протезовану гогу ще з 2016, і вік уже давно не мобілізаційний... А ти?
Може, ти, з-за якогось непорозуміння, і голосував за Порошенка... Але ведеш себе, як типовий "зебіл"... Саме на це тобі "Ан Мур" і вказав...
І не треба на "військових" кивать - якщо хтось з них і завинив в тому, що голосував за "Блазня" - але вони зараз спокутують свою провину на полі бою... Але тут мова ведеться не про них - а про ТЕБЕ ОСОБИСТО...



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03.12.2024 22:55 Ответить
Так маю.Бо я не хочу відправити 18 літніх в окопи.Я добре знаю чого за Порошенка тоді голосував.А Зеленського цілеспрямовано підтримують і зараз.
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03.12.2024 23:04 Ответить
А знаєш, чому постало питання відправлення в окопи 18-літніх? Бо туди не хочеш іти ТИ... Тільки триндіть на форумі здатен...
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03.12.2024 23:07 Ответить
Так не хочу і що? Я нікого силою не відправляю.А ті хто також не йде,когось іншого туди хоче відправляють.
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03.12.2024 23:10 Ответить
Ну так тоді заткнися і не тринди тут! Бо саме ти й хочеш "відправить "когось" - замість себе...
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03.12.2024 23:19 Ответить
Я нікого взагалі не хочу відправляти.І затикатися не буду.
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03.12.2024 23:58 Ответить
Ти якраз і ХОЧЕШ ВІДПРАВИТЬ "КОГОСЬ", замість себе...
А якщо не хочеш "затикаться" - то "заткнем" тебе МИ...
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04.12.2024 00:04 Ответить
Так я ж не один... Разом "забуцаємо"... Тим більше - що ти "тупуватий" і не здатен повноцінно "огризаться"...
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04.12.2024 00:10 Ответить
Я вас тут на лопатки ложу.Не те що там огризатися.
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04.12.2024 00:12 Ответить
Я й бачу, як ти "ложиш" - ні на один посил не відповідаєш, тільки "стрілки переводиш"....
Це у тебе, як у кацапів - "атрицательнае наступление"...
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04.12.2024 00:19 Ответить
Ні на кого не перевожу.Тим більше,в мене не як в кацапів.
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04.12.2024 00:20 Ответить
Я ж тобі сказав - то тобі так здається...
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04.12.2024 00:25 Ответить
А я кажу,що ні.
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04.12.2024 00:31 Ответить
Ні нікого не хочу.Ми це хто? У вас немає на це впливу.
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04.12.2024 00:10 Ответить
Побачимо...
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04.12.2024 00:20 Ответить
Не побачимо.
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04.12.2024 00:21 Ответить
Це все, на що ти здатен?
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04.12.2024 00:24 Ответить
Ні.Здатен,чи не здатен тут ні до чого.
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04.12.2024 00:33 Ответить
він давно в моєму кондуїті і зебіл, і трампіст
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03.12.2024 23:43 Ответить
Я Байденіст.Байден 2028!

Що там Голобородько каже,буде в 2028 році Байден президентом,чи ні?
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04.12.2024 00:00 Ответить
Ти "дурень" та "безвідповідальне тріпло"...
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04.12.2024 00:06 Ответить
Від тебе розумніший.
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04.12.2024 00:08 Ответить
То тобі лише здається... Ти ж мені не зміг заперечить - коли я тебе "по поличках розкладав" ...
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04.12.2024 00:12 Ответить
Коли це ти розклав? Тобі може щось приснилося?
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04.12.2024 00:13 Ответить
НЕ корч з себе дурника... Я про полеміку стосовно "диванних воїнів"...
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04.12.2024 00:15 Ответить
Так я все вірно відповів.Де ти там розклав?
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04.12.2024 00:17 Ответить
І що ж ти "відповів"? Довів, що ти не "диванний воїн"?
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04.12.2024 00:22 Ответить
Я форумчанин.Я про це вже написав.
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04.12.2024 00:30 Ответить
І я - форумчанин... і "Ан Мур" - форумчанин... Але між нами і тобою - велика різниця... Ми маємо чіткі політичні погляди... Тобто - якиййсь "стержень"... А ти "аморфна істота"... Тебе пробуєш взять і відчуть щось конкретне - а ти розпливаєшся" і "розлазишся, як лайно між пальцями".
Критикуєш когось за те, що вони - "диванні воїни" - а сам пишеш з дивану...
Верещиш, що мобілізація 18-літніх - "нелюдяна" - а сам воювать іти не бажаєш...
Доводиш, що ти - прибічник Порошенка, але не бажаєш підтримувать хоч чимось політику захисту Батьківщини, яку пропагує та практично втілює в життя Порошенко...
А тепер спробуй мені заперечить - побачимо, хто кого "розкладе"...
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04.12.2024 00:55 Ответить
Я пишу з крісла.Сам не хочу йти і нікого не відправляю.Якого ще тут пояснення потрібно? Я все дуже просто відповів ще вище в коментарях.

Я голосував на виборах за Порошенка,бо хотів,щоб тут як мінімум,гірше не стало,як було тоді.Я не тільки голосував за самого Порошенка на виборах,але й за партію.За партію взагалі проголосував 1 мільйон.Тобто тих 25 відсотків немає. Так ще і вибори в парламент навіть важливіше.Закони приймаються там.

Я йшов на вибори то чітко знав за кого буду голосувати.Мене ніхто не переконував.Чим саме мені підтримувати політику захисту Порошенко зараз? Донатами? Так підтримував і підтримую.
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04.12.2024 01:36 Ответить
Похвалюся - у мене ще збереглася, з молодості, стара армійська звичка - спать тоді, коли є можливість... Бо років з сім ходив раз на тиждень начальником варти а потім - черговим частини. До цих пір буває, сниться, що приїхав з перевірки варт і забувся поставить відмітку у вартовій відомості... Тому звик засинать в будь-який час... Зараз - дуже зручно - світло виключили на дві-три години - бахнувся спать. Світло включили - займаюсь своїми справами...
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04.12.2024 00:02 Ответить
а кондуїт ухилянтів і зрадників у вас є?
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04.12.2024 00:48 Ответить
Пройшла ніч... І на ранок наш "дружок", з пикою, вимазаною власним лайном, був мною "посланий" туди, куди ти пропонував послать його відразу... Але тепер у нього над головою нема "німбу" "страждальця за "правду" - тільки запах лайна...
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04.12.2024 08:56 Ответить
Ударні "Батальйони смерті"

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03.12.2024 15:12 Ответить
бочкарьовський стяг?
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03.12.2024 15:31 Ответить
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04.12.2024 01:21 Ответить
Мабуть думають що осіменят, а то самі не в змозі. А вітчизна потребує рожати
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03.12.2024 15:54 Ответить
Ну то имеет смысл конечно, для козломордых. Сначала ее пускают по кругу в блиндаже, а потом гонят на убой. И никаких проблем - ни статей за групповое изнасилование, ни даже рапортов наверх - сдохла Маша с Уралмаша да и хер с ней, а она , ****, может успеет и солдата всу убить или ранить
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03.12.2024 21:53 Ответить
 
 