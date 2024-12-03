Війська РФ вдарили з артилерії по Білозерці: загинув чоловік, є поранені
Вдень 3 грудня 2024 року війська РФ обстріляли з артилерії Білозерку Херсонської області. Через російську атаку загинула людина.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, орієнтовно о 13:30 ворог вдарив по населеному пункту з артилерії. На жаль, внаслідок обстрілу загинув чоловік. Нині його особу встановлюють.
"Ще двоє чоловіків, 45 та 48 років, дістали вибухові травми та уламкові поранення. Медики надають їм необхідну допомогу", - уточнив Прокудін.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 4 людини постраждали внаслідок обстрілу Білозерки на Херсонщині.
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показати весь коментар03.12.2024 16:06 Відповісти Мені подобається 0
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