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Війська РФ вдарили з артилерії по Білозерці: загинув чоловік, є поранені

Обстріл Білозерки

Вдень 3 грудня 2024 року війська РФ обстріляли з артилерії Білозерку Херсонської області. Через російську атаку загинула людина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, орієнтовно о 13:30 ворог вдарив по населеному пункту з артилерії. На жаль, внаслідок обстрілу загинув чоловік. Нині його особу встановлюють.

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"Ще двоє чоловіків, 45 та 48 років, дістали вибухові травми та уламкові поранення. Медики надають їм необхідну допомогу", - уточнив Прокудін.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 4 людини постраждали внаслідок обстрілу Білозерки на Херсонщині.

Автор: 

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03.12.2024 16:06 Відповісти
 
 