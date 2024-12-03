Войска РФ ударили из артиллерии по Белозерке: погиб мужчина, есть раненые

Днем 3 декабря 2024 года войска РФ обстреляли из артиллерии Белозерку Херсонской области. Из-за российской атаки погиб человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ориентировочно в 13:30 враг ударил по населенному пункту из артиллерии. К сожалению, в результате обстрела погиб человек. Сейчас его личность устанавливают.

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"Еще двое мужчин, 45 и 48 лет, получили взрывные травмы и осколочные ранения. Медики оказывают им необходимую помощь", - уточнил Прокудин.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 человека пострадали в результате обстрела Белозерки на Херсонщине.