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Без черг та ТЦК: українці після досягнення 17 років автоматично ставатимуть на військовий облік, - Міноборони
Сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, завдяки якому громадяни України після досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік. Це відбуватиметься через застосунок "Резерв+".
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Як отримати військово-обліковий документ?
Зазначається, що юнакам більше не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд.
Достатньо буде пройти ідентифікацію у Резерв+, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ.
"Це ще один крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат. Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців", - додав Умєров.
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У Міноборони назвали види та розміри грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/p3523249