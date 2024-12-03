Без черг та ТЦК: українці після досягнення 17 років автоматично ставатимуть на військовий облік, - Міноборони

Сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, завдяки якому громадяни України після досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік. Це відбуватиметься через застосунок "Резерв+".

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Як отримати військово-обліковий документ?

Зазначається, що юнакам більше не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд.

Достатньо буде пройти ідентифікацію у Резерв+, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ.

"Це ще один крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат. Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців", - додав Умєров.

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