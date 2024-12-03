УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13208 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
3 955 7

Без черг та ТЦК: українці після досягнення 17 років автоматично ставатимуть на військовий облік, - Міноборони

17-річні українці автоматично ставатимуть на військовий облік

Сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, завдяки якому громадяни України після досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік. Це відбуватиметься через застосунок "Резерв+".

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Як отримати військово-обліковий документ?

Зазначається, що юнакам більше не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд.

Достатньо буде пройти ідентифікацію у Резерв+, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ.

"Це ще один крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат. Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців", - додав Умєров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "Резерв+" планують додати функцію відстежування повістки, - Черногоренко

Облік для 17-річних без ТЦК: Міноборони пояснило процедуру

Автор: 

Міноборони (7318) мобілізація (3025) додаток (474) Умєров Рустем (588) ТЦК та СП (561)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зараз і ті що залишились - виїдуть
показати весь коментар
03.12.2024 19:14 Відповісти
Якщо США вийдуть з НАТО, то ЗСУ автоматично стають армією Європе6йського Союзу з відповідним фінансуванням. Черги стоятимуть біля рекрутцентрів, щоб стати воїном армії ЄС-ЗСУ.
показати весь коментар
03.12.2024 19:32 Відповісти
невже й ви підете служити в такому випадку?
показати весь коментар
03.12.2024 19:41 Відповісти
Не знаю чи візьмуть, а так би охоче.
показати весь коментар
03.12.2024 20:05 Відповісти
чому думаєте що не візьмуть? у вас кінцівки нема якоїсь?
показати весь коментар
03.12.2024 20:08 Відповісти
А ось і цікаві цифри підопспіли.
У Міноборони назвали види та розміри грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/p3523249
показати весь коментар
03.12.2024 19:37 Відповісти
 
 