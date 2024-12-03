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Без очередей и ТЦК: украинцы после достижения 17 лет будут автоматически становиться на военный учет, - Минобороны
Сегодня, 3 декабря, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, благодаря которому граждане Украины по достижении 17-летнего возраста автоматически будут становиться на воинский учет. Это будет происходить через приложение "Резерв+".
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
Как получить военно-учетный документ?
Отмечается, что юношам больше не нужно обращаться в ТЦК или проходить медосмотр.
Достаточно будет пройти идентификацию в Резерв+, после чего приложение само сгенерирует военно-учетный документ.
"Это еще один шаг в переводе воинского учета в удобный цифровой формат. Мы делаем государственные услуги максимально доступными и прозрачными для украинцев", - добавил Умеров.
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У Міноборони назвали види та розміри грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/p3523249