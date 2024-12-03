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Новости мобилизации
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Без очередей и ТЦК: украинцы после достижения 17 лет будут автоматически становиться на военный учет, - Минобороны

17-річні українці автоматично ставатимуть на військовий облік

Сегодня, 3 декабря, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, благодаря которому граждане Украины по достижении 17-летнего возраста автоматически будут становиться на воинский учет. Это будет происходить через приложение "Резерв+".

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Как получить военно-учетный документ?

Отмечается, что юношам больше не нужно обращаться в ТЦК или проходить медосмотр.

Достаточно будет пройти идентификацию в Резерв+, после чего приложение само сгенерирует военно-учетный документ.

"Это еще один шаг в переводе воинского учета в удобный цифровой формат. Мы делаем государственные услуги максимально доступными и прозрачными для украинцев", - добавил Умеров.

Также читайте: В "Резерв+" планируют добавить функцию отслеживания повестки, - Черногоренко

Облік для 17-річних без ТЦК: Міноборони пояснило процедуру

Автор: 

Минобороны (9316) мобилизация (2757) приложение (170) Умеров Рустем (522) ТЦК (526)


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зараз і ті що залишились - виїдуть
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03.12.2024 19:14 Ответить
Якщо США вийдуть з НАТО, то ЗСУ автоматично стають армією Європе6йського Союзу з відповідним фінансуванням. Черги стоятимуть біля рекрутцентрів, щоб стати воїном армії ЄС-ЗСУ.
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03.12.2024 19:32 Ответить
невже й ви підете служити в такому випадку?
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03.12.2024 19:41 Ответить
Не знаю чи візьмуть, а так би охоче.
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03.12.2024 20:05 Ответить
чому думаєте що не візьмуть? у вас кінцівки нема якоїсь?
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03.12.2024 20:08 Ответить
А ось і цікаві цифри підопспіли.
У Міноборони назвали види та розміри грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/p3523249
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03.12.2024 19:37 Ответить
 
 