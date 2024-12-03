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Посольство видало рекомендації українцям на тлі оголошення воєнного стану в Південній Кореї

рекомендації для українців у Південній Кореї

Посольство України в Південній Кореї видало рекомендації для громадян України, які перебувають у цій країні, на тлі оголошення там воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Посольства України в Республіці Корея у соцмережі Facebook.

Відомство закликає українців, які перебувають на території Кореї, дотримуватися інструкцій місцевих органів влади, утриматися від участі у масових заходах, зокрема політичного характеру, і стежити за офіційними повідомленнями через канали посольства України в Республіці Корея.

"У разі необхідності звертатися на гарячу лінію Посольства України для отримання допомоги чи консультації (+82 10 7227 5696). У разі виходу на вулицю, рекомендуємо тримати при собі документи, що посвідчують особу. Просимо зберігати спокій", - йдеться у рекомендаціях.

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Воєнний стан у Південній Кореї

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан.

За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".

Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.

Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.

Читайте також: Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні, - ЗМІ

Автор: 

посольство (942) українці (2537) Південна Корея (451) воєнний стан (568)


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А, чого ніхто не коментує? Там людина вирішила власть забрать. Це наш розказував про шашлики, коли війна на порозі була, а той вирішив зразу-воєнний стан і власть моя.
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03.12.2024 21:40 Відповісти
Та людина, подібно до кількох попередніх президентів, зав'язла в корупції.
Але це показує, що при правильній політиці навіть корумпована країна може бути передовою.
Звідси висновок: наші "керманичі" навіть красти правильно не можуть.
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03.12.2024 21:56 Відповісти
Ще один "легітимний"...
Тепер точно посадять надовго.
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03.12.2024 22:17 Відповісти
 
 