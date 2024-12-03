Посольство видало рекомендації українцям на тлі оголошення воєнного стану в Південній Кореї

Посольство України в Південній Кореї видало рекомендації для громадян України, які перебувають у цій країні, на тлі оголошення там воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Посольства України в Республіці Корея у соцмережі Facebook.

Відомство закликає українців, які перебувають на території Кореї, дотримуватися інструкцій місцевих органів влади, утриматися від участі у масових заходах, зокрема політичного характеру, і стежити за офіційними повідомленнями через канали посольства України в Республіці Корея.

"У разі необхідності звертатися на гарячу лінію Посольства України для отримання допомоги чи консультації (+82 10 7227 5696). У разі виходу на вулицю, рекомендуємо тримати при собі документи, що посвідчують особу. Просимо зберігати спокій", - йдеться у рекомендаціях.

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Воєнний стан у Південній Кореї

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан.

За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".

Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.

Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.

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