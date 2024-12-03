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Посольство выдало рекомендации украинцам на фоне объявления военного положения в Южной Корее

рекомендації для українців у Південній Кореї

Посольство Украины в Южной Корее выдало рекомендации для граждан Украины, которые находятся в этой стране, на фоне объявления там военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Республике Корея в соцсети Facebook.

Ведомство призывает украинцев, которые находятся на территории Кореи, придерживаться инструкций местных органов власти, воздержаться от участия в массовых мероприятиях, в частности политического характера, и следить за официальными сообщениями через каналы посольства Украины в Республике Корея.

"В случае необходимости обращаться на горячую линию Посольства Украины для получения помощи или консультации (+82 10 7227 5696). В случае выхода на улицу, рекомендуем держать при себе документы, удостоверяющие личность. Просим сохранять спокойствие", - говорится в рекомендациях.

Также читайте: Президент Южной Кореи Йоль объявил о введении военного положения

Военное положение в Южной Корее

Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил в стране чрезвычайное военное положение.

По его словам, военное положение введено, чтобы "искоренить просеверокорейские антигосударственные силы и защитить конституционный порядок".

Местные СМИ пишут, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет сокращенный проект бюджета и сделала представление об импичменте государственного аудитора и главного прокурора.

Позже после решения президента парламент страны проголосовал за отмену военного положения.

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А, чого ніхто не коментує? Там людина вирішила власть забрать. Це наш розказував про шашлики, коли війна на порозі була, а той вирішив зразу-воєнний стан і власть моя.
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03.12.2024 21:40 Ответить
Та людина, подібно до кількох попередніх президентів, зав'язла в корупції.
Але це показує, що при правильній політиці навіть корумпована країна може бути передовою.
Звідси висновок: наші "керманичі" навіть красти правильно не можуть.
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03.12.2024 21:56 Ответить
Ще один "легітимний"...
Тепер точно посадять надовго.
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03.12.2024 22:17 Ответить
 
 