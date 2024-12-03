Посольство выдало рекомендации украинцам на фоне объявления военного положения в Южной Корее
Посольство Украины в Южной Корее выдало рекомендации для граждан Украины, которые находятся в этой стране, на фоне объявления там военного положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Республике Корея в соцсети Facebook.
Ведомство призывает украинцев, которые находятся на территории Кореи, придерживаться инструкций местных органов власти, воздержаться от участия в массовых мероприятиях, в частности политического характера, и следить за официальными сообщениями через каналы посольства Украины в Республике Корея.
"В случае необходимости обращаться на горячую линию Посольства Украины для получения помощи или консультации (+82 10 7227 5696). В случае выхода на улицу, рекомендуем держать при себе документы, удостоверяющие личность. Просим сохранять спокойствие", - говорится в рекомендациях.
Военное положение в Южной Корее
Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил в стране чрезвычайное военное положение.
По его словам, военное положение введено, чтобы "искоренить просеверокорейские антигосударственные силы и защитить конституционный порядок".
Местные СМИ пишут, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет сокращенный проект бюджета и сделала представление об импичменте государственного аудитора и главного прокурора.
Позже после решения президента парламент страны проголосовал за отмену военного положения.
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Але це показує, що при правильній політиці навіть корумпована країна може бути передовою.
Звідси висновок: наші "керманичі" навіть красти правильно не можуть.
Тепер точно посадять надовго.