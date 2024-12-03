Техніка та боєприпаси: Болгарія виділяє новий пакет військової допомоги Україні

Болгарія виділяє Україні черговий пакет військової допомоги - це вже 7-й за ліком.

Про це повідомляє Болгарське національне радіо з посиланням на заяву міністра оборони країни Атанаса Запрянова, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з протоколом останнього засідання тимчасового уряду, у новому пакеті допомоги Україні від Болгарії міститься озброєння, техніка та боєприпаси. Однак точний перелік є конфіденційним.

Зазначається, що допомога від Болгарії надається згідно з угодою від кінця 2022 року. Вміст раніше наданої допомоги теж не розголошується.

Міноборони країни запевнило, що військова допомога жодним чином не зашкодить можливостям болгарської армії.

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ЗМІ пише, що з початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна передала Болгарії перелік озброєння, яке необхідне ЗСУ.

На останній зустрічі у вересні в.о. міністра оборони Атанас Запрянов запевнив посла Олесю Ілащук, що Болгарія допоможе Україні.

Нагадаємо, що весною цьогоріч новопризначений тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні.

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