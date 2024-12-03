Донецькі напрямки потребують суттєвого посилення. Це стосується, зокрема, постачання зброї від партнерів, - Зеленський

Напрямки на Донеччині потребують суттєвого посилення, зокрема і в постачанні зброї від країн-партнерів.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеоверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На початку дня – Головком, доповідь щодо ситуації, основні завдання, які треба реалізувати зараз, та складнощі на передовій. Донецькі напрямки потребують суттєвого посилення. І це стосується, зокрема, постачання зброї від партнерів – це пряма залежність: що більша вогнева сила нашої армії, що більше в нас технологічних можливостей, то більше зможемо знищити російського наступального потенціалу та захистити життя наших воїнів", - сказав глава держави.

Він зазначив, що щодо цього йдуть детальні розмови із партнерами.

Водночас, за словами Зеленського, Україна нарощує власну оборонну промисловість.

"Буде більше нашої далекобійності", - заявив очільник держави.

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