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Новини
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Донецькі напрямки потребують суттєвого посилення. Це стосується, зокрема, постачання зброї від партнерів, - Зеленський

зеленський про необхідність посилення донецьких напрямків

Напрямки на Донеччині потребують суттєвого посилення, зокрема і в постачанні зброї від країн-партнерів.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеоверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На початку дня – Головком, доповідь щодо ситуації, основні завдання, які треба реалізувати зараз, та складнощі на передовій. Донецькі напрямки потребують суттєвого посилення. І це стосується, зокрема, постачання зброї від партнерів – це пряма залежність: що більша вогнева сила нашої армії, що більше в нас технологічних можливостей, то більше зможемо знищити російського наступального потенціалу та захистити життя наших воїнів", - сказав глава держави.

Він зазначив, що щодо цього йдуть детальні розмови із партнерами.

Водночас, за словами Зеленського, Україна нарощує власну оборонну промисловість.

"Буде більше нашої далекобійності", - заявив очільник держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23705) зброя (7438) допомога (8300) Донецька область (8347)


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Топ коментарі
+15
А від зеленої влади -постачання відосиків.
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03.12.2024 21:32
+15
Донецькі напрямки потребують суттєвого посилення. Це стосується, зокрема, постачання зброї від партнерів, "зельца" це не стосувалося і не стосується абсолютно ніяк
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03.12.2024 21:36
+14
Подивитися недавно пару спічів Смарагдовського - за два роки ніц не змінилося: основна увага, посилення, дякую, винуваті партньори...
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03.12.2024 21:47
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А від зеленої влади -постачання відосиків.
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03.12.2024 21:32 Відповісти
Что с комментами? Это потужность или незламность?
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03.12.2024 21:33 Відповісти
зламность. таке іноді трапляється, коли тестувальник забив
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03.12.2024 21:35 Відповісти
Нічого такого. Більшість тутешніх коментаторів нові темники вивчали.)
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03.12.2024 21:39 Відповісти
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03.12.2024 21:42 Відповісти
Щось навернулося, як завжди.
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03.12.2024 22:07 Відповісти
Донецькі напрямки потребують суттєвого посилення. Це стосується, зокрема, постачання зброї від партнерів, "зельца" це не стосувалося і не стосується абсолютно ніяк
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03.12.2024 21:36 Відповісти
умєрлов в пончо для чого?
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03.12.2024 21:37 Відповісти
Зараз навалять ще 32 танки і 10 000 джавелінів.
Хоча, кого я обманюю, танків не буде.
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03.12.2024 21:42 Відповісти
я ак розумію, із Сирії війська знімають, то будуть йти на Україну.
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03.12.2024 21:44 Відповісти
Подивитися недавно пару спічів Смарагдовського - за два роки ніц не змінилося: основна увага, посилення, дякую, винуваті партньори...
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03.12.2024 21:47 Відповісти
Може хоча б нормальні міни закупили? А то все в нартнерів клянчите.
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03.12.2024 21:47 Відповісти
Розвиднілось?
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03.12.2024 21:58 Відповісти
Проснувся
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03.12.2024 22:13 Відповісти
Від Лідера Нації як я розумію нічого не залежить..
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03.12.2024 22:16 Відповісти
"Від Лідера Нації "... Агов, що це! Отак принизити Лідера Всесвіту! Кляті порохоботи...
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04.12.2024 07:07 Відповісти
**** хамити не перестає.І "стидливо" мовчить про браковані постріли мінометні укр в-вп
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03.12.2024 22:31 Відповісти
Знов партнери винуваті,а де наша зброя???САБОТАЖНИК!ДИВЕРСАНТ І ПІЗД@бол.
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03.12.2024 23:27 Відповісти
Донецькі і Луганські території потребують суттєвої, потужної здачі ворогу...
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04.12.2024 01:19 Відповісти
Здається, фронт потребує іншого верховного головнокомандувача а не тільки зброї
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04.12.2024 03:38 Відповісти
Вам не здається.
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04.12.2024 07:09 Відповісти
Чмо безтолкове.
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04.12.2024 07:41 Відповісти
От який коефіцієнт корисної дії від його кожноденних заяв, кому потрібна імітація імітації імітації дії ? Зеля, результат де ?
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04.12.2024 09:13 Відповісти
 
 