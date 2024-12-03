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Новини
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Президент Південної Кореї Йоль пообіцяв скасувати воєнний стан у країні

Йоль має намір скасувати воєнний стан у країні

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що воєнний стан у країні буде скасовано на засіданні кабінету міністрів.

Про це пише видання Yonhap, інформує Цензор.НЕТ.

Ймовірно, засідання кабінету міністрів відбудеться найближчим часом.

Жодних інших деталей наразі не повідомляється.

Читайте також: Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні, - ЗМІ

Воєнний стан у Південній Кореї

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан.

За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".

Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.

Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.

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Автор: 

відміна (173) Південна Корея (451) воєнний стан (568)


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Топ коментарі
+6
Ага, звісно, після того як військові просто відмовились виконувати його накази і пішли собі. Клован, і собі кар'єру попсував і військових частково підставив.
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03.12.2024 21:55
+5
"Охрана, отмєна!" (c)
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03.12.2024 21:59
+5
Чимось нагадує історію з ГКЧП в 1991р, наказуємо стріляти, пішли лісом в нас немає бажання, пфф і кпсс перестало існувати разом з рсср!
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03.12.2024 22:08
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Ага, звісно, після того як військові просто відмовились виконувати його накази і пішли собі. Клован, і собі кар'єру попсував і військових частково підставив.
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03.12.2024 21:55 Відповісти
Чимось нагадує історію з ГКЧП в 1991р, наказуємо стріляти, пішли лісом в нас немає бажання, пфф і кпсс перестало існувати разом з рсср!
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03.12.2024 22:08 Відповісти
Та ні. Військові відмовилися накази парламенту, який захопила опозиція, виконувати про скасування військового стану.
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03.12.2024 22:12 Відповісти
Що ти мелеш. Опозиція якраз за скасування в стану та діючого дурачка клована.
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03.12.2024 22:21 Відповісти
Перечитайте ще раз і ваше питання зможете зняти. Якщо воно лишиться то ще раз. Поки не буде зняте. Інколи краще уважно читати ніж тикати незнайомим людям.
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04.12.2024 13:06 Відповісти
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03.12.2024 21:55 Відповісти
Шо це ним так шибануло?
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03.12.2024 21:55 Відповісти
Так. У корейців прізвище завжди пишеться першим.
В моєму підрозділі теж Юн служив, - Юн Олександр Христофорович. Родом з Узбекистану.
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03.12.2024 22:25 Відповісти
"Охрана, отмєна!" (c)
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03.12.2024 21:59 Відповісти
А шо норм так, ввів війсковий стан, а через пару годин зняв, повсякденна процедура на вуха армію підносити, западні смі пишуть шо коли доклали в овальний кабінет то всі троха підохіріли бо зразу подумали найгірше, потипу сво Сеул за 3 дні!
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03.12.2024 22:12 Відповісти
У Південній Кореї посада президента одна з найбільш стрьомних, або під розстріл за розтрати, або...
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03.12.2024 22:31 Відповісти
Може виявитися, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль був цілком правий щодо свого рішення ввести воєнний стан.
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03.12.2024 22:26 Відповісти
190 депутатів (у тому числі 18 з президентської фракції) прорвались у типо "заблокований" парламент о першій ночі аби проголосувати за аннуляцію воєнного стану.

Що йому ще лишається робити? Народ вже на вулицях, профсоюзи готували страйки, жоден ТВ канал не захоплено і всі транслюють вживу як ніхто з ним не згоден, у його власній партії розкол, бо ніхто такого фінта не очікував.

Реально тупа спроба путчу.
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03.12.2024 22:28 Відповісти
тест
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03.12.2024 23:21 Відповісти
Хтось може толком пояснити що там відбувається?
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04.12.2024 01:26 Відповісти
Democracy is good when it helps get the right kind of leader in office. If the right kind of leader is already in office though, too much democracy can be dangerous, because it can unseat the good leader, and the next guy can be just terrible. So it may be necessary to suspend or adjust the democratic process a bit, so the good ruler keeps ruling in the interest of his grateful subjects. And those who disagree are traitors, fools and enemy agents.
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04.12.2024 02:09 Відповісти
When an elected "good leader" loses the trust of the people who elected him, an attempt to hold onto power makes him a selfish usurper.

In this particular case, his own party, the civic groups that campaigned for him, and most of the citizenry were all against such actions.

He is probably going to end up impeached, because his party will want to try its best to disassociate itself from a wannabe dictator.
At best, this was an absolutely naive move, expecting the public to be behind him. At best.
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04.12.2024 03:41 Відповісти
 
 