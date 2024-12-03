Президент Південної Кореї Йоль пообіцяв скасувати воєнний стан у країні

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що воєнний стан у країні буде скасовано на засіданні кабінету міністрів.

Про це пише видання Yonhap, інформує Цензор.НЕТ.

Ймовірно, засідання кабінету міністрів відбудеться найближчим часом.

Жодних інших деталей наразі не повідомляється.

Читайте також: Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні, - ЗМІ

Воєнний стан у Південній Кореї

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан.

За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".

Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.

Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.

Читайте також: Посольство видало рекомендації українцям на тлі оголошення воєнного стану в Південній Кореї