Президент Південної Кореї Йоль пообіцяв скасувати воєнний стан у країні
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що воєнний стан у країні буде скасовано на засіданні кабінету міністрів.
Про це пише видання Yonhap, інформує Цензор.НЕТ.
Ймовірно, засідання кабінету міністрів відбудеться найближчим часом.
Жодних інших деталей наразі не повідомляється.
Воєнний стан у Південній Кореї
У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан.
За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".
Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.
Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.
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В моєму підрозділі теж Юн служив, - Юн Олександр Христофорович. Родом з Узбекистану.
Що йому ще лишається робити? Народ вже на вулицях, профсоюзи готували страйки, жоден ТВ канал не захоплено і всі транслюють вживу як ніхто з ним не згоден, у його власній партії розкол, бо ніхто такого фінта не очікував.
Реально тупа спроба путчу.
In this particular case, his own party, the civic groups that campaigned for him, and most of the citizenry were all against such actions.
He is probably going to end up impeached, because his party will want to try its best to disassociate itself from a wannabe dictator.
At best, this was an absolutely naive move, expecting the public to be behind him. At best.