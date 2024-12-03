У військових частинах ЗСУ з’явиться посада закупівельника, - експерт з питань військових закупівель Сільвестров

У військових частинах Збройних Сил України з'явиться нова посада - закупівельник.

Про це у своєму фейсбуці написав експерт з питань військових закупівель Євгеній Сільвестров, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони затвердив рішення за поданням Генштабу, і це дійсно великий прорив. Хто стежить за моїми дописами, той знає, що ми з командою боролися за це більше року. І ось – результат! Це не просто формальність, а реальний крок до професійних закупівель у Збройних Силах", - наголосив він.

Сільвестров також подякував всім, хто долучився до цього процесу, і команді, яка зробила це можливим.

І додав, що це рішення "стане основою для подальших крутих змін".

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