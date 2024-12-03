У військових частинах ЗСУ з’явиться посада закупівельника, - експерт з питань військових закупівель Сільвестров
У військових частинах Збройних Сил України з'явиться нова посада - закупівельник.
Про це у своєму фейсбуці написав експерт з питань військових закупівель Євгеній Сільвестров, передає Цензор.НЕТ.
"Міністр оборони затвердив рішення за поданням Генштабу, і це дійсно великий прорив. Хто стежить за моїми дописами, той знає, що ми з командою боролися за це більше року. І ось – результат! Це не просто формальність, а реальний крок до професійних закупівель у Збройних Силах", - наголосив він.
Сільвестров також подякував всім, хто долучився до цього процесу, і команді, яка зробила це можливим.
І додав, що це рішення "стане основою для подальших крутих змін".
Топ коментарі
+9 Алекс Скела
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Хароша посада, героїчна!
старшинуголовного сержанта.
Єдине на знаю чи спростить це роботу чи навпаки. Бо враховуючми що це армія (совкодрочерна паперова армія), то це скоріш за все додость бумажок. Тепер заявки на закупівлі будуть писать не лише командиру частини, а ще й одна ланка додасться - спочатку всі будуть писати заявки закупівельнику, а закупівельник буде писати на командира частини.
бо, тільки він підписує акти прийняття списання.
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Я вже два роки закупівельник - кому віддати посаду?? Я доплачу!!!! Нічого окрім гемору немає!! Купа начальників зі своїми забаганками, а всі запити правоохоронних органів до одного тебе!! Все утримання служби за свій рахунок. Ні посади, ні забезпечення, ні доплати!!
Я повторюю!!! Кому віддати посаду, я доплачу!!
Діванні ЕКЗПЕРДИ!!