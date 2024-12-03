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Новини
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У військових частинах ЗСУ з’явиться посада закупівельника, - експерт з питань військових закупівель Сільвестров

У військових частинах з’явиться посада закупівельника

У військових частинах Збройних Сил України з'явиться нова посада - закупівельник.

Про це у своєму фейсбуці написав експерт з питань військових закупівель Євгеній Сільвестров, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони затвердив рішення за поданням Генштабу, і це дійсно великий прорив. Хто стежить за моїми дописами, той знає, що ми з командою боролися за це більше року. І ось – результат! Це не просто формальність, а реальний крок до професійних закупівель у Збройних Силах", - наголосив він.

Сільвестров також подякував всім, хто долучився до цього процесу, і команді, яка зробила це можливим.

І додав, що це рішення "стане основою для подальших крутих змін".

Читайте: ДПСУ про надання їй 23 млрд: Просимо не спекулювати на вказаній темі та уникати маніпуляцій

Автор: 

Міноборони (7318) закупівлі (3355) ЗСУ (7504)


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Топ коментарі
+9
У військових частинах ЗСУ з'явиться посада закупівельника

Хароша посада, героїчна!
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04.12.2024 00:05
+3
Сколько будет стоить устроиться на такую посаду, не пишут? Как гритца, если нужно спрашивать значит ты не можешь себе этого позволить.
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04.12.2024 00:17
+3
Озвучьте прайс будь-ласка!
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04.12.2024 02:12
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У військових частинах ЗСУ з'явиться посада закупівельника

Хароша посада, героїчна!
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04.12.2024 00:05 Відповісти
Мдя, за самоокупаемостью повыше отдела кадров будет.
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04.12.2024 10:20 Відповісти
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04.12.2024 13:18 Відповісти
Сколько будет стоить устроиться на такую посаду, не пишут? Как гритца, если нужно спрашивать значит ты не можешь себе этого позволить.
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04.12.2024 00:17 Відповісти
Ці обов'язки покладуть на старшину головного сержанта.
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04.12.2024 14:13 Відповісти
Який "прохідний бал"в "зелених"?
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04.12.2024 02:00 Відповісти
Озвучьте прайс будь-ласка!
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04.12.2024 02:12 Відповісти
" Купуємо металолом, гарбузове насіння ,горіхи ,перини ,аккумууууляторииииии!
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04.12.2024 05:42 Відповісти
Ну ось. Совок рулит. Завхозы оговтуются и набирают вес. твою ж то мать, таки
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04.12.2024 15:25 Відповісти
Такі знав і в коментарях почнеться. Ви читаєте взагалі що пишуть? Це формальність. Люди які займається закупівлями ВЖЕ є (дивина прям), просто тепер це оформили офіційно.

Єдине на знаю чи спростить це роботу чи навпаки. Бо враховуючми що це армія (совкодрочерна паперова армія), то це скоріш за все додость бумажок. Тепер заявки на закупівлі будуть писать не лише командиру частини, а ще й одна ланка додасться - спочатку всі будуть писати заявки закупівельнику, а закупівельник буде писати на командира частини.
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04.12.2024 08:18 Відповісти
прокладку легалізували нарешті
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04.12.2024 09:03 Відповісти
Ви ретельно перевірте рухоме/нерухоме майно рідних та близьких існуючих та звільнених зампотилів рівня бригада - батальон, нач. служби ПММ, це дуже цікаві для "органів" посади в ЗСУ. Не лінуйтесь.
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04.12.2024 09:24 Відповісти
Навіть розпіарений "аудит Сирського" накрився мідним тазом по цілком зрозумілим причинам, а ви пропонуєте замахнутися на "святе"...
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04.12.2024 10:18 Відповісти
та и службы РАВ не мешало бы проверить...
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04.12.2024 10:46 Відповісти
Оце хтось заробить !
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04.12.2024 09:29 Відповісти
Сама корумпована посада в частині після начфіна?
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04.12.2024 09:45 Відповісти
А як це фінік корумпованим може бути?
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04.12.2024 10:05 Відповісти
Ще одна хлібна посада. А ви друзья как не садитесь (які посади не вводьте) а в керівників держави не годитесь. Так, Сталін був кровавтим диктатором, але снаряди робили якісно. Ті що за них відповідали знали, що снаряди, які не вибухають= стінка для них. Причому негайна. Тому Сталін і переміг.
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04.12.2024 10:42 Відповісти
Це підтверджує тезу- добро повинно бути з кулаками, а інакше, коли воно беззубе, то буде получати завжди. Висновок- безкарність народжує ще більше зла.
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04.12.2024 12:26 Відповісти
и еще так героически отчитались! . не про створення сержантской школы, военного училища, госпиталя нового, а ***** про закупочного омбудсмена в части!)) вы серьезно???
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04.12.2024 10:48 Відповісти
а насправді, все вирішує, якийсь непримітний старший прапорщик вздрачньов!
бо, тільки він підписує акти прийняття списання.
****************......
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04.12.2024 11:04 Відповісти
Тут і Сталіна вже згадують і прапорщиків (яких вже давно немає). Коні!!
Я вже два роки закупівельник - кому віддати посаду?? Я доплачу!!!! Нічого окрім гемору немає!! Купа начальників зі своїми забаганками, а всі запити правоохоронних органів до одного тебе!! Все утримання служби за свій рахунок. Ні посади, ні забезпечення, ні доплати!!
Я повторюю!!! Кому віддати посаду, я доплачу!!
Діванні ЕКЗПЕРДИ!!
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04.12.2024 12:04 Відповісти
О-ля-ля, який клондайк
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04.12.2024 13:29 Відповісти
А відкатчика коли з'явиться?
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05.12.2024 08:37 Відповісти
 
 