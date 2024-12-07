Лубінець про повернення полонених: Є комунікація, сподіваюся, що до Нового року будуть позитивні новини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що до Нового року сподівається на позитивні новини щодо повернення полонених, однак наголосив, що не можна бути впевненим на 100%, коли йдеться про домовленості з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це Лубінець розповів у телеефірі.

"Щодо питання повернення військовополонених основний посередник - Об'єднані Арабські Емірати. Є комунікація, я дуже сподіваюсь, що до Нового року в нас будуть позитивні новини", - зазначив Лубінець.

Однак омбудсман застеріг від сприйняття цієї інформації як анонсу.

"Я дуже не хочу, щоб українське суспільство сприймало цю інформацію як анонс. Ніколи не можеш бути впевненим на 100%, коли очікуєш якоїсь домовленості від РФ", - наголосив він.

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Також омбудсман зауважив, що Росія й далі не надає інформації про викрадених українських дітей.

"Якщо ми будемо повертати одну дитину щодня, нам вже знадобиться понад 55 років, щоб повернути верифікованих на сьогодні українських дітей. А росіяни продовжують депортувати, вивозити, примусово переміщувати", - додав він.

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