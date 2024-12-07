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Лубінець про повернення полонених: Є комунікація, сподіваюся, що до Нового року будуть позитивні новини

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що до Нового року сподівається на позитивні новини щодо повернення полонених, однак наголосив, що не можна бути впевненим на 100%, коли йдеться про домовленості з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це Лубінець розповів у телеефірі.

"Щодо питання повернення військовополонених основний посередник - Об'єднані Арабські Емірати. Є комунікація, я дуже сподіваюсь, що до Нового року в нас будуть позитивні новини", - зазначив Лубінець.

Однак омбудсман застеріг від сприйняття цієї інформації як анонсу.

"Я дуже не хочу, щоб українське суспільство сприймало цю інформацію як анонс. Ніколи не можеш бути впевненим на 100%, коли очікуєш якоїсь домовленості від РФ", - наголосив він.

Також читайте: Україні вдалося повернути з Росії 1029 дітей, - Лубінець

Також омбудсман зауважив, що Росія й далі не надає інформації про викрадених українських дітей.

"Якщо ми будемо повертати одну дитину щодня, нам вже знадобиться понад 55 років, щоб повернути верифікованих на сьогодні українських дітей. А росіяни продовжують депортувати, вивозити, примусово переміщувати", - додав він.

Читайте: Випадків розстрілу окупантами полонених українських воїнів побільшало, - Лубінець

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Може йому скинутись на бритву?
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07.12.2024 14:59 Відповісти
Це він для онуків, буде розказувати як у танку горів під час війскової служби.
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07.12.2024 15:03 Відповісти
Б.биту я дам безкоштовно.
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07.12.2024 17:43 Відповісти
А представник омбудсмена що на це скаже?
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07.12.2024 15:00 Відповісти
А облрембуд тихенько сидить у теплому куточку і сподівається - служба у нього така!
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07.12.2024 16:41 Відповісти
Хіба ж ти винен, що наших піддають тортурам, знущанню, голоду, відрізанню частин тіла, а полоненим кацапам ще трішки і корабельних піхт привозитимете? Через скільки настане відповідальність за наказ "Азову" здатись, бо одна ******* шатли запускала та розміновувала шлях для загарбання?
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07.12.2024 18:11 Відповісти
 
 