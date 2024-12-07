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Новини
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МЗС України щодо втручання РФ у вибори в Румунії: Агресивні плани Кремля виходять далеко за межі України

МЗС України щодо втручання РФ у вибори в Румунії

Міністерство закордонних справ України висловлює солідарність із Румунією на тлі безпрецедентної гібридної атаки Росії проти румунської демократії, про яку свідчать розсекречені цього тижня румунською владою дані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС України щодо російського втручання у вибори в Румунії.

Так, у МЗС заявили, що зухвале втручання Росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення.

"Це черговий епізод ширшої гібридної агресії Росії проти Європи та решти вільного світу, яка вже виявлялася останнім часом в активних російських зусиллях з розхитування ситуації в Грузії, Молдові та низці інших країн.

Також читайте: Результати виборів у Румунії не вплинуть на відносини з Україною - "слуга народу" Мережко

Втручання Росії у внутрішні справи Румунії підтверджує попередні заяви МЗС України про те, що агресивні плани Кремля виходять далеко за межі України та поширюються зокрема на країни ЄС і НАТО. Відповідь на такі російські загрози має бути спільною та рішучою, зокрема максимальна підтримка України в протидії російській агресії заради збереження стабільності в Європі та світі", - наголошується в коментарі.

Крім того, йдеться в коментарі МЗС, Румунія є важливим сусідом та надійним партнером України, що твердо підтримує боротьбу України проти російської агресії та надає вагому підтримку.

"Наша солідарність з румунським народом залишається непохитною. Щиро сподіваємося, що в ході подальшого електорального процесу громадяни Румунії матимуть змогу реалізувати своє виборче право без іноземних втручань", - додали в МЗС.

Читайте: Результати першого туру президентських виборів у Румунії анулювали

Вибори в Румунії

Нагадаємо, 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

До другого туру, який пройде 8 грудня, вийшли Келін Джорджеску (22,95%) та Олена Ласконі (19,17%).

Вища Рада безпеки країни повідомила, що Румунія була мішенню "агресивних гібридних російських атак" під час президентських виборів в країні.

Конституційний суд скасував результати першого туру президентських виборів у Румунії.

Автор: 

МЗС (4121) Румунія (1159)


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Топ коментарі
+4
Кацапські свині продовжують срати та смердіти по усьому світу...
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07.12.2024 16:34
+3
А ще найголовніше що у владі повно проросійських кротів ,ще раз скажу влада в нас не українська.
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07.12.2024 16:31
+2
Кремлівськи мерзотники влазять у вибори всюди. Наприклад в Україні рашисти примудрилися втелющити Зеленського на посаду президента. Але в Україні немає порядного Конституційного Суду - і турнути Зеленського втришия нікому ?
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07.12.2024 16:42
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Зельоне шобло на власному досвіду впевнилось в силі Кацапії проводити виборчу кампанію.
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07.12.2024 16:10 Відповісти
Сибіга! Ти чому не в Парижі? Чи там дЄрмак головний і стільчик приставний, як для Кулєби, для тебе не комфортний ?
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07.12.2024 16:22 Відповісти
А ще найголовніше що у владі повно проросійських кротів ,ще раз скажу влада в нас не українська.
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07.12.2024 16:31 Відповісти
У всій трагічності ситуації, що утворилась після нападу рашистської пітьми на Україну та ведення нею загарбницької війни, для країн західної демократії є свої позитивні моменти.
І одним із таких є можливість чіткої ідентифікації спецоперацій ворога, його гібридних атак на демократичні інституції держави, як об'єкту втручання, - і лише за одним критерієм - це належність чи афілійованість дійової особи з політикуму із пітьмою чи її структурами.
Це тавро - надовго. Воно буде супроводжувати будь-кого, хто своїми діями, словами чи участю буде толерувати чи тяжіти до рашистської пітьми. І від таких людей невдовзі буде позбуватись і очищуватись не лише Румунія, а й інші країни Європи і Америки.
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07.12.2024 16:32 Відповісти
Кацапські свині продовжують срати та смердіти по усьому світу...
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07.12.2024 16:34 Відповісти
Кремлівськи мерзотники влазять у вибори всюди. Наприклад в Україні рашисти примудрилися втелющити Зеленського на посаду президента. Але в Україні немає порядного Конституційного Суду - і турнути Зеленського втришия нікому ?
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07.12.2024 16:42 Відповісти
Мені дивно було чути Віталія Портніков а, який як наївний ідіот Путлєра щось почав пердіти, що це не демократично. А демократично було дати виграти шахрайськими фінтами землі, фіці.,трампуням та іншим Орбанам. Це війна, треба вміти захищати и себе і демократію.
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07.12.2024 16:42 Відповісти
Что-то зелень не вспоминает, как Ху#ло вписалось за них в 2019-м.
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07.12.2024 17:17 Відповісти
Зате жодного слова про те, що в наші вибори в 2019-му вони не просто втрутились, вони організували та забезпечили потрібний собі результат!
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07.12.2024 17:17 Відповісти
Якщо так, після першого туру Порошенко міг зробити як румунська влада. Але не став. Значить Порошенко теж винен? Румунська влада навіть не стала рахувати голоси за кордоном. А за кордоном живе третина всіх румунів.
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07.12.2024 18:27 Відповісти
До того ж, Порох не міг робити те, що вважав за потрібне, він не мав монобільшості в Раді.
Він мусив домовлятись, на відміну від Вови…
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07.12.2024 20:10 Відповісти
Помиляєтесь, тоді Тік-Ток не відігравав тієї ролі, що зараз. Методи впливу були іншими. Порох їх недооцінив, переоцінив свої можливості, дав «зелене світло» різним проросійським гімнюкам, не бажаючи бути звинуваченим «нашими дорогими партнерами» у притиску свободи слова.
Порох не білий і пухнастий, але міг і мав бути жорсткішим.
Якби був, все могло бути інакше.
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07.12.2024 19:15 Відповісти
"В документах, розсекречених 4 грудня, румунські спецслужби заявили, що кампанія Джорджеску використовувала тисячі акаунтів у TikTok для поширення контенту та використовувала канал у Telegram для координації та розповсюдження інструкцій акунтам в TikTok. Як повідомляється, 3 грудня представник TikTok заявив Європейському парламенту, що TikTok видалив 66 000 фальшивих акаунтів і 10 мільйонів фальшивих підписників (followers) з платформи перед першим туром виборів. Представник TikTok також заявив, що TikTok видалив мережі сотень тисяч акаунтів у дні після першого раунду. Кампанія Джорджеску, незважаючи на те, що декларувала румунській владі про нульові витрати на виборчу кампанію, платила румунським впливовим особам TikTok за поширення його контенту, причому Румунська розвідувальна служба (SRI) повідомила, що румунська впливова особа (influenser) TikTok заплатила іншим обліковим записам (акаунтам) TikTok 381 000 доларів США в період з 24 жовтня по 24 листопада за просування Джорджеску пов'язаного контенту."

US Institute for the Study of War

https://www.understandingwar.org/backgrounder/likely-kremlin-backed-election-interference-against-romania-threatens-bucharests
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08.12.2024 05:14 Відповісти
 
 