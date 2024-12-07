Відень завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори, - Негаммер після зустрічі із Зеленським у Парижі

Під час візиту до Парижу президент Володимир Зеленський і канцлер Австрії Карл Негаммер провели зустріч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Негаммер повідомив у соцмережі Х.

"Дякую за гарну та глибоку розмову, яку ми щойно мали в Парижі, президенте Зеленський. Ми говорили про активізацію наших спільних зусиль для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру. Як столиця нейтральної країни, Відень завжди готовий приймати майбутні мирні переговори", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Парижу, - ЗМІ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 7 грудня. За даними Reuters, можливі переговори Зеленського і Трампа під час візиту до Парижу.

Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Парижа в суботу, упродовж дня проведе низку двосторонніх зустрічей.