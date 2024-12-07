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Новини
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Відень завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори, - Негаммер після зустрічі із Зеленським у Парижі

Зеленський зустрівся у Парижі із Негаммером

Під час візиту до Парижу президент Володимир Зеленський і канцлер Австрії Карл Негаммер провели зустріч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Негаммер повідомив у соцмережі Х.

"Дякую за гарну та глибоку розмову, яку ми щойно мали в Парижі, президенте Зеленський. Ми говорили про активізацію наших спільних зусиль для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру. Як столиця нейтральної країни, Відень завжди готовий приймати майбутні мирні переговори", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Парижу, - ЗМІ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 7 грудня. За даними Reuters, можливі переговори Зеленського і Трампа під час візиту до Парижу.

Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Парижа в суботу, упродовж дня проведе низку двосторонніх зустрічей.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Париж (220) переговори з Росією (1079) Негаммер Карл (53)


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Топ коментарі
+10
Эти 2 поца забыли, что Ху#ло в Австрию невъездное, и оттуда должен проследовать в Гаагу согласно ордера МУС.
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07.12.2024 17:13
+7
Відень завжди готовий поцілувати ***** в дупу
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07.12.2024 17:32
+5
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07.12.2024 17:29
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Эти 2 поца забыли, что Ху#ло в Австрию невъездное, и оттуда должен проследовать в Гаагу согласно ордера МУС.
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07.12.2024 17:13 Відповісти
Монгол ***** *** на мус поклав, орбан ***** *** на мус поклав, і нехаммер поки що не хаммер, а ***ло грошенят відсипле і він вже хаммер ***** *** на мус поклав.
Той мус скоро буде міжнародно визнаним місцем для покладання **** на.
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07.12.2024 17:32 Відповісти
наче ***** взагалі кудись поїде. Пошле замість себе на перемовини Коняку, і все.
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07.12.2024 21:00 Відповісти
Коняка может поехать только на йух.
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07.12.2024 22:07 Відповісти
...або в альтернативну дійсність - після того, як смачно похрумтить галюциногенним вівсом.
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07.12.2024 23:13 Відповісти
КОЖНИЙ радий здати міліони людей в окупацію.
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07.12.2024 17:28 Відповісти
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07.12.2024 17:29 Відповісти
Нє-нє. Або Монголія, або Угорщина. 😝
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07.12.2024 17:30 Відповісти
Відень завжди готовий поцілувати ***** в дупу
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07.12.2024 17:32 Відповісти
Відень, згідно з відомим зеленим афоризмом, "готовий прийняти з будь-якого боку і в будь-якій кількості". Вова не дасть збрехати.

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07.12.2024 18:43 Відповісти
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07.12.2024 17:36 Відповісти
по 17? чи прострочені дешевше?
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07.12.2024 18:32 Відповісти
Відень був на боці адольфа, зараз робить все щоб вгодити х.йлу.
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07.12.2024 17:44 Відповісти
А где же еще встречаться с москалями?
Только в Австрии
Москали родину Гитлера обожают
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07.12.2024 18:05 Відповісти
Зеля вже милиться до зустрічі з Трампом
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07.12.2024 18:20 Відповісти
Росія втратила в Україні 600 000 солдатів - такі цифри «назвав» Трамп у своїй соцмережі

"Росія, яка так зав'язана на Україні і втратила там понад 600 000 солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала роками...", - написав новообраний президент США.
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07.12.2024 18:29 Відповісти
SpaceX на замовлення Пентагону надасть Україні ширший доступ до мілітаризованого варіанту Starlink
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07.12.2024 18:32 Відповісти
Контракт означає, що 2 500 терміналів Starlink, які вже знаходяться в Україні, отримають доступ до Starshield, на додаток до 500 терміналів, які були підключені до Starshield.
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07.12.2024 18:36 Відповісти
Ні гуя не гаммер...
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07.12.2024 20:37 Відповісти
країна гебнявих куротів і альпійських таборів для підготовки рашистських диверсантів
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07.12.2024 21:39 Відповісти
 
 