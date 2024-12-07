Ситуація в Сирії демонструє наростальну слабкість Росії,- МЗС України

Ситуація в Сирії демонструє зростаючу слабкість Росії, яка не може воювати на два фронти.

Про це у соцмережі Х заявив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

"Через величезні втрати в Україні Росія була змушена вивести більшу частину військ і техніки, залишивши Асада без підтримки, якої він потребував",- заявив Тихий.

Речник відомства також зазначив, що показовим є той факт, що Кремль приховує справжні втрати російських військ і техніки в Сирії.

За його словами, "провал Росії в Сирії демонструє, що ресурси кремлівського режиму обмежені і він не такий сильний, як стверджує".

Читайте також: Україна відкидає безпідставні звинувачення Ірану у нібито підтримці повстанців у Сирії, - МЗС

Що відбувається у Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Читайте також: РФ втратила у війні проти України 600 тисяч солдатів, вона нездатна допомогти Асаду, - Трамп відреагував на події в Сирії