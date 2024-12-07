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Новини
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Ситуація в Сирії демонструє наростальну слабкість Росії,- МЗС України

Тихий про події в Сирії

Ситуація в Сирії демонструє зростаючу слабкість Росії, яка не може воювати на два фронти.

Про це у соцмережі Х заявив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

"Через величезні втрати в Україні Росія була змушена вивести більшу частину військ і техніки, залишивши Асада без підтримки, якої він потребував",- заявив Тихий.

Речник відомства також зазначив, що показовим є той факт, що Кремль приховує справжні втрати російських військ і техніки в Сирії.

За його словами, "провал Росії в Сирії демонструє, що ресурси кремлівського режиму обмежені і він не такий сильний, як стверджує".

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Що відбувається у Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

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Автор: 

МЗС (4121) росія (65122) Сирія (1858) втрати (4395)


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Топ коментарі
+14
до заду мені та сирія! роскажіть краще що демонструє ситуація на Донбасі? 🤬
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07.12.2024 22:04
+9
Можемо побачити на прикладі Сиріі , як руйнуються тоталітарні режими, вроді все було під контролем, а тут бац! Сходинка, перехід кількості в якість, і все розвіялось як пил. Так і з рашкою буде…
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07.12.2024 22:38
+6
Росія не змогла захистити свого союзника. І тепер дехто може задуматися, чи варто мати такого союзника, як росія.
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07.12.2024 23:09
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до заду мені та сирія! роскажіть краще що демонструє ситуація на Донбасі? 🤬
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07.12.2024 22:04 Відповісти
Нас переконували, що росію перемогти неможливо ніде, ніколи і нікому.
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07.12.2024 22:28 Відповісти
А там її ніхто і не перемагав. Роіся обісралася.
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07.12.2024 22:34 Відповісти
Росію перемогти неможливо, бо вона обсирається?
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07.12.2024 23:15 Відповісти
У даному випадку так. Роіся тупо тікає з Сирії.
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07.12.2024 23:20 Відповісти
Можемо побачити на прикладі Сиріі , як руйнуються тоталітарні режими, вроді все було під контролем, а тут бац! Сходинка, перехід кількості в якість, і все розвіялось як пил. Так і з рашкою буде…
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07.12.2024 22:38 Відповісти
Сто відсотків. Нам, хто жиє зараз, ще пощастить побачити народження десятка нових держав на уламках колишньої "імперії".

Кілька з цих держав візьме під свій протекторат Китай, кілька -- Туреччина.
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07.12.2024 23:31 Відповісти
кацапів в сирії ніхто й не перемагав, вони все що могли з відти, перекинули на нас, там лишилося три каліки, ні про що! хезболу розбив Ізраїль, та і по Ірану довбанув! Асад лишився один на один з ребелами (яких підтримує Туреччина) + курди на сході(за підтримки США) і посипався без кацапів та хезболи, от і все!
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07.12.2024 22:45 Відповісти
Росія не змогла захистити свого союзника. І тепер дехто може задуматися, чи варто мати такого союзника, як росія.
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07.12.2024 23:09 Відповісти
я бачів "сірийскі" бтр на донбаси в 22
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07.12.2024 23:56 Відповісти
Ситуація в Сирії демонструє,що справжнє фуйло здохло.він був ініціатором цієї війни і просто так свого друга не кинув.постпутєнському оточенню Сирія до лампочки.пройде не так багато часу і ми побачимо теж саме на наших окупованих територіях.
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07.12.2024 23:14 Відповісти
обсир росії радує, але так -- у нас тут своя війна
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16.12.2024 13:15 Відповісти
Таваріщь асад на проводє
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07.12.2024 22:13 Відповісти
Зараз все шо було в Сирії перетягнуть на Укоаїну, а це все буде продовжувати патякати про слабкість Росіїї.
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07.12.2024 22:30 Відповісти
Тягнути нема чого…
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07.12.2024 22:39 Відповісти
Дві бази там заповнені ваккумом ? Мінус один фронт це все одно плюс доя них, бо вивільняє ресурси.
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07.12.2024 23:05 Відповісти
У вас завжди все погано, я зрозумів.
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07.12.2024 23:13 Відповісти
Це не улюлюкання, а констатація факту! "Улюлюкання" зробило свою справу в 2022 році. Та і попередні президенти також цим займалися під- час своїх каденцій. Маю на увазі поступове роззброєння ЗСУ.
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08.12.2024 08:27 Відповісти
Ну ті,хто працює на росію ,хто біткоїни звідти має,так і кажуть
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08.12.2024 09:47 Відповісти
Газета The Wall Street Journal написала, що глава держави залишається в Сирії, але минулого тижня його сім'я виїхала до Росії.
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07.12.2024 22:21 Відповісти
Під Торецком на 0 це розповідай. Там всім дуже цікаво, як там справи рашкі у Сірії.
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08.12.2024 02:55 Відповісти
Жорик, як не знаєш що демонструє расія, подивись мапи Deep state
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08.12.2024 03:31 Відповісти
 
 