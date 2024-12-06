Україна відкидає безпідставні звинувачення Ірану у нібито підтримці повстанців у Сирії, - МЗС

Україна категорично відкидає безпідставні звинувачення МЗС Ірану у нібито причетності Києва до загострення ситуації в Сирії, а також продажу сирійським повстанцям зброї, отриманої від США.

Про це під час пресконференції заявив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Саме Москва та Тегеран несуть основну відповідальність за багаторічне погіршення безпекової ситуації в Сирії. А взагалі причиною ситуації, яка є сьогодні в Сирії, є злочини режиму Асада. Не треба зміщувати акценти", - наголосив він.

За словами речника МЗС, якщо подивитися на події з суто військового погляду, то можна зробити цікаві висновки про Росію, зокрема, що вона не може воювати на два фронти.

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"Це стає очевидним з подій в Сирії. Чому? Бо значні втрати РФ в Україні призвели до того, що Москва вже вивела з Сирії більшу частину підготовленого особового складу та техніки та залишила свого союзника без необхідної підтримки. Як наслідок, ми бачимо відступ не лише сирійської армії, але й російського угруповання військ. Ба більше, подивіться як Росія замовчує свої втрати в Сирії", - сказав Тихий.

Він додав, що це сигнал слабкості російського режиму, який "ми в багатьох місцях світу побачимо".

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що Україна нібито підтримує сирійських повстанців та продає їм зброю, яку "отримала від США". Там закликали припинити "підтримку терористів у регіоні Західної Азії".

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