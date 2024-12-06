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Новини Війна в Сирії
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Україна відкидає безпідставні звинувачення Ірану у нібито підтримці повстанців у Сирії, - МЗС

МЗС України відреагувало на звинувачення Ірану щодо підтримки сирійських повстанців

Україна категорично відкидає безпідставні звинувачення МЗС Ірану у нібито причетності Києва до загострення ситуації в Сирії, а також продажу сирійським повстанцям зброї, отриманої від США.

Про це під час пресконференції заявив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Саме Москва та Тегеран несуть основну відповідальність за багаторічне погіршення безпекової ситуації в Сирії. А взагалі причиною ситуації, яка є сьогодні в Сирії, є злочини режиму Асада. Не треба зміщувати акценти", - наголосив він.

За словами речника МЗС, якщо подивитися на події з суто військового погляду, то можна зробити цікаві висновки про Росію, зокрема, що вона не може воювати на два фронти.

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"Це стає очевидним з подій в Сирії. Чому? Бо значні втрати РФ в Україні призвели до того, що Москва вже вивела з Сирії більшу частину підготовленого особового складу та техніки та залишила свого союзника без необхідної підтримки. Як наслідок, ми бачимо відступ не лише сирійської армії, але й російського угруповання військ. Ба більше, подивіться як Росія замовчує свої втрати в Сирії", - сказав Тихий.

Він додав, що це сигнал слабкості російського режиму, який "ми в багатьох місцях світу побачимо".

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що Україна нібито підтримує сирійських повстанців та продає їм зброю, яку "отримала від США". Там закликали припинити "підтримку терористів у регіоні Західної Азії".

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Автор: 

Іран (2030) МЗС (4121) росія (65122) Сирія (1858) Україна (5887)


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Топ коментарі
+11
А що робить ІРАНСЬКА ЗБРОЯ та її солдати, у Сирії? Це - не "втручання"?
Перси діють точно так само, як і кацапи - звинувачують своїх противників у тому, що роблять самі!...
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06.12.2024 19:02
+8
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06.12.2024 19:35
+4
Вони про нього не знають... Це - "лякалка" для внутрішньокацапського споживання...
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06.12.2024 19:41
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А що робить ІРАНСЬКА ЗБРОЯ та її солдати, у Сирії? Це - не "втручання"?
Перси діють точно так само, як і кацапи - звинувачують своїх противників у тому, що роблять самі!...
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06.12.2024 19:02 Відповісти
Про Степана Бандеру нічого не казали?
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06.12.2024 19:31 Відповісти
Вони про нього не знають... Це - "лякалка" для внутрішньокацапського споживання...
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06.12.2024 19:41 Відповісти
Яр, у тебе проблеми з почуттям гумору.
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07.12.2024 07:24 Відповісти
У мене "гумор" пропав у квітні 2019-го - коли "клоуни" за політику взялися... І з тих пір залишилося лише озлоблення...
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07.12.2024 09:12 Відповісти
Тебе не влаштовує воля мудрого українського народу?
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07.12.2024 09:16 Відповісти
Мене тне влаштовує слово "мудрий!...
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07.12.2024 09:49 Відповісти
Чого це? У мене, наприклад, кіт дуже мудрий - ні разу не налюрив мені в капець...
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07.12.2024 11:41 Відповісти
це не ми, це - туареги тепер в Сирії балують
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06.12.2024 22:51 Відповісти
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06.12.2024 23:05 Відповісти
Ну, по перше, Україна має не реагувати на волання ірану.
А по друге, є така херня в Україні - що б де не сталося - волати з усіх дирок, що то ми, Україна, наші дрони, наш ГУР. Плять!
Та на ФБ мої френди відчитуються, що і як Україна допомогла у Сирії. Волають, що то ми, ми, ми .*****, ударили по сраці Кадирова безпілотниками та і вцілили.
А ви, сцуки волаючі, у яких словесне нетримання, думали про наших полонених, що знаходяться у лапах Кадира?
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06.12.2024 19:03 Відповісти
найперше, що саме має Україна зробити, це те, що вона робить: сказати слово.
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06.12.2024 20:00 Відповісти
Заперечили підтримку багатостраждальній Сирії проти нелегітимного Асада? А потрібно було б підтримати. Бо такої ж думки був би і Трамп, прихильності якого так ждуть наші беззубі вівці із українського МЗС.
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06.12.2024 19:04 Відповісти
Нічого собі. Наші сметуни і у Грузії відзначились, і у Сирії.)
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06.12.2024 19:07 Відповісти
Я бы не "отвергал", а поблагодарил за оценку и сказал бы что обсуждается передача 1234 Паляниц!
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06.12.2024 19:13 Відповісти
З 1984 року Іран визнаний у США державою спонсором тероризму. У 2019 році Вашингтон вніс Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) до переліку террористичних організацій, Щоб Ви розуміли -в Ірані є своя національна армія, а КВІР - це спеціально створена після Ісламської революції 1979 року мілітарна організація, яка має захищати виключно клерикальний режим аятол, реальну владу в цій країні, від внутрішніх збурень і зовнішніх ворогів. Вони називають себе не захисниками Ірану, а «моджахедами» - воїнами Бога, учасниками джихаду. Це щось середнє між Росгвардією та ПВК «Вагнер» Пригожина, однак набагато потужніше.Корпус вартових - це таємна багатомільярдна бізнес-імперія, яка контролює понад 50% економіки Ірану - ядерну, ракетну, програму з виробництва дронів; нафтові, газові родовища, нафтохімічні заводи, телекомунікаційні компанії та підприємства, що зводять інфраструктурні проєкти.За майже 45 років свого існування Корпус вартових розрісся до небачених масштабів: він має власні сухопутні війська, повітряні та морські сили, розвідки - усього приблизно 300 тис. осіб, Саме КВІР заснувала терористичну організацію ,,ХЕЗБОЛЛА",надає підтримку ще одній терористичній організації, ,,ХАМАС,". курують іракські терористичні організації: «Катаїб Хезболла», «Харакат Ан-Нуджаба», «Асаїб Ахль аль-Хакк». У Бахрейні інструктори Корпусу вартових готують бойовиків низки терористичних груп, відправляють їм озброєння та техніку. У Ємені КВІР підтримує терористів-хуситів - саме вони причетні до нападу на нафтові об'єкти Саудівської Аравії і судна в Червоному Морі, Структури Корпусу вартових переховують у себе бойовиків терористичної організації «Аль-Каїда».Сили Корпусу вартових підтримують режим Асада в Сирії, забезпечують його каральні загони бронетехнікою, артилерією та безпілотниками, готують бойовиків і знищують місцеве населення. Крім того, саме КВІР організував потік афганських і пакистанських бойовиків до Сирії, де ті виступають на боці Асада.Крім того, підрозділи КВІР підтримують потужну наступальну кіберпрограму, проводять кібератаки проти іноземних урядів і компаній.Тільки за останні 10-12 років КВІР готував або проводив провокації у США, Великобританії, Франції, Німеччині, в Ізраїлі, у Нідерландах, Швеції, Данії, Туреччині, в ОАЕ, Іраку, Ефіопії, Колумбії, Кенії, Танзанії. Цей список можна продовжувати і багато ще чого розповісти про Корпус вартових Ісламської революції.Ця організація від початку заснування жила тероризмом. І не дивно, що вона зараз підтримала державу-терористку, росію. І саме КВІР займається постачанням ій зброі, Україна ж має на це належно відреагувати і розставити всі крапки над «і», назвавши КВІР і всі її структури терористичною організацією, а сам Іран спонсором тероризму. Так само, як це зробили наші американські та європейські друзі........
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06.12.2024 19:16 Відповісти
А минусы будут?
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06.12.2024 19:17 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

А в Сирии замес усугубляется. Джихадисты обходят Хаму, охватывая город с востока и запада. Сирийская армия буквально разбегается, о чем красноречиво свидетельствуют трофеи повстанцев. Танки, просто стоящие в колонну вдоль дорог (только на одном видео - почти батальонный комплект), РСЗО "Смерч" и даже довольно редкий радар "Подлет". Что примечательно - в украинской войне, если не ошибаюсь, не было ни одного случая захвата системы "Смерч", потому что из-за своей колоссальной дальности она всегда находится далеко от линии соприкосновения. "Подлет" вообще должен обеспечивать целеуказание для ПВО дальнего действия (С-300, 400 и т.п.) и что он вообще там делал - непонятно. Все это свидетельство развала фронта и повального бегства сирийских военных.

Если возьмут Хаму, открывается дорога на Хомс. Падение Хомса отрезает провинцию Тартус с портами и выходом к Средиземному морю. От окраин Хомса до ливанской границы - километров 20 от силы. Это все, без выхода к морю Асаду конец. Спасти его может только Иран, путем прямого ввода войск, но тут вмешается Израиль.

Короче, Эрдоган заварил такую кашу, что вообще непонятно, как ее расхлебывать. Причем, я в этом совершенно уверен, они закладывали куда более скромные результаты, максимум - контроль над Алеппо, но тут, что называется, поперло.
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06.12.2024 19:29 Відповісти
А я хотів би, щоб Україна пвдтримувала повстанців у Сирії, навіть якщо би допомагала їм зброєю!
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06.12.2024 19:32 Відповісти
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06.12.2024 19:35 Відповісти
👍😂
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06.12.2024 19:36 Відповісти
НАСТАМНЕМИ з України гарну роботу зробили. Путлєр у шпагаті.
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06.12.2024 20:05 Відповісти
как насчёт сбития Ираном нашего самолёта? Где язык, мзс дурное
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06.12.2024 21:17 Відповісти
 
 