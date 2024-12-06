Україна відкидає безпідставні звинувачення Ірану у нібито підтримці повстанців у Сирії, - МЗС
Україна категорично відкидає безпідставні звинувачення МЗС Ірану у нібито причетності Києва до загострення ситуації в Сирії, а також продажу сирійським повстанцям зброї, отриманої від США.
Про це під час пресконференції заявив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Саме Москва та Тегеран несуть основну відповідальність за багаторічне погіршення безпекової ситуації в Сирії. А взагалі причиною ситуації, яка є сьогодні в Сирії, є злочини режиму Асада. Не треба зміщувати акценти", - наголосив він.
За словами речника МЗС, якщо подивитися на події з суто військового погляду, то можна зробити цікаві висновки про Росію, зокрема, що вона не може воювати на два фронти.
"Це стає очевидним з подій в Сирії. Чому? Бо значні втрати РФ в Україні призвели до того, що Москва вже вивела з Сирії більшу частину підготовленого особового складу та техніки та залишила свого союзника без необхідної підтримки. Як наслідок, ми бачимо відступ не лише сирійської армії, але й російського угруповання військ. Ба більше, подивіться як Росія замовчує свої втрати в Сирії", - сказав Тихий.
Він додав, що це сигнал слабкості російського режиму, який "ми в багатьох місцях світу побачимо".
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що Україна нібито підтримує сирійських повстанців та продає їм зброю, яку "отримала від США". Там закликали припинити "підтримку терористів у регіоні Західної Азії".
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Перси діють точно так само, як і кацапи - звинувачують своїх противників у тому, що роблять самі!...
А по друге, є така херня в Україні - що б де не сталося - волати з усіх дирок, що то ми, Україна, наші дрони, наш ГУР. Плять!
Та на ФБ мої френди відчитуються, що і як Україна допомогла у Сирії. Волають, що то ми, ми, ми .*****, ударили по сраці Кадирова безпілотниками та і вцілили.
А ви, сцуки волаючі, у яких словесне нетримання, думали про наших полонених, що знаходяться у лапах Кадира?
А в Сирии замес усугубляется. Джихадисты обходят Хаму, охватывая город с востока и запада. Сирийская армия буквально разбегается, о чем красноречиво свидетельствуют трофеи повстанцев. Танки, просто стоящие в колонну вдоль дорог (только на одном видео - почти батальонный комплект), РСЗО "Смерч" и даже довольно редкий радар "Подлет". Что примечательно - в украинской войне, если не ошибаюсь, не было ни одного случая захвата системы "Смерч", потому что из-за своей колоссальной дальности она всегда находится далеко от линии соприкосновения. "Подлет" вообще должен обеспечивать целеуказание для ПВО дальнего действия (С-300, 400 и т.п.) и что он вообще там делал - непонятно. Все это свидетельство развала фронта и повального бегства сирийских военных.
Если возьмут Хаму, открывается дорога на Хомс. Падение Хомса отрезает провинцию Тартус с портами и выходом к Средиземному морю. От окраин Хомса до ливанской границы - километров 20 от силы. Это все, без выхода к морю Асаду конец. Спасти его может только Иран, путем прямого ввода войск, но тут вмешается Израиль.
Короче, Эрдоган заварил такую кашу, что вообще непонятно, как ее расхлебывать. Причем, я в этом совершенно уверен, они закладывали куда более скромные результаты, максимум - контроль над Алеппо, но тут, что называется, поперло.