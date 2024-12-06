Украина отвергает безосновательные обвинения Ирана в якобы поддержке повстанцев в Сирии, - МИД

Украина категорически отвергает безосновательные обвинения МИД Ирана в якобы причастности Киева к обострению ситуации в Сирии, а также продаже сирийским повстанцам оружия, полученного от США.

Об этом во время пресс-конференции заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Именно Москва и Тегеран несут основную ответственность за многолетнее ухудшение ситуации с безопасностью в Сирии. А вообще причиной ситуации, которая есть сегодня в Сирии, являются преступления режима Асада. Не надо смещать акценты", - подчеркнул он.

По словам спикера МИД, если посмотреть на события с чисто военной точки зрения, то можно сделать интересные выводы о России, в частности, что она не может воевать на два фронта.

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"Это становится очевидным из событий в Сирии. Почему? Потому что значительные потери РФ в Украине привели к тому, что Москва уже вывела из Сирии большую часть подготовленного личного состава и техники и оставила своего союзника без необходимой поддержки. Как следствие, мы видим отступление не только сирийской армии, но и российской группировки войск. Более того, посмотрите как Россия замалчивает свои потери в Сирии", - сказал Тихий.

Он добавил, что это сигнал слабости российского режима, который "мы во многих местах мира увидим".

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Украина якобы поддерживает сирийских повстанцев и продает им оружие, которое "получила от США". Там призвали прекратить "поддержку террористов в регионе Западной Азии".

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