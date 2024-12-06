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Новости Война в Сирии
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Украина отвергает безосновательные обвинения Ирана в якобы поддержке повстанцев в Сирии, - МИД

МЗС України відреагувало на звинувачення Ірану щодо підтримки сирійських повстанців

Украина категорически отвергает безосновательные обвинения МИД Ирана в якобы причастности Киева к обострению ситуации в Сирии, а также продаже сирийским повстанцам оружия, полученного от США.

Об этом во время пресс-конференции заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Именно Москва и Тегеран несут основную ответственность за многолетнее ухудшение ситуации с безопасностью в Сирии. А вообще причиной ситуации, которая есть сегодня в Сирии, являются преступления режима Асада. Не надо смещать акценты", - подчеркнул он.

По словам спикера МИД, если посмотреть на события с чисто военной точки зрения, то можно сделать интересные выводы о России, в частности, что она не может воевать на два фронта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцев призывают покинуть Сирию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, - МИД

"Это становится очевидным из событий в Сирии. Почему? Потому что значительные потери РФ в Украине привели к тому, что Москва уже вывела из Сирии большую часть подготовленного личного состава и техники и оставила своего союзника без необходимой поддержки. Как следствие, мы видим отступление не только сирийской армии, но и российской группировки войск. Более того, посмотрите как Россия замалчивает свои потери в Сирии", - сказал Тихий.

Он добавил, что это сигнал слабости российского режима, который "мы во многих местах мира увидим".

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Украина якобы поддерживает сирийских повстанцев и продает им оружие, которое "получила от США". Там призвали прекратить "поддержку террористов в регионе Западной Азии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский контингент в Сирии находится в подавленном состоянии. Правительственная армия и военные подразделения РФ несут значительные потери и хаотично отступают, - ГУР

Автор: 

Иран (1782) МИД (6939) россия (95418) Сирия (3144) Украина (44927)


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Топ комментарии
+11
А що робить ІРАНСЬКА ЗБРОЯ та її солдати, у Сирії? Це - не "втручання"?
Перси діють точно так само, як і кацапи - звинувачують своїх противників у тому, що роблять самі!...
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06.12.2024 19:02
+8
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06.12.2024 19:35
+4
Вони про нього не знають... Це - "лякалка" для внутрішньокацапського споживання...
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06.12.2024 19:41
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А що робить ІРАНСЬКА ЗБРОЯ та її солдати, у Сирії? Це - не "втручання"?
Перси діють точно так само, як і кацапи - звинувачують своїх противників у тому, що роблять самі!...
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06.12.2024 19:02 Ответить
Про Степана Бандеру нічого не казали?
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06.12.2024 19:31 Ответить
Вони про нього не знають... Це - "лякалка" для внутрішньокацапського споживання...
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06.12.2024 19:41 Ответить
Яр, у тебе проблеми з почуттям гумору.
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07.12.2024 07:24 Ответить
У мене "гумор" пропав у квітні 2019-го - коли "клоуни" за політику взялися... І з тих пір залишилося лише озлоблення...
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07.12.2024 09:12 Ответить
Тебе не влаштовує воля мудрого українського народу?
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07.12.2024 09:16 Ответить
Мене тне влаштовує слово "мудрий!...
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07.12.2024 09:49 Ответить
Чого це? У мене, наприклад, кіт дуже мудрий - ні разу не налюрив мені в капець...
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07.12.2024 11:41 Ответить
це не ми, це - туареги тепер в Сирії балують
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06.12.2024 22:51 Ответить
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06.12.2024 23:05 Ответить
Ну, по перше, Україна має не реагувати на волання ірану.
А по друге, є така херня в Україні - що б де не сталося - волати з усіх дирок, що то ми, Україна, наші дрони, наш ГУР. Плять!
Та на ФБ мої френди відчитуються, що і як Україна допомогла у Сирії. Волають, що то ми, ми, ми .*****, ударили по сраці Кадирова безпілотниками та і вцілили.
А ви, сцуки волаючі, у яких словесне нетримання, думали про наших полонених, що знаходяться у лапах Кадира?
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06.12.2024 19:03 Ответить
найперше, що саме має Україна зробити, це те, що вона робить: сказати слово.
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06.12.2024 20:00 Ответить
Заперечили підтримку багатостраждальній Сирії проти нелегітимного Асада? А потрібно було б підтримати. Бо такої ж думки був би і Трамп, прихильності якого так ждуть наші беззубі вівці із українського МЗС.
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06.12.2024 19:04 Ответить
Нічого собі. Наші сметуни і у Грузії відзначились, і у Сирії.)
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06.12.2024 19:07 Ответить
Я бы не "отвергал", а поблагодарил за оценку и сказал бы что обсуждается передача 1234 Паляниц!
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06.12.2024 19:13 Ответить
З 1984 року Іран визнаний у США державою спонсором тероризму. У 2019 році Вашингтон вніс Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) до переліку террористичних організацій, Щоб Ви розуміли -в Ірані є своя національна армія, а КВІР - це спеціально створена після Ісламської революції 1979 року мілітарна організація, яка має захищати виключно клерикальний режим аятол, реальну владу в цій країні, від внутрішніх збурень і зовнішніх ворогів. Вони називають себе не захисниками Ірану, а «моджахедами» - воїнами Бога, учасниками джихаду. Це щось середнє між Росгвардією та ПВК «Вагнер» Пригожина, однак набагато потужніше.Корпус вартових - це таємна багатомільярдна бізнес-імперія, яка контролює понад 50% економіки Ірану - ядерну, ракетну, програму з виробництва дронів; нафтові, газові родовища, нафтохімічні заводи, телекомунікаційні компанії та підприємства, що зводять інфраструктурні проєкти.За майже 45 років свого існування Корпус вартових розрісся до небачених масштабів: він має власні сухопутні війська, повітряні та морські сили, розвідки - усього приблизно 300 тис. осіб, Саме КВІР заснувала терористичну організацію ,,ХЕЗБОЛЛА",надає підтримку ще одній терористичній організації, ,,ХАМАС,". курують іракські терористичні організації: «Катаїб Хезболла», «Харакат Ан-Нуджаба», «Асаїб Ахль аль-Хакк». У Бахрейні інструктори Корпусу вартових готують бойовиків низки терористичних груп, відправляють їм озброєння та техніку. У Ємені КВІР підтримує терористів-хуситів - саме вони причетні до нападу на нафтові об'єкти Саудівської Аравії і судна в Червоному Морі, Структури Корпусу вартових переховують у себе бойовиків терористичної організації «Аль-Каїда».Сили Корпусу вартових підтримують режим Асада в Сирії, забезпечують його каральні загони бронетехнікою, артилерією та безпілотниками, готують бойовиків і знищують місцеве населення. Крім того, саме КВІР організував потік афганських і пакистанських бойовиків до Сирії, де ті виступають на боці Асада.Крім того, підрозділи КВІР підтримують потужну наступальну кіберпрограму, проводять кібератаки проти іноземних урядів і компаній.Тільки за останні 10-12 років КВІР готував або проводив провокації у США, Великобританії, Франції, Німеччині, в Ізраїлі, у Нідерландах, Швеції, Данії, Туреччині, в ОАЕ, Іраку, Ефіопії, Колумбії, Кенії, Танзанії. Цей список можна продовжувати і багато ще чого розповісти про Корпус вартових Ісламської революції.Ця організація від початку заснування жила тероризмом. І не дивно, що вона зараз підтримала державу-терористку, росію. І саме КВІР займається постачанням ій зброі, Україна ж має на це належно відреагувати і розставити всі крапки над «і», назвавши КВІР і всі її структури терористичною організацією, а сам Іран спонсором тероризму. Так само, як це зробили наші американські та європейські друзі........
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06.12.2024 19:16 Ответить
А минусы будут?
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06.12.2024 19:17 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

А в Сирии замес усугубляется. Джихадисты обходят Хаму, охватывая город с востока и запада. Сирийская армия буквально разбегается, о чем красноречиво свидетельствуют трофеи повстанцев. Танки, просто стоящие в колонну вдоль дорог (только на одном видео - почти батальонный комплект), РСЗО "Смерч" и даже довольно редкий радар "Подлет". Что примечательно - в украинской войне, если не ошибаюсь, не было ни одного случая захвата системы "Смерч", потому что из-за своей колоссальной дальности она всегда находится далеко от линии соприкосновения. "Подлет" вообще должен обеспечивать целеуказание для ПВО дальнего действия (С-300, 400 и т.п.) и что он вообще там делал - непонятно. Все это свидетельство развала фронта и повального бегства сирийских военных.

Если возьмут Хаму, открывается дорога на Хомс. Падение Хомса отрезает провинцию Тартус с портами и выходом к Средиземному морю. От окраин Хомса до ливанской границы - километров 20 от силы. Это все, без выхода к морю Асаду конец. Спасти его может только Иран, путем прямого ввода войск, но тут вмешается Израиль.

Короче, Эрдоган заварил такую кашу, что вообще непонятно, как ее расхлебывать. Причем, я в этом совершенно уверен, они закладывали куда более скромные результаты, максимум - контроль над Алеппо, но тут, что называется, поперло.
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06.12.2024 19:29 Ответить
А я хотів би, щоб Україна пвдтримувала повстанців у Сирії, навіть якщо би допомагала їм зброєю!
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06.12.2024 19:32 Ответить
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06.12.2024 19:35 Ответить
👍😂
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06.12.2024 19:36 Ответить
НАСТАМНЕМИ з України гарну роботу зробили. Путлєр у шпагаті.
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06.12.2024 20:05 Ответить
как насчёт сбития Ираном нашего самолёта? Где язык, мзс дурное
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06.12.2024 21:17 Ответить
 
 