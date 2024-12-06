Украина отвергает безосновательные обвинения Ирана в якобы поддержке повстанцев в Сирии, - МИД
Украина категорически отвергает безосновательные обвинения МИД Ирана в якобы причастности Киева к обострению ситуации в Сирии, а также продаже сирийским повстанцам оружия, полученного от США.
Об этом во время пресс-конференции заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Именно Москва и Тегеран несут основную ответственность за многолетнее ухудшение ситуации с безопасностью в Сирии. А вообще причиной ситуации, которая есть сегодня в Сирии, являются преступления режима Асада. Не надо смещать акценты", - подчеркнул он.
По словам спикера МИД, если посмотреть на события с чисто военной точки зрения, то можно сделать интересные выводы о России, в частности, что она не может воевать на два фронта.
"Это становится очевидным из событий в Сирии. Почему? Потому что значительные потери РФ в Украине привели к тому, что Москва уже вывела из Сирии большую часть подготовленного личного состава и техники и оставила своего союзника без необходимой поддержки. Как следствие, мы видим отступление не только сирийской армии, но и российской группировки войск. Более того, посмотрите как Россия замалчивает свои потери в Сирии", - сказал Тихий.
Он добавил, что это сигнал слабости российского режима, который "мы во многих местах мира увидим".
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Украина якобы поддерживает сирийских повстанцев и продает им оружие, которое "получила от США". Там призвали прекратить "поддержку террористов в регионе Западной Азии".
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Перси діють точно так само, як і кацапи - звинувачують своїх противників у тому, що роблять самі!...
А по друге, є така херня в Україні - що б де не сталося - волати з усіх дирок, що то ми, Україна, наші дрони, наш ГУР. Плять!
Та на ФБ мої френди відчитуються, що і як Україна допомогла у Сирії. Волають, що то ми, ми, ми .*****, ударили по сраці Кадирова безпілотниками та і вцілили.
А ви, сцуки волаючі, у яких словесне нетримання, думали про наших полонених, що знаходяться у лапах Кадира?
А в Сирии замес усугубляется. Джихадисты обходят Хаму, охватывая город с востока и запада. Сирийская армия буквально разбегается, о чем красноречиво свидетельствуют трофеи повстанцев. Танки, просто стоящие в колонну вдоль дорог (только на одном видео - почти батальонный комплект), РСЗО "Смерч" и даже довольно редкий радар "Подлет". Что примечательно - в украинской войне, если не ошибаюсь, не было ни одного случая захвата системы "Смерч", потому что из-за своей колоссальной дальности она всегда находится далеко от линии соприкосновения. "Подлет" вообще должен обеспечивать целеуказание для ПВО дальнего действия (С-300, 400 и т.п.) и что он вообще там делал - непонятно. Все это свидетельство развала фронта и повального бегства сирийских военных.
Если возьмут Хаму, открывается дорога на Хомс. Падение Хомса отрезает провинцию Тартус с портами и выходом к Средиземному морю. От окраин Хомса до ливанской границы - километров 20 от силы. Это все, без выхода к морю Асаду конец. Спасти его может только Иран, путем прямого ввода войск, но тут вмешается Израиль.
Короче, Эрдоган заварил такую кашу, что вообще непонятно, как ее расхлебывать. Причем, я в этом совершенно уверен, они закладывали куда более скромные результаты, максимум - контроль над Алеппо, но тут, что называется, поперло.