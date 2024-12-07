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Майже 4,2 мільйона українців мають статус тимчасового захисту в ЄС,- Євростат

Євростат про українців зі статусом тимчасового захисту

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС мають майже 4,2 млн осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Такі дані Євростат оприлюднив на своєму сайті 6 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Євростат оновив дані щодо кількості українців, які запросили тимчасового притулку через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Так, станом на 31 жовтня 2024 року, майже 4,2 мільйона громадян, які покинули Україну внаслідок повномасштабної російської агресії, мали статус тимчасового захисту в ЄС.

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Серед країн ЄС найбільше отримувачів статусу тимчасового захисту з України прийняли Німеччина (1 140 705 осіб; 27,2% від загальної кількості), Польща (983 880; 23,4%) та Чехія (379 370; 9%).

Зазначається, що порівняно з кінцем вересня 2024 року найбільше абсолютне зростання кількості отримувачів тимчасового захисту на кінець жовтня спостерігалося в Німеччині (+11 370; +1%), Польщі (+4 045; +0,4%) та Іспанії (+3 600; +1,6%).

Водночас у Литві зафіксували значне скорочення їх кількості (-33 455; -41,3%) через масове зняття з реєстрації осіб із неактивним статусом. Також зменшення кількості отримувачів тимчасового захисту спостерігали в Італії (-1 105; -0,7%) та Франції (-280; -0,5%).

Читайте також: Кількість українських біженців у Європі зросла за місяць ще на 36 тисяч

Станом на 31 жовтня, понад 98,3% отримувачів тимчасового захисту в ЄС були громадянами України. Дорослі жінки становили майже половину (45,0%) осіб, які отримали тимчасовий захист в ЄС. Діти становили майже третину (32,0 %), а дорослі чоловіки - менш як чверть (23,0 %) від загальної кількості.

Раніше в МЗС України розповіли, що наразі за кордоном перебувають близько 7,7 мільйона громадян України. Більшість із них перебувають у країнах Європейського Союзу.

Читайте також: Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС за місяць зросла на 33,7 тисяч, - Євростат

Автор: 

біженці (1864) Євростат (37) українці (2538) Євросоюз (13398)


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Топ коментарі
+4
Ти́тульна на́ція - частина населення держави, національність якої визначає офіційне найменування цієї держави.
А вами перераховані- це нащадки тих, хто розстрілював українців: https://lesinadumka.blogspot.com/2019/08/enigma-1963.html Семен Іванович Зеленський був одним з великих ментовських чинів у Кривому Розі в повоєнний час (заст. начальника відділу карного розшуку УВС). І саме він як один з керівників МВС несе відповідальність за розстріл криворіжців під час повстання в 1963 році. Після тих подій Семен Зеленський був нагороджений (підвищений до полковника).
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07.12.2024 23:36
+3
абсолютно безпечних міст... Голівонькою до Австрії не вдарялись, макітру не застудили?
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08.12.2024 00:02
+2
А воно тим громадянам треба, повертатися до свого дмктатора?
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08.12.2024 00:43
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Тимчасовии захист - звучить якось загрозливо
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07.12.2024 23:05 Відповісти
Що півроку переглядають терміни і продовжують
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07.12.2024 23:25 Відповісти
Країна мрій зебіленських, для кого ж нищите титульну націю?
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07.12.2024 23:09 Відповісти
ти хоч розумієш хто титульна нація? це мама рима та папа саша... і яка це країна?
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07.12.2024 23:23 Відповісти
Ти́тульна на́ція - частина населення держави, національність якої визначає офіційне найменування цієї держави.
А вами перераховані- це нащадки тих, хто розстрілював українців: https://lesinadumka.blogspot.com/2019/08/enigma-1963.html Семен Іванович Зеленський був одним з великих ментовських чинів у Кривому Розі в повоєнний час (заст. начальника відділу карного розшуку УВС). І саме він як один з керівників МВС несе відповідальність за розстріл криворіжців під час повстання в 1963 році. Після тих подій Семен Зеленський був нагороджений (підвищений до полковника).
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07.12.2024 23:36 Відповісти
Зеленських в селі моєї бабусі було 3 родини-1500 населення
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08.12.2024 00:04 Відповісти
даю гарантію, що не таких кондомів юзаних із ненавистю до всього українського, чи натякаєте на Семена-полковника із прихованою біографією?
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08.12.2024 00:12 Відповісти
Моноетнічною вважається країна, в якій кількість представників однієї нації становить не менше 67%. Згідно перепису населення 1989 року, в УРСР українська етнічна складова становила 72.7 % населення, у 2001 р. в Україні - 77.8. Отже, за міжнародними нормами, етнічні українці в Україні є титульною нацією, котра має право на свою національну державу. У чинній Конституції це право не закріплене
https://www.facebook.com/partyrightsector/posts/%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD/1557001621086241/
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07.12.2024 23:49 Відповісти
"Отже, за міжнародними нормами..."
Та хто зараз звертає увагу на ті "міжнародні норми"?
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08.12.2024 00:22 Відповісти
дивно коли з абсолютно безпечних міст тікають з країни!
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07.12.2024 23:24 Відповісти
дивно що з міст бід бомбами не тікають та й дітей біля себе тримають...
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07.12.2024 23:37 Відповісти
абсолютно безпечних міст... Голівонькою до Австрії не вдарялись, макітру не застудили?
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08.12.2024 00:02 Відповісти
Щось тимчасовий захист затягнувся.... Повертати наших громадян не збираються
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07.12.2024 23:28 Відповісти
А воно тим громадянам треба, повертатися до свого дмктатора?
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08.12.2024 00:43 Відповісти
Каждый год войны дает не возвращенцев 10% итого уже не вернутся никогда 1,2 миллиона человек.
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08.12.2024 00:04 Відповісти
Озвучте количество тех, кто получил статус беженца, а не временной защиты. Украинцы же могут выбирать между этими статусами.
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08.12.2024 00:49 Відповісти
В любом случае, потери населения миллионные. Очень много людей разъехалось по заграницам, часть погибает от военных действий как на фронте, так и в тылу. И рождаемость упала почти в два раза. Двадцатые годы запомнятся надолго...
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08.12.2024 07:54 Відповісти
вам запам'ятаються, а нам ще треба вижити, щоб дожити...
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08.12.2024 11:22 Відповісти
По-перше, багато хто не повернеться, самі знаєте чому (безліч причин). А по друге, й це головне. А чи дійсно геть усі вони потребували того, щоб тікати від жахіть війни (багато хто-так)? А чи не більшість з так званих біженців просто, користуючись нагодою, вирішили втекти з так ними "коханої" України та пожити на дурняк? А европейці й дурні, що платять останнім, не розбираючись хто к ним приїхав. Через це ще й пожалкують.
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08.12.2024 11:47 Відповісти
 
 