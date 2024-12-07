Майже 4,2 мільйона українців мають статус тимчасового захисту в ЄС,- Євростат

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС мають майже 4,2 млн осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Такі дані Євростат оприлюднив на своєму сайті 6 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Євростат оновив дані щодо кількості українців, які запросили тимчасового притулку через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Так, станом на 31 жовтня 2024 року, майже 4,2 мільйона громадян, які покинули Україну внаслідок повномасштабної російської агресії, мали статус тимчасового захисту в ЄС.

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Серед країн ЄС найбільше отримувачів статусу тимчасового захисту з України прийняли Німеччина (1 140 705 осіб; 27,2% від загальної кількості), Польща (983 880; 23,4%) та Чехія (379 370; 9%).

Зазначається, що порівняно з кінцем вересня 2024 року найбільше абсолютне зростання кількості отримувачів тимчасового захисту на кінець жовтня спостерігалося в Німеччині (+11 370; +1%), Польщі (+4 045; +0,4%) та Іспанії (+3 600; +1,6%).

Водночас у Литві зафіксували значне скорочення їх кількості (-33 455; -41,3%) через масове зняття з реєстрації осіб із неактивним статусом. Також зменшення кількості отримувачів тимчасового захисту спостерігали в Італії (-1 105; -0,7%) та Франції (-280; -0,5%).

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Станом на 31 жовтня, понад 98,3% отримувачів тимчасового захисту в ЄС були громадянами України. Дорослі жінки становили майже половину (45,0%) осіб, які отримали тимчасовий захист в ЄС. Діти становили майже третину (32,0 %), а дорослі чоловіки - менш як чверть (23,0 %) від загальної кількості.

Раніше в МЗС України розповіли, що наразі за кордоном перебувають близько 7,7 мільйона громадян України. Більшість із них перебувають у країнах Європейського Союзу.

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