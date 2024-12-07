Почти 4,2 миллиона украинцев имеют статус временной защиты в ЕС, - Евростат

Статус временной защиты в странах ЕС имеют почти 4,2 млн человек, которые покинули Украину в результате полномасштабного вторжения России.

Такие данные Евростат обнародовал на своем сайте 6 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.

Евростат обновил данные по количеству украинцев, которые запросили временного убежища из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Так, по состоянию на 31 октября 2024 года, почти 4,2 миллиона граждан, которые покинули Украину в результате полномасштабной российской агрессии, имели статус временной защиты в ЕС.

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Среди стран ЕС больше всего получателей статуса временной защиты из Украины приняли Германия (1 140 705 человек; 27,2% от общего количества), Польша (983 880; 23,4%) и Чехия (379 370; 9%).

Отмечается, что по сравнению с концом сентября 2024 года наибольший абсолютный рост количества получателей временной защиты на конец октября наблюдался в Германии (+11 370; +1%), Польше (+4 045; +0,4%) и Испании (+3 600; +1,6%).

В то же время в Литве зафиксировали значительное сокращение их количества (-33 455; -41,3%) из-за массового снятия с регистрации лиц с неактивным статусом. Также уменьшение количества получателей временной защиты наблюдали в Италии (-1 105; -0,7%) и Франции (-280; -0,5%).

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По состоянию на 31 октября, более 98,3% получателей временной защиты в ЕС были гражданами Украины. Взрослые женщины составляли почти половину (45,0%) лиц, получивших временную защиту в ЕС. Дети составляли почти треть (32,0%), а взрослые мужчины - менее четверти (23,0%) от общего количества.

Ранее в МИД Украины рассказали, что сейчас за рубежом находятся около 7,7 миллиона граждан Украины. Большинство из них находятся в странах Европейского Союза.

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