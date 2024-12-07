Почти 4,2 миллиона украинцев имеют статус временной защиты в ЕС, - Евростат
Статус временной защиты в странах ЕС имеют почти 4,2 млн человек, которые покинули Украину в результате полномасштабного вторжения России.
Такие данные Евростат обнародовал на своем сайте 6 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.
Евростат обновил данные по количеству украинцев, которые запросили временного убежища из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Так, по состоянию на 31 октября 2024 года, почти 4,2 миллиона граждан, которые покинули Украину в результате полномасштабной российской агрессии, имели статус временной защиты в ЕС.
Среди стран ЕС больше всего получателей статуса временной защиты из Украины приняли Германия (1 140 705 человек; 27,2% от общего количества), Польша (983 880; 23,4%) и Чехия (379 370; 9%).
Отмечается, что по сравнению с концом сентября 2024 года наибольший абсолютный рост количества получателей временной защиты на конец октября наблюдался в Германии (+11 370; +1%), Польше (+4 045; +0,4%) и Испании (+3 600; +1,6%).
В то же время в Литве зафиксировали значительное сокращение их количества (-33 455; -41,3%) из-за массового снятия с регистрации лиц с неактивным статусом. Также уменьшение количества получателей временной защиты наблюдали в Италии (-1 105; -0,7%) и Франции (-280; -0,5%).
По состоянию на 31 октября, более 98,3% получателей временной защиты в ЕС были гражданами Украины. Взрослые женщины составляли почти половину (45,0%) лиц, получивших временную защиту в ЕС. Дети составляли почти треть (32,0%), а взрослые мужчины - менее четверти (23,0%) от общего количества.
Ранее в МИД Украины рассказали, что сейчас за рубежом находятся около 7,7 миллиона граждан Украины. Большинство из них находятся в странах Европейского Союза.
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А вами перераховані- це нащадки тих, хто розстрілював українців: https://lesinadumka.blogspot.com/2019/08/enigma-1963.html Семен Іванович Зеленський був одним з великих ментовських чинів у Кривому Розі в повоєнний час (заст. начальника відділу карного розшуку УВС). І саме він як один з керівників МВС несе відповідальність за розстріл криворіжців під час повстання в 1963 році. Після тих подій Семен Зеленський був нагороджений (підвищений до полковника).
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Та хто зараз звертає увагу на ті "міжнародні норми"?