РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4383 посетителя онлайн
Новости
2 939 20

Почти 4,2 миллиона украинцев имеют статус временной защиты в ЕС, - Евростат

Євростат про українців зі статусом тимчасового захисту

Статус временной защиты в странах ЕС имеют почти 4,2 млн человек, которые покинули Украину в результате полномасштабного вторжения России.

Такие данные Евростат обнародовал на своем сайте 6 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.

Евростат обновил данные по количеству украинцев, которые запросили временного убежища из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Так, по состоянию на 31 октября 2024 года, почти 4,2 миллиона граждан, которые покинули Украину в результате полномасштабной российской агрессии, имели статус временной защиты в ЕС.

Читайте также: Безработных украинцев в Германии нужно поощрять найти работу или возвращаться домой, - Шольц

Среди стран ЕС больше всего получателей статуса временной защиты из Украины приняли Германия (1 140 705 человек; 27,2% от общего количества), Польша (983 880; 23,4%) и Чехия (379 370; 9%).

Отмечается, что по сравнению с концом сентября 2024 года наибольший абсолютный рост количества получателей временной защиты на конец октября наблюдался в Германии (+11 370; +1%), Польше (+4 045; +0,4%) и Испании (+3 600; +1,6%).

В то же время в Литве зафиксировали значительное сокращение их количества (-33 455; -41,3%) из-за массового снятия с регистрации лиц с неактивным статусом. Также уменьшение количества получателей временной защиты наблюдали в Италии (-1 105; -0,7%) и Франции (-280; -0,5%).

Также читайте: Словакия уменьшит государственную поддержку для беженцев из Украины

По состоянию на 31 октября, более 98,3% получателей временной защиты в ЕС были гражданами Украины. Взрослые женщины составляли почти половину (45,0%) лиц, получивших временную защиту в ЕС. Дети составляли почти треть (32,0%), а взрослые мужчины - менее четверти (23,0%) от общего количества.

Ранее в МИД Украины рассказали, что сейчас за рубежом находятся около 7,7 миллиона граждан Украины. Большинство из них находятся в странах Европейского Союза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС за месяц выросло на 33,7 тысяч, - Евростат

Автор: 

беженцы (1639) Евростат (13) украинцы (3862) Евросоюз (17119)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Ти́тульна на́ція - частина населення держави, національність якої визначає офіційне найменування цієї держави.
А вами перераховані- це нащадки тих, хто розстрілював українців: https://lesinadumka.blogspot.com/2019/08/enigma-1963.html Семен Іванович Зеленський був одним з великих ментовських чинів у Кривому Розі в повоєнний час (заст. начальника відділу карного розшуку УВС). І саме він як один з керівників МВС несе відповідальність за розстріл криворіжців під час повстання в 1963 році. Після тих подій Семен Зеленський був нагороджений (підвищений до полковника).
показать весь комментарий
07.12.2024 23:36
+3
абсолютно безпечних міст... Голівонькою до Австрії не вдарялись, макітру не застудили?
показать весь комментарий
08.12.2024 00:02
+2
А воно тим громадянам треба, повертатися до свого дмктатора?
показать весь комментарий
08.12.2024 00:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тимчасовии захист - звучить якось загрозливо
показать весь комментарий
07.12.2024 23:05 Ответить
Що півроку переглядають терміни і продовжують
показать весь комментарий
07.12.2024 23:25 Ответить
Країна мрій зебіленських, для кого ж нищите титульну націю?
показать весь комментарий
07.12.2024 23:09 Ответить
ти хоч розумієш хто титульна нація? це мама рима та папа саша... і яка це країна?
показать весь комментарий
07.12.2024 23:23 Ответить
Ти́тульна на́ція - частина населення держави, національність якої визначає офіційне найменування цієї держави.
А вами перераховані- це нащадки тих, хто розстрілював українців: https://lesinadumka.blogspot.com/2019/08/enigma-1963.html Семен Іванович Зеленський був одним з великих ментовських чинів у Кривому Розі в повоєнний час (заст. начальника відділу карного розшуку УВС). І саме він як один з керівників МВС несе відповідальність за розстріл криворіжців під час повстання в 1963 році. Після тих подій Семен Зеленський був нагороджений (підвищений до полковника).
показать весь комментарий
07.12.2024 23:36 Ответить
Зеленських в селі моєї бабусі було 3 родини-1500 населення
показать весь комментарий
08.12.2024 00:04 Ответить
даю гарантію, що не таких кондомів юзаних із ненавистю до всього українського, чи натякаєте на Семена-полковника із прихованою біографією?
показать весь комментарий
08.12.2024 00:12 Ответить
Моноетнічною вважається країна, в якій кількість представників однієї нації становить не менше 67%. Згідно перепису населення 1989 року, в УРСР українська етнічна складова становила 72.7 % населення, у 2001 р. в Україні - 77.8. Отже, за міжнародними нормами, етнічні українці в Україні є титульною нацією, котра має право на свою національну державу. У чинній Конституції це право не закріплене
https://www.facebook.com/partyrightsector/posts/%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD/1557001621086241/
показать весь комментарий
07.12.2024 23:49 Ответить
"Отже, за міжнародними нормами..."
Та хто зараз звертає увагу на ті "міжнародні норми"?
показать весь комментарий
08.12.2024 00:22 Ответить
дивно коли з абсолютно безпечних міст тікають з країни!
показать весь комментарий
07.12.2024 23:24 Ответить
дивно що з міст бід бомбами не тікають та й дітей біля себе тримають...
показать весь комментарий
07.12.2024 23:37 Ответить
абсолютно безпечних міст... Голівонькою до Австрії не вдарялись, макітру не застудили?
показать весь комментарий
08.12.2024 00:02 Ответить
Щось тимчасовий захист затягнувся.... Повертати наших громадян не збираються
показать весь комментарий
07.12.2024 23:28 Ответить
А воно тим громадянам треба, повертатися до свого дмктатора?
показать весь комментарий
08.12.2024 00:43 Ответить
Каждый год войны дает не возвращенцев 10% итого уже не вернутся никогда 1,2 миллиона человек.
показать весь комментарий
08.12.2024 00:04 Ответить
Озвучте количество тех, кто получил статус беженца, а не временной защиты. Украинцы же могут выбирать между этими статусами.
показать весь комментарий
08.12.2024 00:49 Ответить
В любом случае, потери населения миллионные. Очень много людей разъехалось по заграницам, часть погибает от военных действий как на фронте, так и в тылу. И рождаемость упала почти в два раза. Двадцатые годы запомнятся надолго...
показать весь комментарий
08.12.2024 07:54 Ответить
вам запам'ятаються, а нам ще треба вижити, щоб дожити...
показать весь комментарий
08.12.2024 11:22 Ответить
По-перше, багато хто не повернеться, самі знаєте чому (безліч причин). А по друге, й це головне. А чи дійсно геть усі вони потребували того, щоб тікати від жахіть війни (багато хто-так)? А чи не більшість з так званих біженців просто, користуючись нагодою, вирішили втекти з так ними "коханої" України та пожити на дурняк? А европейці й дурні, що платять останнім, не розбираючись хто к ним приїхав. Через це ще й пожалкують.
показать весь комментарий
08.12.2024 11:47 Ответить
 
 