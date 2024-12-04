Безработных украинцев в Германии нужно поощрять найти работу или возвращаться домой, - Шольц
Кацлер ФРГ Олаф Шольц считает, что безработных украинцев в Германии нужно поощрять найти работу или возвращаться домой.
Соответствующее заявление он сделал во время правительственных слушаний в Бундестаге, пишет ntv, информирует Цензор.НЕТ.
Шольц заявил, что Германия должна обеспечить, чтобы как можно больше украинцев и других беженцев искали работу после изучения языка и других мероприятий.
"Слишком многие из них находятся здесь уже так долго, что им пора начинать работать", - сказал канцлер ФРГ.
Он также отметил, что предыдущих успехов со "стимулированием занятости", которые правительство ввело с этой целью, оказалось недостаточно.
По словам Шольца, об этом он очень подробно говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Он сказал мне, что хочет создать украинское учреждение в Германии и Польше, которое будет поддерживать украинцев в возвращении или трудоустройстве в Германии, чтобы мы могли работать вместе в этом направлении",- рассказал глава немецкого правительства.
Ранее генеральный секретарь консервативной немецкой партии ХДС/ХСС Карстен Линнеманн предлагал отменить финансовую помощь беженцам, которые официально не работают. В частности, речь шла и об украинских беженцах.
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Это антигуманно
Сегодня такое невозможно
Чтобы женщины с детьми прикрывалиЗелю своими мертвым телами?
Интересная логика
щоб вони самі побігли
особливо багатодітні
Вони перші на прицілі
Не пойду воевать, пока дети Данилова не воют.
Не пойду работать, пока арабы не работают.
Хочете і далі сидіти на німцях?
Они не любят жить в бедности
Готовы все сделать д лоя своих детей
И они закрепятся в Германии
Угрозу для Германии
Представляют не украинцы
А выходцы из мусульманских стран
У них огромные семьи
Сидящие на дотациях
А у верующих мусульман женщины вообще не работают
а не блаблакати язиком.
Виходячи з того, що в Німеччину
приїхали лише роськаязикі
То ніби аж засмерділо домовленістю з карликом
щоб пригріли його народєц
Але я не хочу цьому бидлу гроші мої платити
Я, українка.
Хай в них будуть рівні права з сирійцями
у сраних кацапів.
я бандерівка, набагато гірше для тебе, кацапа
аніж просто українка.
тому ваші кацапи в Баварію бояться їхати
Ми їх тут на шмаття роздеремо
за росмову.
недостатньо тут 5 млн. кацапів?
ще й ці приперли
якщо залишаться, через кілька років кричатимуть
расіяпріді, на нємєцкій язик заставляют учіть
на таку скотину, як ти
щоб воно безкоштовно лікувалось
жило безкоштовно,
ще й ті матюжні відприски мали все.
Що отримує Німеччина від вас?
Нуль.
Закрий пащеку для циклу Кребса.
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Правильно. А то звикли все на шару. Той їжу дасть, ту воду, там нас приймуть, тут нам раді. І взагалі весь світ з нами.
При цьому у відомстві не знають, скільки людей перебуває в РФ, оскільки Україна не має з цією країною дипломатичних відносин.
Не стоит прогибаться
перед Шольцем,под изменчивый мир. Айда хлопці в Австрию дети Данилова не воюют.Мои извинения. Пока арабы не работают
І зараз вони про права людини навіть в Німеччині спробують качати.
П.С. Момент, коли підтримую Шольца.