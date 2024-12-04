Безработных украинцев в Германии нужно поощрять найти работу или возвращаться домой, - Шольц

Кацлер ФРГ Олаф Шольц считает, что безработных украинцев в Германии нужно поощрять найти работу или возвращаться домой.

Соответствующее заявление он сделал во время правительственных слушаний в Бундестаге, пишет ntv, информирует Цензор.НЕТ.

Шольц заявил, что Германия должна обеспечить, чтобы как можно больше украинцев и других беженцев искали работу после изучения языка и других мероприятий.

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"Слишком многие из них находятся здесь уже так долго, что им пора начинать работать", - сказал канцлер ФРГ.

Он также отметил, что предыдущих успехов со "стимулированием занятости", которые правительство ввело с этой целью, оказалось недостаточно.

По словам Шольца, об этом он очень подробно говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он сказал мне, что хочет создать украинское учреждение в Германии и Польше, которое будет поддерживать украинцев в возвращении или трудоустройстве в Германии, чтобы мы могли работать вместе в этом направлении",- рассказал глава немецкого правительства.

Ранее генеральный секретарь консервативной немецкой партии ХДС/ХСС Карстен Линнеманн предлагал отменить финансовую помощь беженцам, которые официально не работают. В частности, речь шла и об украинских беженцах.

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