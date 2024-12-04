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Безработных украинцев в Германии нужно поощрять найти работу или возвращаться домой, - Шольц

Шольц про працевлаштування українців у Німеччині

Кацлер ФРГ Олаф Шольц считает, что безработных украинцев в Германии нужно поощрять найти работу или возвращаться домой.

Соответствующее заявление он сделал во время правительственных слушаний в Бундестаге, пишет ntv, информирует Цензор.НЕТ.

Шольц заявил, что Германия должна обеспечить, чтобы как можно больше украинцев и других беженцев искали работу после изучения языка и других мероприятий.

Читайте также: Украинские беженцы в Германии начали активнее устраиваться на работу

"Слишком многие из них находятся здесь уже так долго, что им пора начинать работать", - сказал канцлер ФРГ.

Он также отметил, что предыдущих успехов со "стимулированием занятости", которые правительство ввело с этой целью, оказалось недостаточно.

По словам Шольца, об этом он очень подробно говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он сказал мне, что хочет создать украинское учреждение в Германии и Польше, которое будет поддерживать украинцев в возвращении или трудоустройстве в Германии, чтобы мы могли работать вместе в этом направлении",- рассказал глава немецкого правительства.

Ранее генеральный секретарь консервативной немецкой партии ХДС/ХСС Карстен Линнеманн предлагал отменить финансовую помощь беженцам, которые официально не работают. В частности, речь шла и об украинских беженцах.

Читайте также: Германия не предлагала Украине снижать мобилизационный возраст, - МИД ФРГ

Автор: 

беженцы (1638) Германия (6933) помощь (7773) работа (599) украинцы (3861) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+28
А безробітних, арабів,сирійців, кацапів, армян, сомалійців і решту непотріба, треба цілувати в дупу ! !
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04.12.2024 18:32
+19
Так можливість повернення в Україну це і є заохочення знайти роботу в Німеччині!
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04.12.2024 18:32
+16
У Берліні зруйнувався чотириповерховий будинок. Загинула сім'я з Сирії, яка живе на першому поверсі, загинула сім'я з Лівії, яка живе на другому поверсі, загинула сім'я із Сомалі, яка живе на третьому поверсі, не загинула лише сім'я німців, яка жила на четвертому поверсі. Сюжет у всіх новинах, одразу вдаються толерасти, скрізь крики: "Чому загинули мусульмани, чорношкірі, а білі - ні?!" Один із пожежників відповідає в інтерв'ю: "Бо сім'я німців була на роботі."
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04.12.2024 19:24
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арбайтен )))
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04.12.2024 18:29 Ответить
"Даффай, раппотай, раппотай!"
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04.12.2024 21:16 Ответить
Летом надо работАть, а зимой нога болтать.
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04.12.2024 21:55 Ответить
Немцы не выдворят из страны женщин с детьми и стариков
Это антигуманно
Сегодня такое невозможно
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04.12.2024 18:30 Ответить
Так щєлі і не потрібні жінки і діти,йому потрібно більше чоловіків , щоб вони своїми мертвими тілами прикривали тупориле керівництво армією монголом сирським.
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04.12.2024 18:34 Ответить
А вам бы хотелось
Чтобы женщины с детьми прикрывалиЗелю своими мертвым телами?
Интересная логика
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04.12.2024 18:40 Ответить
А до чого тут я? Не я ж кричу щоб когось там повертали. Всі питання до найвеличнішого віслюка апокаліпсису.
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04.12.2024 18:43 Ответить
Тебе теж прикривають
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04.12.2024 18:51 Ответить
Так вони ж за кордоном, як вони можуть мене прикривати? Шизофренія?
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04.12.2024 19:16 Ответить
є багато способів,
щоб вони самі побігли
особливо багатодітні
Вони перші на прицілі
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04.12.2024 21:14 Ответить
Женщин раппотать, старик унд киндер раппотать!
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04.12.2024 22:07 Ответить
Так можливість повернення в Україну це і є заохочення знайти роботу в Німеччині!
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04.12.2024 18:32 Ответить
Отлично сказано!!!!
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04.12.2024 18:48 Ответить
А безробітних, арабів,сирійців, кацапів, армян, сомалійців і решту непотріба, треба цілувати в дупу ! !
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04.12.2024 18:32 Ответить
От-от... Писали тут - по парках пройти неможливо... Здоровенні бородаті бугаї сидять групами навпочіпки, і цілими днями цигарки смалять... А роботу повинні шукать українці... Щоб працювать і оте бидляччя годувать...
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04.12.2024 18:36 Ответить
А ото ж! Нехай украинцы теж сидять и смалять траву!
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04.12.2024 20:59 Ответить
Де ти у мене ТАКЕ побачив?
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05.12.2024 01:42 Ответить
В этой песне одни и те же аккорды. Только текст конъюнктурно меняется.
Не пойду воевать, пока дети Данилова не воют.
Не пойду работать, пока арабы не работают.
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04.12.2024 22:00 Ответить
Ну важді арабів,, армян, кацапів і решти сомалійців не просять щоб їх громадян видворити, як це робить віслюк оманський.
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04.12.2024 18:37 Ответить
У Берліні зруйнувався чотириповерховий будинок. Загинула сім'я з Сирії, яка живе на першому поверсі, загинула сім'я з Лівії, яка живе на другому поверсі, загинула сім'я із Сомалі, яка живе на третьому поверсі, не загинула лише сім'я німців, яка жила на четвертому поверсі. Сюжет у всіх новинах, одразу вдаються толерасти, скрізь крики: "Чому загинули мусульмани, чорношкірі, а білі - ні?!" Один із пожежників відповідає в інтерв'ю: "Бо сім'я німців була на роботі."
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04.12.2024 19:24 Ответить
Насправді, багато німців, теж сидить на допомозі і не хоче працювати. Але вони хоч у своїй країні, їхні предки їм ту допомогу заробили
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04.12.2024 21:20 Ответить
Більшість тих німців, що "сидять на допомозі", у свій час приїхали з Кацапії...
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05.12.2024 01:41 Ответить
Але забули про вцілілих 10 сімей китайців...вони теж були на роботі...і сім'ю циган..вони теж були на роботі в переході
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04.12.2024 22:51 Ответить
чого так разнєрвнічалісь?
Хочете і далі сидіти на німцях?
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04.12.2024 20:19 Ответить
Вова добре насрав Шольцю в голову. Дякуємо
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04.12.2024 18:32 Ответить
Шульц, дай Тауруси, і українці самі повернуться до дому......
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04.12.2024 18:33 Ответить
Ага, аж побегут
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04.12.2024 21:02 Ответить
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04.12.2024 18:34 Ответить
агінь !
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04.12.2024 18:51 Ответить
не агінь, а вОгінь!
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04.12.2024 19:21 Ответить
а може вАгінь?
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04.12.2024 19:34 Ответить
А різні ''мусліми'' десятиліттями сидять на соцвиплатах і не муляють шольцу
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04.12.2024 18:35 Ответить
Ну у них же немає такого пакравітєля як щєля, який цими видворами постійно муляє шольцу.
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04.12.2024 18:39 Ответить
А що буде ескалація, якщо буде навпаки ? Словом "ескалація" можна в Європі все законспірувати: і зраду, і страх, і бабло від п'ятої колони, і намагання сподобатись своїм виборцям. Крім ЧЕСТІ й ПОРЯДНОСТІ.
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04.12.2024 18:36 Ответить
Украинцы в большинстве своем - очень работящие
Они не любят жить в бедности
Готовы все сделать д лоя своих детей
И они закрепятся в Германии
Угрозу для Германии
Представляют не украинцы
А выходцы из мусульманских стран
У них огромные семьи
Сидящие на дотациях
А у верующих мусульман женщины вообще не работают
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04.12.2024 18:38 Ответить
Найвеличніший віслюк апокаліпсису краще знає, що буде найліпше для працьовитих українців.
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04.12.2024 18:40 Ответить
давно вже слід це зробити
а не блаблакати язиком.
Виходячи з того, що в Німеччину
приїхали лише роськаязикі
То ніби аж засмерділо домовленістю з карликом
щоб пригріли його народєц
Але я не хочу цьому бидлу гроші мої платити
Я, українка.
Хай в них будуть рівні права з сирійцями
у сраних кацапів.
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04.12.2024 18:40 Ответить
Ти така українка як я китаєць.
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04.12.2024 18:57 Ответить
ти ж краще знаєш. бовдур
я бандерівка, набагато гірше для тебе, кацапа
аніж просто українка.
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04.12.2024 21:05 Ответить
Та яка ти бандерівка? Ти мадярка.Була б ти бандерівка, ти би була в Україні
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05.12.2024 01:20 Ответить
бандерівці жили і живуть в Баварії .нагадую дурному
тому ваші кацапи в Баварію бояться їхати
Ми їх тут на шмаття роздеремо
за росмову.
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05.12.2024 06:53 Ответить
ой ***))))) бандерівці в баварії)) а я-то думав що в Україні 🤣
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23.12.2024 14:57 Ответить
Повертайся в Україну, а вони, нехороші, нехай в Німеччині страждають
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04.12.2024 19:23 Ответить
ти бажаєш Німеччині зла?
недостатньо тут 5 млн. кацапів?
ще й ці приперли
якщо залишаться, через кілька років кричатимуть
расіяпріді, на нємєцкій язик заставляют учіть
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04.12.2024 21:07 Ответить
Ти " біженка із Закарпаття", звідти де " а може прилетить", яка впіймала лафу під ,,шумок,, і молиться,щоб війна не скінчилася.Я бачив це стадо всюди.Треба хоча б тим німцям докумекати, що там де немає бойових дій,а саме так званих прифронтових територій, цим ,,біженцям - арбайтен.А то ,,мої гроші,,...
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05.12.2024 01:16 Ответить
я сплачую щомісячно 1800 євро
на таку скотину, як ти
щоб воно безкоштовно лікувалось
жило безкоштовно,
ще й ті матюжні відприски мали все.
Що отримує Німеччина від вас?
Нуль.
Закрий пащеку для циклу Кребса.
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05.12.2024 06:55 Ответить
подати в суд на нього за дискримінацію по нац. ознаці. Чрму це стосується лише українців?
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04.12.2024 18:41 Ответить
Ну тоді і віслюка доведеться судити, бо це він постійно про це говорить.
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04.12.2024 18:45 Ответить
віслюк може триндіти і не впливає на прийняття рішень. А шольц впливає. І нагорворив зараз на статтю
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04.12.2024 18:53 Ответить
Ну український вождь каже,- нахера ти це бидло кормиш, Олаф, як не можна ці гроші давати нам, нехай повертаються. А Шольц він як дитина.
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04.12.2024 18:46 Ответить
В чумайдані були іграшки
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04.12.2024 21:22 Ответить
Шольц після цього візиту мабуть ляже в Шаріте
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04.12.2024 18:42 Ответить
Норм підхід.Або працюйте і своїми податками хоч частину допомоги німців Україні компенсуйте або їдьте додому
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04.12.2024 18:44 Ответить
В Німеччині в основному жінки та діти, багато з окупованих територій. Є чоловіки старше 60, є молодше,так вони як раз і працюють. Отакий парадокс, прикінь
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04.12.2024 18:49 Ответить
Німець не заобовязаний працювати на наших біженців.Особливо коли взнає про наші корупційні скандали
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05.12.2024 09:24 Ответить
Шольц, це тiльки початок. Скоро iх буде в рази бiльше. Зза таких як ти.
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04.12.2024 18:44 Ответить
Працюй або воюй!
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04.12.2024 18:45 Ответить
Так просто социалочку на 0 умножте, так сами побегут...
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04.12.2024 18:46 Ответить
потрібно заохочувати знайти роботу або повертатися додому. Джерело: https://censor.net/ua/n3523450
-------
Правильно. А то звикли все на шару. Той їжу дасть, ту воду, там нас приймуть, тут нам раді. І взагалі весь світ з нами.
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04.12.2024 18:46 Ответить
Ви не хвилюйтесь! Всіх чоловіків призовного віку повернуть з Європи в Україну! Ну,не європейцям же воювати в самом то ділі!
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04.12.2024 18:47 Ответить
Та не, нехай европейцы едут воевать под Покровск! А украинцев это не касается, им надо в Германии устраиваться.
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04.12.2024 21:06 Ответить
Шольц хоче набрати відсотків на виборах за рахунок такої риторики. Про те, що всяким чурбанам потрібно працювати, він сказати побоїться
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04.12.2024 18:53 Ответить
Ну подвійні стандарти ,це ясно...але хтож так приймав у своїх палацах укр.🤡 . ще до виборів у18 році ?! Чи не Захід втюхав, шо хуже не буде ,вибірайте зеленського , він вас швиденько здасть і ми будемо ваш хліб їсти, знову на халяву ... Весь Захід сьогодні розуміє ,шо війна пре до них, в хату ,тому шо за спинами московії ,вже стоїть китай ,топтатися по ЄС !
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04.12.2024 18:56 Ответить
Особливо киевлян і всіх подобних, які закордоном живуть на соціалці а житло мразі здають в оренду, джек пот, **** стидатися, війна ***.
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04.12.2024 18:59 Ответить
"За інформацією закордонних дипломатичних установ, наразі за кордоном перебувають близько 7,7 мільйона громадян України, з яких 5,3 мільйона або 69 відсотків - в державах-членах ЄС, у США - близько 880 тисяч, у Канаді - близько 408 тисяч, у Великобританії - близько 200 тисяч громадян України", - повідомили в міністерстві закордонних справ України, відповідаючи на запит DW.

При цьому у відомстві не знають, скільки людей перебуває в РФ, оскільки Україна не має з цією країною дипломатичних відносин.
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04.12.2024 18:59 Ответить
Шо ж тут не знать?! На казластане -31%, или примерно 2.5 миллионов. Большинство с них так званые 'руские', но не мало и манкуртов-бывших украинцев
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04.12.2024 21:11 Ответить
Отакої.А русішшвайне,яке засіло в Німеччині та гадить на кожному кроці арбайтен не потрібно???
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04.12.2024 19:16 Ответить
Кацапьозди, вони в Московії здали кілька батьківських квартир, і живуть на цю ренту... Це жінки, в основі. Чоловіків небагато, але тож є... Гоняють авто в Бульбашію і Кацапстан. Заробляють на цьому значно більше, ніж зварювальник на Кільских судноверфях...
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04.12.2024 19:28 Ответить
Не виплачуйте допомоги і всі знайдуть собі роботу..., скільки людей до війни виїжджало в ЄС на заробітки і проблем жодних не було.
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04.12.2024 19:22 Ответить
Arbeit Macht Frei
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04.12.2024 19:24 Ответить
Jedem das seine
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04.12.2024 21:26 Ответить
Хер він вгадав -- Австрія під боком
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04.12.2024 19:39 Ответить
+++
Не стоит прогибаться перед Шольцем, под изменчивый мир. Айда хлопці в Австрию
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04.12.2024 22:10 Ответить
Українській громаді в Німеччині потрібно тупо подати в суд на цього так званого канцлера....за дискримінацію по національній ознаці
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04.12.2024 19:58 Ответить
И продолжать не работать?
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04.12.2024 21:12 Ответить
Пока дети Данилова не воюют.Мои извинения. Пока арабы не работают
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04.12.2024 22:12 Ответить
Спершу на арабах потренуйтеся.
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04.12.2024 20:15 Ответить
Боже, скільки втікачів набігло.
І зараз вони про права людини навіть в Німеччині спробують качати.
П.С. Момент, коли підтримую Шольца.
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04.12.2024 20:21 Ответить
Ну так-то воно так, (роботу шукати треба) але це стосується всіх "біженців" чи тільки тих хто з України?
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04.12.2024 20:38 Ответить
Взагалі то правильна теза. Але якби такий же підхід був до всіх емігрантів ( чорнопиких та муслімів) то тоді б все було на 100 процентв. А так якесь вибіркове правосуддя. Якось не по демократичному виходить.
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04.12.2024 20:41 Ответить
 
 