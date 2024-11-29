Германия не предлагала Украине снижать мобилизационный возраст, - МИД ФРГ

В Германии отрицают, что предлагали Украине снизить мобилизационный возраст.

Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не могу это подтвердить. И, честно говоря, мы как Германия не стали бы вмешиваться в вопрос, как Украина ведет свою оборонительную борьбу против россиян", - сказал он, комментируя слухи о том, что такое предложение со стороны Германии было высказано.

Представитель Минобороны в то же время заявил, что вообще не намерен комментировать предложения о целесообразности снижения призывного возраста, ведь "Украина сама примет правильные решения для решения своих проблем".

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Снижение мобилизационного возраста

Напомним, накануне высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.

В МИД Украины подтвердили, что на переговорах с западными партнерами действительно обсуждают тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержание обещанных поставок необходимого вооружения.

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