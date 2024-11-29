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Новости мобилизации
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Германия не предлагала Украине снижать мобилизационный возраст, - МИД ФРГ

Зниження мобілізаційного віку: Німеччина не пропонувала

В Германии отрицают, что предлагали Украине снизить мобилизационный возраст.

Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не могу это подтвердить. И, честно говоря, мы как Германия не стали бы вмешиваться в вопрос, как Украина ведет свою оборонительную борьбу против россиян", - сказал он, комментируя слухи о том, что такое предложение со стороны Германии было высказано.

Представитель Минобороны в то же время заявил, что вообще не намерен комментировать предложения о целесообразности снижения призывного возраста, ведь "Украина сама примет правильные решения для решения своих проблем".

Также читайте: За 5 месяцев из вузов отчислили более 23 тысяч мужчин старше 30 лет, - Минобразования

Снижение мобилизационного возраста

Напомним, накануне высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.

В МИД Украины подтвердили, что на переговорах с западными партнерами действительно обсуждают тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержание обещанных поставок необходимого вооружения.

Читайте также: Призывы к снижению мобилизационного возраста не имеют смысла, когда военное оборудование не поступает вовремя, - советник президента Литвин

Автор: 

Германия (6929) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+8
Ну для розумних людей було ЗРАЗУ зрозуміло, що цей ВКИД народився на Банковій у Охвісі Єрмака!
Бо західні політики такої шняги НІКОЛИ би не пропонували.
Вони ж не довбні похеріти ВСЮ власну політичну кар'еру кількома словами?
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29.11.2024 14:14
+4
Спарц в інтерв'ю навіть не стала це коментувати.
Може це як з МВФ?
Коли желєзняк з гетьманцевим і шмигалєм пише як накраще затягти на горлі українців петлю, а потім цей папірець віддає МВФ аби той це ощвучив як власні вимоги. І працює ж.
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29.11.2024 14:18
+1
Це з самого початку було зрозуміло.
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29.11.2024 14:15
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну для розумних людей було ЗРАЗУ зрозуміло, що цей ВКИД народився на Банковій у Охвісі Єрмака!
Бо західні політики такої шняги НІКОЛИ би не пропонували.
Вони ж не довбні похеріти ВСЮ власну політичну кар'еру кількома словами?
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29.11.2024 14:14 Ответить
Спарц в інтерв'ю навіть не стала це коментувати.
Може це як з МВФ?
Коли желєзняк з гетьманцевим і шмигалєм пише як накраще затягти на горлі українців петлю, а потім цей папірець віддає МВФ аби той це ощвучив як власні вимоги. І працює ж.
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29.11.2024 14:18 Ответить
Це з самого початку було зрозуміло.
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29.11.2024 14:15 Ответить
Наша локшина німців не турбує.
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29.11.2024 14:16 Ответить
Гидко читати цей трёп від зеленої чуми дали не дали беруть не беруть кажуть не кажуть, це не новини а якісь дішові помоки
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29.11.2024 14:24 Ответить
Я так думаю,всі непопулярні закони придумують в раді.
А звертають на МВФ,ЄС і Штати.
Хто там перевірятиме і як...
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29.11.2024 14:28 Ответить
МВФ запропонувало українцям позбавитись zeлених паразитів усіх разом.Недотримання загрожує яснуванню України.
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29.11.2024 14:31 Ответить
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29.11.2024 14:32 Ответить
У Польщі є понад мільйон українців, здатних до військової служби. У Польщі виникла ініціатива набору їх до Українського легіону. Польща зобов'язалася повністю забезпечити чотири бригади. Після повернення з боїв в Україні українські солдати мали б право повернутися до Польщі. Ці бригади мали б ротаційно виводитися до Польщі для поповнення.
Чи хтось в Україні чув про цю ініціативу? Як ви думаєте, скільки українців зголосилися до служби і підписали контракт?
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29.11.2024 14:36 Ответить
Якщо ті, хто залишився не змогли навоювати, то звідки така наївна впевненість, що українці з закордону щось краще навоюють? Ті, що поїхали на таку ідею підписуватись масово ніяк не будуть хоч скільки їх зрадниками в пресі не шельмуй. При спробі заставити поїдуть деінде, а кого навіть заставлять силою, ті можуть ще швидше здатися чим бусифіковані зараз українці.
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29.11.2024 14:46 Ответить
https://legion.army.gov.ua

Спочатку я подумав, що вони не хочуть воювати. Але коли перевірив, то з'ясував, що жоден українець не чув про цю ініціативу. Українська влада на українських платформах не проводила жодної інформаційної кампанії. «Незалежні» українські сайти лише коротко згадали про це.
Якби рекламу цього легіону показували хоча б наполовину рідше, ніж рекламу про героїчний «АЗОВ» чи інші українські підрозділи, то такий легіон швидко б сформували.
І я так подумав: якщо українська влада не зацікавлена у створенні чотирьох українських бригад у Польщі, то якщо б дійшло до того, що польська армія захотіла б воювати з «орками» в Україні, чи взагалі її б туди впустили?
Не розумію цього. Як ви думаєте, які причини такої поведінки?
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29.11.2024 16:50 Ответить
В бубочок всі винуваті у їх помилках крім них самих. Всі радять їм погане, крім їх самих.
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29.11.2024 14:47 Ответить
коли підуть воювати діти депутатів, прокурорів та інших можновладців?
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29.11.2024 16:15 Ответить
 
 