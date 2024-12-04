Сейчас за границей находится около 7,7 миллиона украинцев, большинство из них в странах ЕС, - МИД

Сейчас за рубежом находятся около 7,7 миллиона граждан Украины. Большинство из них находятся в странах Европейского Союза.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, отвечая на запрос DW, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации зарубежных дипломатических учреждений, сейчас за рубежом находятся около 7,7 миллиона граждан Украины, из которых 5,3 миллиона или 69 процентов - в государствах-членах ЕС, в США - около 880 тысяч, в Канаде - около 408 тысяч, в Великобритании - около 200 тысяч граждан Украины",- рассказали в министерстве.

В то же время в ведомстве не знают, сколько людей находится в РФ, поскольку Украина не имеет со страной-агрессором дипломатических отношений.

Читайте также: Украинские беженцы в Германии начали активнее устраиваться на работу

Кроме этого, в МИД рассказали, что на середину ноября 2024 года на консульском учете находится более 400 тысяч граждан Украины, из которых в государствах-членах ЕС - 250 тысяч.

В министерстве отметили, что консульский учет является необязательным и осуществляется на добровольной основе. Он позволяет оперативно получать помощь от консула, предоставляет возможность участвовать в голосовании на выборах в иностранных избирательных участках.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что безработных украинцев в Германии нужно поощрять найти работу или возвращаться домой.

Читайте также: Для обеспечения защиты прав и интересов украинцев: Украина откроет новые консульства в Словакии и Румынии