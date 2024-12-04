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Сейчас за границей находится около 7,7 миллиона украинцев, большинство из них в странах ЕС, - МИД

МЗС розповіло, скільки українців за кордоном

Сейчас за рубежом находятся около 7,7 миллиона граждан Украины. Большинство из них находятся в странах Европейского Союза.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, отвечая на запрос DW, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации зарубежных дипломатических учреждений, сейчас за рубежом находятся около 7,7 миллиона граждан Украины, из которых 5,3 миллиона или 69 процентов - в государствах-членах ЕС, в США - около 880 тысяч, в Канаде - около 408 тысяч, в Великобритании - около 200 тысяч граждан Украины",- рассказали в министерстве.

В то же время в ведомстве не знают, сколько людей находится в РФ, поскольку Украина не имеет со страной-агрессором дипломатических отношений.

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Кроме этого, в МИД рассказали, что на середину ноября 2024 года на консульском учете находится более 400 тысяч граждан Украины, из которых в государствах-членах ЕС - 250 тысяч.

В министерстве отметили, что консульский учет является необязательным и осуществляется на добровольной основе. Он позволяет оперативно получать помощь от консула, предоставляет возможность участвовать в голосовании на выборах в иностранных избирательных участках.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что безработных украинцев в Германии нужно поощрять найти работу или возвращаться домой.

Читайте также: Для обеспечения защиты прав и интересов украинцев: Украина откроет новые консульства в Словакии и Румынии

Автор: 

консульство (469) МИД (6938) украинцы (3861) Евросоюз (17082)


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Топ комментарии
+7
Українська влада має думати як зробити краще для українців які залишились в Україні. У всіх є робота , щоб достойно жити ? Не у всіх ? Тоді якого чорта влада хоче повернути українців , ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У ЕС
👉чи ,наприклад у Словаччині дітям платять допомогу кожен місяц . А українська влада платить допомогу дітям кожен місяц? Ні. Тоді якого ЧЕРТА влада хоче повернути українців?
👉українці купили у ЕС собі авто . По українському закону про ЕВРОБЛЯХИ , українець при ваозі авто в Україну має сплатити мито і акциз ( десь 4-10 тис евро) . Якого ЧЕРТА він поїде в Україну , якщо влада - це автобариги
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04.12.2024 22:42
+4
А що , той хто бере тисячу зеленего, проклятий? Якщо дадуть , відправлю маляру.
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04.12.2024 22:42
+4
треба писати чорта, а не черта.
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04.12.2024 22:51
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А шо такое?
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04.12.2024 22:33 Ответить
проспекти в столиці о 21:00 порожніють… такий собі райцнтр… порівняти років так 15тому…
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04.12.2024 22:34 Ответить
Так комендантська година. Куди гуляти?
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04.12.2024 22:36 Ответить
О 21..? і я кажу про пасажиропотік людей та машин… а не про гульки…
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04.12.2024 22:43 Ответить
И им 1000 не положена?
И мне понятно - почему
Потому что когда будут выборы - они НЕ ПРОГОЛОСУЮТ
За зеленского
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04.12.2024 22:37 Ответить
А що , той хто бере тисячу зеленего, проклятий? Якщо дадуть , відправлю маляру.
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04.12.2024 22:42 Ответить
Вы сами задаете вопрос
И сами пишете слово ПРОКЛЯТЫЙ
То есть внутри вас есть понимание того
Что вы сделаете что - то нехорошее ,подленькое
И это понимают все, кто собирается взять ЭТИ 33 серебренника
И все ИУДЫ ищут отмазки для своей подлости
Дескать - армии переведу
НЕЛЬЗЯ ЭТИ ДЕНЬГИ ПЕРЕВЕСТИ АРМИИ!!!!!!!!
Мало того - это деньги забрали у ветеранов и переселенцев
Вот чьими деньгами вы попользовались
Мне противно это кругом столько продажных людей
Вы ничем не лучше прокуроров
Просто дешевле
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04.12.2024 22:48 Ответить
Та ну. Ось я наприклад, на президентських узяв гречку та олію, але не проголосував за того, за кого потрібно було проголосувати). Результат, я з гречкою та олією, кандидат у прольоті.)
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04.12.2024 22:47 Ответить
Так вы еще более мерзкий
Чем те, кто взяли и проголосовали
Они хотя бы способны слово держать
А вы совсем подонок?
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04.12.2024 22:50 Ответить
Тобто той хто давав гречку та олію не подонок? Він, напевно, був чесний кандидат, який хотів виграти вибори ціною підкупу голосів виборців.
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04.12.2024 22:59 Ответить
Подонок
Такой же ,как вы
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04.12.2024 23:00 Ответить
Не згоден. Він подонок, а ми люди.
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04.12.2024 23:05 Ответить
Так и есть
Вы - ПРОДАЖНЫЕ ЛЮДИ
ИУДЫ
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04.12.2024 23:07 Ответить
Як я можу бути продажним, якщо я взяв і не продався? Просто покарав лоха.
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04.12.2024 23:10 Ответить
Як я можу бути продажним, якщо я взяв і не продався?
***********
Золоті слова. Кожен український злодій, хабарник і корупціонер може під ними підписатися.

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04.12.2024 23:31 Ответить
У нас немає хабарництва, у нас подяка за надані послуги. Запитайте у будь-якого українця, навіть у тих, кому довіряєте.)
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04.12.2024 23:43 Ответить
Нема мерзеніших за політиків. Тому обдурити їх це майже святе =)
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04.12.2024 23:00 Ответить
А, хто Вам зказав, що їм 1000 неположена? Хай оформляються. Одне обідно - ті всі у,, здили, по різним причинам і можливостям, а ми тут і стараємось, якось захищатись. Ходемо, законнопослушні, до воєнкомату. А, війна закінчиться колись, і отті потім сюди повернуться, і будуть розказувати, якже вони ******* Україну.. Я би, їх після війни - лишив би голосу на виборах років на 10ть.,отих всіх вернувшихся, особливо мужчин, якщо можна їх так називать.
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04.12.2024 23:44 Ответить
Шмигаль сказал вчера
Это - кстати, ПРЕМЬЕР - МИНИСТР УКРАИНЫ
Мало ли,вдруг вы не в курсе
Ну вы же не ребенок
Должны знать - наперсточники и шулера никогда не проигрывают
А вы в 2019 сели играть с шулерами
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04.12.2024 23:50 Ответить
Про мужчин спорить не буду
А вот за остальных скажу
Их всех ПРЕЗИДЕНТ не защитил
То есть не выполнил своей главной функции
Безопасность граждан
Мало того - он им врал,что войны не будет
Вот кого нужно лишить всех прав
И наказать за то, что он нарушил присягу
Данную народу Украины
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04.12.2024 23:56 Ответить
А німці сказали,або працюй,або воюй!
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04.12.2024 22:40 Ответить
Українська влада має думати як зробити краще для українців які залишились в Україні. У всіх є робота , щоб достойно жити ? Не у всіх ? Тоді якого чорта влада хоче повернути українців , ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У ЕС
👉чи ,наприклад у Словаччині дітям платять допомогу кожен місяц . А українська влада платить допомогу дітям кожен місяц? Ні. Тоді якого ЧЕРТА влада хоче повернути українців?
👉українці купили у ЕС собі авто . По українському закону про ЕВРОБЛЯХИ , українець при ваозі авто в Україну має сплатити мито і акциз ( десь 4-10 тис евро) . Якого ЧЕРТА він поїде в Україну , якщо влада - це автобариги
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04.12.2024 22:42 Ответить
треба писати чорта, а не черта.
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04.12.2024 22:51 Ответить
ЄС і США вирішують свої демографічні проблеми, пенсіонери-переселенці ж осіли на заході України
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05.12.2024 00:13 Ответить
їх стало дуже багато і говорять російською, це неможливо не помітити
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05.12.2024 00:14 Ответить
На окупованих тер. більше 3 млн і як їх повертати звідти mit Zuckerbrot und Peitsche?
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05.12.2024 16:07 Ответить
 
 