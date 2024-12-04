Сейчас за границей находится около 7,7 миллиона украинцев, большинство из них в странах ЕС, - МИД
Сейчас за рубежом находятся около 7,7 миллиона граждан Украины. Большинство из них находятся в странах Европейского Союза.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, отвечая на запрос DW, информирует Цензор.НЕТ.
"По информации зарубежных дипломатических учреждений, сейчас за рубежом находятся около 7,7 миллиона граждан Украины, из которых 5,3 миллиона или 69 процентов - в государствах-членах ЕС, в США - около 880 тысяч, в Канаде - около 408 тысяч, в Великобритании - около 200 тысяч граждан Украины",- рассказали в министерстве.
В то же время в ведомстве не знают, сколько людей находится в РФ, поскольку Украина не имеет со страной-агрессором дипломатических отношений.
Кроме этого, в МИД рассказали, что на середину ноября 2024 года на консульском учете находится более 400 тысяч граждан Украины, из которых в государствах-членах ЕС - 250 тысяч.
В министерстве отметили, что консульский учет является необязательным и осуществляется на добровольной основе. Он позволяет оперативно получать помощь от консула, предоставляет возможность участвовать в голосовании на выборах в иностранных избирательных участках.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что безработных украинцев в Германии нужно поощрять найти работу или возвращаться домой.
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И мне понятно - почему
Потому что когда будут выборы - они НЕ ПРОГОЛОСУЮТ
За зеленского
И сами пишете слово ПРОКЛЯТЫЙ
То есть внутри вас есть понимание того
Что вы сделаете что - то нехорошее ,подленькое
И это понимают все, кто собирается взять ЭТИ 33 серебренника
И все ИУДЫ ищут отмазки для своей подлости
Дескать - армии переведу
НЕЛЬЗЯ ЭТИ ДЕНЬГИ ПЕРЕВЕСТИ АРМИИ!!!!!!!!
Мало того - это деньги забрали у ветеранов и переселенцев
Вот чьими деньгами вы попользовались
Мне противно это кругом столько продажных людей
Вы ничем не лучше прокуроров
Просто дешевле
Чем те, кто взяли и проголосовали
Они хотя бы способны слово держать
А вы совсем подонок?
Такой же ,как вы
Вы - ПРОДАЖНЫЕ ЛЮДИ
ИУДЫ
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Золоті слова. Кожен український злодій, хабарник і корупціонер може під ними підписатися.
Это - кстати, ПРЕМЬЕР - МИНИСТР УКРАИНЫ
Мало ли,вдруг вы не в курсе
Ну вы же не ребенок
Должны знать - наперсточники и шулера никогда не проигрывают
А вы в 2019 сели играть с шулерами
А вот за остальных скажу
Их всех ПРЕЗИДЕНТ не защитил
То есть не выполнил своей главной функции
Безопасность граждан
Мало того - он им врал,что войны не будет
Вот кого нужно лишить всех прав
И наказать за то, что он нарушил присягу
Данную народу Украины
👉чи ,наприклад у Словаччині дітям платять допомогу кожен місяц . А українська влада платить допомогу дітям кожен місяц? Ні. Тоді якого ЧЕРТА влада хоче повернути українців?
👉українці купили у ЕС собі авто . По українському закону про ЕВРОБЛЯХИ , українець при ваозі авто в Україну має сплатити мито і акциз ( десь 4-10 тис евро) . Якого ЧЕРТА він поїде в Україну , якщо влада - це автобариги