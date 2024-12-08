На Курахівському напрямку точаться запеклі бої, на Покровському відбито 36 ворожих атак, - Генштаб

Ситуація на фронті характеризується особливою активністю ворога на Покровському та Курахівському напрямках. Противник застосовує усі наявні сили та засоби для досягнення своїх цілей. Сили оборони діють професійно та ефективно, завдають ворогу вагомих втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загалом, як зазначається, від початку доби відбулося 146 бойових зіткнень.

Удари по території України

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів поблизу кордону з Росією. Так, під артилерійськими ударами опинилися населені пункти Марчихина Буда, Баранівка, Дем’янівка, Бачівськ Сумської області; Михальчина Слобода Чернігівської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на фронті майже 200 боєзіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському, Курахівському, Лиманському та Времівському напрямках, - Генштаб

Обстановка на Харківщині

Також Генштаб інформує, що сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти тричі здійснювали штурми оборонних рубежів українського війська в районах Вовчанська, Липців та Високої Яруги.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового. Дві ворожі атаки тривають до цього часу.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 21 атаку позицій українців поблизу Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Надії та Макіївки. Вісім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще 13 - тривають дотепер.

На Краматорському напрямку загарбники без успіху штурмували позиції нашого війська поблизу Ступочок. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку ворог зосередив свої наступальні зусилля в районах Торецька, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки, де відбулося сім боєзіткнень, на даний час точаться ще три боєзіткнення.

"На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 43 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте та Чумацьке. Сили оборони стримують натиск, на даний час відбили 36 атак противника, сім боєзіткнень - тривають дотепер. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією сьогодні вже відбито 22 з 31 атаки окупаційної армії. Точаться запеклі бої", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог безуспішно намагався просунутися в районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Времівському напрямку противник 13 разів йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного. Тривають шість боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували наші підрозділи поблизу Нестерянки.

Загарбники не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій на Придніпровському напрямку. Так, за сьогодні вони здійснили три безрезультатні штурми позицій наших захисників.

На Гуляйпільському та Сіверському напрямках ворог активних дій не проводив.