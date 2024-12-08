На Кураховском направлении ведутся ожесточенные бои, на Покровском отражены 36 вражеских атак, - Генштаб

Ситуация на фронте характеризуется особой активностью врага на Покровском и Кураховском направлениях. Противник применяет все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей. Силы обороны действуют профессионально и эффективно, наносят врагу весомые потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В целом, как отмечается, с начала суток произошло 146 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

В течение суток от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов вблизи границы с Россией. В частности, под артиллерийскими ударами оказались населенные пункты Марчихина Буда, Барановка, Демьяновка, Бачевск Сумской области; Михальчина Слобода Черниговской области.

Читайте также: За сутки на фронте почти 200 боестолкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском, Кураховском, Лиманском и Времевском направлениях, - Генштаб

Обстановка на Харьковщине

Также Генштаб информирует, что сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты трижды осуществляли штурмы оборонительных рубежей украинского войска в районах Волчанска, Липцев и Высокой Яруги.

На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово. Две вражеские атаки продолжаются до сих пор.

Обстановка на востоке

По данным Генштаба, сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 21 атаку позиций украинцев вблизи Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Гая, Заречного, Тернов, Ямполовки, Надежды и Макеевки. Восемь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще 13 - продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении захватчики без успеха штурмовали позиции нашей армии вблизи Ступочек. Ситуация под контролем.

На Торецком направлении враг сосредоточил свои наступательные усилия в районах Торецка, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки, где произошло семь боестолкновений, в настоящее время идут еще три боестолкновения.

"На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 43 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое и Чумацкое. Силы обороны сдерживают натиск, в настоящее время отразили 36 атак противника, семь боестолкновений - продолжаются до сих пор. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахово, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, сегодня уже отражены 22 из 31 атаки оккупационной армии. Идут ожесточенные бои", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Также Генштаб информирует, что на Времевском направлении противник 13 раз шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного. Продолжаются шесть боестолкновений.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали наши подразделения вблизи Нестерянки.

Захватчики не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций на Приднепровском направлении. Так, за сегодня они совершили три безрезультатных штурма позиций наших защитников.

На Гуляйпольском и Северском направлениях враг активных действий не проводил.