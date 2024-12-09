ТЦК можуть проводити мобілізацію і без поліції, - Клименко
Співробітники ТЦК та СП можуть проводити заходи з мобілізації і без участі поліції.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І незважаючи на те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять - це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК", - зазначив міністр.
Клименко заявив, що правоохоронці стежать за дотриманням правопорядку та прав громадян.
"І ці поодинокі випадки, які всі намагаються посмакувати, а потім ці ж випадки висвітлюють наші вороги, робить внесок у "немобілізацію". І люди починають досить агресивно реагувати. У деяких випадках вони мають рацію - є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки. випадки", - пояснив він.
Глава МВС назвав питання чи має бути поліція з ТЦК чи має справи важливіші "риторичним".
"Треба дивитися на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити і без Нацполу, вони мають на це відповідні права", - підсумував Клименко.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що 10% особового складу Національної поліції беруть участь у виконанні бойових завдань на фронті.
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Моя жiнка та дiти - у мене дома, а не в курськiй областi наприклад.
Тому залиште цi казки для дiтей. Армiя - це не мiсце де захищають дружину i доньок вiд мiфiчних бурятiв, це мiсце, де виконують накази дядьок зверху.
Ну в кiнечному рахунку, одного хрипатого дядьки.
PS Кстати, действительно обалденно знание украинского языка у тебя. Хотелось бы ещё послушать твой английский, испанский и турецкий, которые ты знаешь в совершенстве
То за них переживати? За націю?
Чи за таких як ти?
Нормальні люди чітко показали своє ставлення і до одних, і до інших.
Але ви пишіть далі. Так переможете. Тупою отарою під керівництвом мародерів і зрадників.
А війна? Та то не ми, то міноборони шось там відповідає.
І це сквозна плоиція всіх зелених обізян-ви там якось воюйе, ми тили будемо тримати..
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Не можуть, а треба, щоб ТЦК це робили без поліції. Свою доплату в 30 тис. потрібно відпрацьовувати, а не просто отримувати.
А ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян Джерело: https://censor.net/ua/n3524068
Взагалі ЗСУ можуть стреляти, я за те щоб не затримували а одразу стреляли )))
Воєнний стан на всій території України. Тоді вся країна - одна армія і всі підпорядковуються військовому командуванню.
А те що зараз - це військовий стан, який оголошується тимчасово в разі загрози нападу на прилеглих до ворога територіях.
Ніякого сенсу вводити тимчасовий військовий стан в Черкасах, для прикладу, немає.
І всі ці блокпости та комендантські години ні для чого, окрім тримання людей в покорі не несуть.
Ось тому одна частина суспільства воює, страждає, а інша - гуляє та никається в тилу разом з військовими, які забили на фронт і ловлять кого б замість себе туди відправити. А самим гуляти та гроші складати.
Отака вона правда, при правлінні Осла та кварталу95.
так що не звизди
А так в нас населення не сумлінне, штрафи самі себе виписувати не будуть і нарід ставити себе на місце теж не буде.
Перевіряти документи співробітники ТЦК можуть, а затримувати може тільки поліція...
По тцк - нет у них никаких полномочий по проверке
Нагадаю, що і в Донецькій, і в Луганскій області абсолютна БІЛЬШІСТЬ ментів та інших силовиків (включно з військоматами) ЗРАДИЛИ присягу та перейшли на бік кацапії! Майже так само було і в Одесі, але рішуча частина народу перекреслила всі плани зрадників.
І численні відеодокази справді це підтверджують.
Вместо того чтобы пресекать.
Хорошо устроились.
Пхе!
Воювати на передку вони теж можуть самостійно!
А Дмитро з села, що був трактористом зараз не діючий військовий? Блазні пообкладалися папірцями, придумали бистренько собі таку бронь, калік і цивільних зробили годними і все круто, вони зробили нас разом, з самого початку воно проволадо я ваш вирок і дивився він не на пороха а на те стадо що перед ним гикало і скакало