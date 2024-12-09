ТЦК можуть проводити мобілізацію і без поліції, - Клименко

Співробітники ТЦК та СП можуть проводити заходи з мобілізації і без участі поліції.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І незважаючи на те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять - це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК", - зазначив міністр.

Клименко заявив, що правоохоронці стежать за дотриманням правопорядку та прав громадян.

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"І ці поодинокі випадки, які всі намагаються посмакувати, а потім ці ж випадки висвітлюють наші вороги, робить внесок у "немобілізацію". І люди починають досить агресивно реагувати. У деяких випадках вони мають рацію - є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки. випадки", - пояснив він.

Глава МВС назвав питання чи має бути поліція з ТЦК чи має справи важливіші "риторичним".

"Треба дивитися на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити і без Нацполу, вони мають на це відповідні права", - підсумував Клименко.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що 10% особового складу Національної поліції беруть участь у виконанні бойових завдань на фронті.

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