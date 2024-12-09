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Новини Мобілізація
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ТЦК можуть проводити мобілізацію і без поліції, - Клименко

ТЦК можуть проводити мобілізацію без поліції

Співробітники ТЦК та СП можуть проводити заходи з мобілізації і без участі поліції.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І незважаючи на те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять - це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК", - зазначив міністр.

Клименко заявив, що правоохоронці стежать за дотриманням правопорядку та прав громадян.

Також читайте: Усі без винятку підрозділи "Гвардії наступу" перебувають на передовій, - Клименко

"І ці поодинокі випадки, які всі намагаються посмакувати, а потім ці ж випадки висвітлюють наші вороги, робить внесок у "немобілізацію". І люди починають досить агресивно реагувати. У деяких випадках вони мають рацію - є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки. випадки", - пояснив він.

Глава МВС назвав питання чи має бути поліція з ТЦК чи має справи важливіші  "риторичним".

"Треба дивитися на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити і без Нацполу, вони мають на це відповідні права", - підсумував Клименко.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що 10% особового складу Національної поліції беруть участь у виконанні бойових завдань на фронті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клименко: Стрілецькі батальйони поліції інтегрують у бойові бригади Нацгвардії

Автор: 

мобілізація (3044) Клименко Ігор (483) ТЦК та СП (567)


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Топ коментарі
+20
Значит полицаев на фронт.
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09.12.2024 09:29
+20
Якщо коротко, клименко - брехло.
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09.12.2024 09:43
+19
В нас заборонено використовувати ЗСУ проти цивільних. Облави, арешти повинна проводити поліція.
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09.12.2024 09:26
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А відстрілюватись? -- ТЦК ж без зброі
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09.12.2024 09:16 Відповісти
Вільна країна. Все для людей.
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09.12.2024 09:18 Відповісти
У вільній країні вільні громадяни під час війни вільно, без примусу і свідомо йдуть захищати свою Батьківщину і родину (власних дітей, дружину і батьків), а не переховуються як таргани по закутках і не чинять опір військовим з ТЦК, які виконують свій службовий обов"язок. Хочете бути вільними, то захищайте цю волю, бо іноземний ворог зробить з вас усіх рабів або мерців.
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09.12.2024 09:49 Відповісти
Все вірно крім деталей. А так нормальний набір лозунгів.
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09.12.2024 10:03 Відповісти
Будь ласка, зазначте неправильні деталі. Може мали на увазі останнє речення, то деталізую: Якщо продовжуватимете бути боягузами і виберете рабство, то вороги на ваших очах вільно гвалтуватимуть вашу дружину і доньок, а окремі бородані з кавказських гір ласо задивлятимуться і грубо задовільнятимуться рожевими сідничками ваших маленьких синочків. І все з-за того, що батько цих донечок і синочків - банальний СЦИКУН, який всю війну прагнув словесної деталізації, а не рішучої та сміливої мобілізації.
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09.12.2024 10:23 Відповісти
СєрГєй, український паспорт надавався не тільки для того, щоб вільно виїзджати за кордон, а й для того, щоб мати ОБОВ"ЯЗКИ перед державою і суспільством. Погодилися узяти паспорт громадянина України - виконуйте її Закони.
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09.12.2024 10:48 Відповісти
Це як "погодилися узяти"? А хіба була опція не брати? Чи пропонували інший?
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09.12.2024 11:20 Відповісти
Звісно, могли відмовитися від українського громадянства і мешкати в Україні як, наприклад, громадянин світу, але права голосу на виборах не мали б.
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09.12.2024 13:44 Відповісти
Ви дійсно не в курсі, чи просто провокатор? Здається, що давно всі знають - відмовитися від громадянства просто так неможливо! Головна підстава для цього - набуття громадянства іншої країни. А просто так стати "громадянином світу" ніззззя!
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09.12.2024 13:47 Відповісти
Неправильнi деталi це наприклад неможливiсть оскаржити безглуздий наказ.
Моя жiнка та дiти - у мене дома, а не в курськiй областi наприклад.

Тому залиште цi казки для дiтей. Армiя - це не мiсце де захищають дружину i доньок вiд мiфiчних бурятiв, це мiсце, де виконують накази дядьок зверху.

Ну в кiнечному рахунку, одного хрипатого дядьки.
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09.12.2024 13:19 Відповісти
Ты оставь это балобольство для кацапов и подкацапников вроде тебя. Когда у тебя дома будут твои собратья буряты/не буряты не суть важно, ни о какой защите " жинки и дитей" речь идти не будет. В лучшем случае ты будешь лежать с дыркой в голове во дворе, в худшем -- станешь и активным и пассивным актером в порнофильме со всей своей семьёй . Ну, до того как.

PS Кстати, действительно обалденно знание украинского языка у тебя. Хотелось бы ещё послушать твой английский, испанский и турецкий, которые ты знаешь в совершенстве
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09.12.2024 16:03 Відповісти
Здесь не экзамен по языкам. А злые буряты настолько всех изнасиловали, что ВПО больше предпочитают быть изнасилованными, чем жить в Украине, раз возвращаются на ТОТ. На вашем месте, только из этого одного простого факта можно сделать выводы о ваших сказках с методичек. Но нет же, упорно продолжаем верить кварталу =)
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09.12.2024 18:05 Відповісти
Из какого ещё простого факта? Не надо манипуляций уровня детского сада. Те кто хочет жёсткого секса с бурятами, они просто не в ту сторону побежали, впопыхах или по логистическим причинам, и теперь соответственно мучаются. Они явно не представляют собой все ВПО.
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10.12.2024 02:40 Відповісти
Ви знову лозунги пишете. Ну ок. Мобілізуйтеся.
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09.12.2024 17:40 Відповісти
У вільній країні воюють не лише кріпаки, але і правлячий клас, який є таким самим ворогом та рабовласником.
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09.12.2024 11:33 Відповісти
Відбий кацапську навалу і по війни наведи порядок у власній країні, а не покидай її, зраджену і пограбовану прокацапською владою. Але ні - тобі тепліше бути сцикуном.
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09.12.2024 13:41 Відповісти
Йди сам відбивай, патрійобен. Мені на це насрати.
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09.12.2024 15:24 Відповісти
Ти це піди розкажи синулям депутатів, міністрам які обкрадають простих людей, покажи мені де тцк чи мусора доставили у тцк чоч одного синулю зверху? В них всі бумажкапірціи у наявності, навіть щоб охоронці твою дупу порвали і їм нічого за це не буде, хоч одна країна у світі закрила кордони і взяла у заложники своїх громадян? Поки ти тут по методічкці лозунгами пишеш, твою дружину і дитину вже посношали Зе та його слуги, назови до війни що хоч одне стало краще при цих блазнях?
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09.12.2024 13:01 Відповісти
З-за блазнів при владі покинеш власну країну напризволяще??? То який же ти громадянин?? Ти - частина безнаціональної біомаси, якій все байдуже, аби помиї в миску вчасно наливали.
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09.12.2024 13:33 Відповісти
А хто блазнів вибирав? Не співгромадяни?
То за них переживати? За націю?
Чи за таких як ти?
Нормальні люди чітко показали своє ставлення і до одних, і до інших.
Але ви пишіть далі. Так переможете. Тупою отарою під керівництвом мародерів і зрадників.
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09.12.2024 17:44 Відповісти
Поліцаям стало невдобно?
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09.12.2024 09:22 Відповісти
Це ще із Авакова повнлося-поліція ніколи не при чому і ні за що не відповідає.
А війна? Та то не ми, то міноборони шось там відповідає.
І це сквозна плоиція всіх зелених обізян-ви там якось воюйе, ми тили будемо тримати..
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09.12.2024 09:22 Відповісти
Для поліцаїв є стаття 24 п.2 закону про нацпол. Але вони її вперто "не помічають".
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09.12.2024 09:44 Відповісти
ТЦК можуть проводити мобілізацію і без поліції, Джерело: https://censor.net/ua/n3524068
--------
Не можуть, а треба, щоб ТЦК це робили без поліції. Свою доплату в 30 тис. потрібно відпрацьовувати, а не просто отримувати.
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09.12.2024 09:23 Відповісти
В нас заборонено використовувати ЗСУ проти цивільних. Облави, арешти повинна проводити поліція.
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09.12.2024 09:26 Відповісти
Облави влаштовують на диких і скажених собак. А ще на вагітних котів.
А ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян Джерело: https://censor.net/ua/n3524068
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09.12.2024 09:57 Відповісти
Коти тобі чим невгодні? Підсцикають вугли? Облави він на котів влаштовує...Не Шаріков часом?
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09.12.2024 10:02 Відповісти
100 % поліграфич. дивись на дату реєстрації. це сексот
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09.12.2024 10:04 Відповісти
Проти цивільних це як? Мітинги розганяти? А проти злочинців і правопорушників? Наприклад якщо людина не обновила данні ))

Взагалі ЗСУ можуть стреляти, я за те щоб не затримували а одразу стреляли )))
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09.12.2024 10:43 Відповісти
Цивільними займається поліція. Військовими займається військова поліція. Андестенд, Ололо?
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09.12.2024 10:52 Відповісти
А щоб одразу стріляти а не затримувати - потрібно не військовий стан оголошувати а війну.
Воєнний стан на всій території України. Тоді вся країна - одна армія і всі підпорядковуються військовому командуванню.
А те що зараз - це військовий стан, який оголошується тимчасово в разі загрози нападу на прилеглих до ворога територіях.
Ніякого сенсу вводити тимчасовий військовий стан в Черкасах, для прикладу, немає.
І всі ці блокпости та комендантські години ні для чого, окрім тримання людей в покорі не несуть.
Ось тому одна частина суспільства воює, страждає, а інша - гуляє та никається в тилу разом з військовими, які забили на фронт і ловлять кого б замість себе туди відправити. А самим гуляти та гроші складати.
Отака вона правда, при правлінні Осла та кварталу95.
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09.12.2024 11:04 Відповісти
Водій фабрики, з оновленими даними, 51 рік, сердечник. Погиркався з тцк, бо довго не міг доставити товар. Раптово виявився в розшуку, за пів години пройшов влк і став здоровий. 2 дні прожив тцк, прийшов власник фабрики і забрав його звідти.
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09.12.2024 12:01 Відповісти
30 тисяч виплачується тільки якщо підрозділ находиться в секторі бойових дій,
так що не звизди
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09.12.2024 09:37 Відповісти
То шо, поліцію тепер відправлять в окопи?
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09.12.2024 09:28 Відповісти
Захищати ТЦК.
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09.12.2024 09:29 Відповісти
Значит полицаев на фронт.
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09.12.2024 09:29 Відповісти
Як би в нас бабусі самі себе штрафували за торгівлю в не дозволеному місці то тоді б поліцію відправили на фронт.
А так в нас населення не сумлінне, штрафи самі себе виписувати не будуть і нарід ставити себе на місце теж не буде.
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09.12.2024 09:38 Відповісти
Повії теж самі у відділок долю не понесуть, потрібні "пастухи".
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09.12.2024 09:58 Відповісти
Якщо коротко, клименко - брехло.
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09.12.2024 09:43 Відповісти
Очільник поліції трактує закони, як типовий очільник відділку ТЦК - на свою користь...
Перевіряти документи співробітники ТЦК можуть, а затримувати може тільки поліція...
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09.12.2024 09:45 Відповісти
А яка різниця,чи сафарі на людей проводити з поліцією,чи без неї? Результат же той самий!
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09.12.2024 09:51 Відповісти
Різниця є. У першому випадку це може бути законно (необов'язково). А от у другому - це викрадення, незаконне позбавлення волі. Важкі кримінальні статті
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09.12.2024 10:41 Відповісти
До керівництва поліції почало доходити, що наближаеться потужний шухер! Не хотят начальники быть крайними, не хотят подставляться под нормы международного права. Зачем они всю жизнь копеечку к копеечке складывали? Что бы потом прятаться?
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09.12.2024 09:53 Відповісти
Я так понял, что полиция хочет дистанцироваться от ТЦК та СП. Слишком для полиции все стало токсично с "бусификацией" и прочими "прелестями" принудительной мобилизации.
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09.12.2024 09:53 Відповісти
Нічого вона не хоче, їм взагалі плювати. Там сприйняття оточуючого світу не змінилося з часів Януковича. Сказано ламати - будуть ламати. Система відмаже в разі чого.
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09.12.2024 09:59 Відповісти
Это если система будет существовать! Сирия пример. Как только "винтики" системы поняли, что капец, что их система не защитит, сразу бросили оружие и убежали.
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09.12.2024 10:03 Відповісти
Сирія (як і Афганістан) - якраз таки зворотній приклад. Прийшли вчорашні повстанці - і ті хто отримував роками гроші за захист держави, просто підняли руки й перейшли на їх бік. І ось вони вже частина нової систем. Ті, хто слухняно ламає і крутить, потрібні всім. Після 14 року багатьох міліціонерів посадили?) Хтось втік, хтось став поліцейським, хтось звільнився, та й норм.
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09.12.2024 10:14 Відповісти
Нарід втомився від війни і хоче свят і шашликів!
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09.12.2024 09:53 Відповісти
твои полицаи по твоему устному указанию сотни тысяч раз (ты же не дурак под криминал лезть) превысили свои полномочия. И вот этих исполнителей-идиотов ждут наказания.
По тцк - нет у них никаких полномочий по проверке
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09.12.2024 09:53 Відповісти
У кожному нормальному суспільстві є стандартне правило: більше повноважень - більша відповідальність! І тільки у срср і Україні при "найпотужнішому" хрипуну повноваження для певних структур сростають, а відповідольності - 0!!! Головне для цих ухилянтів з посвідченнями працівників "ТЦК" - не посваритися з начальством і виконати план! Все інше - не важливо! Їм навіть наплювати хто переможе у війні!
Нагадаю, що і в Донецькій, і в Луганскій області абсолютна БІЛЬШІСТЬ ментів та інших силовиків (включно з військоматами) ЗРАДИЛИ присягу та перейшли на бік кацапії! Майже так само було і в Одесі, але рішуча частина народу перекреслила всі плани зрадників.
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09.12.2024 09:53 Відповісти
У тцкистів немає посвідчень.
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09.12.2024 10:40 Відповісти
А поліція з ТЦК їздить тому, щоб захищати ТЦКашників,а не людей!
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09.12.2024 09:54 Відповісти
Країна гідності та свободи. Щоправда захищати всі ці гасла влада змушує підданих сіромах кийками й стусанами
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09.12.2024 09:56 Відповісти
Пахан ухилянтів розповідає казочки із серії-"что хачу,то ворочу".
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09.12.2024 09:57 Відповісти
Поліцейські теж люди! Вони теж бояться попасти на фронт, а також бояться бусифікувати людей, з якими поруч живуть.
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09.12.2024 09:57 Відповісти
"Клименко заявив, що правоохоронці стежать за дотриманням правопорядку та прав громадян"

І численні відеодокази справді це підтверджують.
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09.12.2024 09:58 Відповісти
Надіюсь, що це сарказм...
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09.12.2024 10:43 Відповісти
К сожалению нет. Поллюцаи действительно наблюдают.

Вместо того чтобы пресекать.
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09.12.2024 13:25 Відповісти
Ця поліція - то шобла дармоїдів і паразитів, броньованих від мобілізації (читай - від захисту Батьківщини). Якщо вони когось і "захищають" - то це паразитуючий режим на випадок, коли в народу урветься терпець.
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09.12.2024 10:00 Відповісти
Така функція цієї структури у всіх суспільствах людей. Дай людям анархію - через певний час будуть банди з ватажками та охороною.
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09.12.2024 10:07 Відповісти
то что ты думаешь, никого не волнует - есть четко определенный законодательно порядок, и то что ты будучи министром сознательно его игнорируешь, вызывает много вопросов, которые тебе после окончания войны обязательно зададут
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09.12.2024 10:02 Відповісти
Цікаво! А яка зараз функція поліції? Кого від кого вони зараз захищають?
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09.12.2024 10:03 Відповісти
Втримують владу. Інакше - хаос.
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09.12.2024 10:08 Відповісти
Захищають продажну злодюжну паразитуючу владу від народу, якому ось-ось урветься терпець. Досвід Майданів мабуть вивчають зі здачею заліків.
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09.12.2024 12:17 Відповісти
Тобто тцк можуть і самі виконувати, а можуть і не виконувати. Поліція також може виконувати , а може не виконувати. Правопорядок для міністра це коли всі разом з поліцією п'ють каву, або жарять шашлики. Ха ха ха.
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09.12.2024 10:11 Відповісти
Мобилизация - без полиции, воевать на фронте - без полиции.
Хорошо устроились.
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09.12.2024 10:18 Відповісти
Хоть би сам почитав той закон про мобілізацію, ПРАВОохоронці що не знають законів наші реаліі....
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09.12.2024 10:19 Відповісти
Закони це для тебе написані, а не для них.
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09.12.2024 10:31 Відповісти
народ тоже вполне может прожить без полиции\судей-прокуроров\кучи министерств а также всех депутатов с помощниками. да и деньги на войну\оборону\дроны\заводы глядишь - появятся, а не распилятся.
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09.12.2024 10:33 Відповісти
ТЦК можуть проводити мобілізацію і без поліції

Пхе!
Воювати на передку вони теж можуть самостійно!
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09.12.2024 11:37 Відповісти
сидить на трупі Монастирського і воняє.
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09.12.2024 12:15 Відповісти
Майже все правління Зеленського це сплошні блокпости і комендантська година. Почалось в 2020 ніби через коронавірус. З 2022 р комендантська година і блокпости по всій країні до західних кордонів. І ще жодної ракети чи Шахеда на блокпосту не затримали.
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09.12.2024 12:22 Відповісти
Отмазался ... не виновата Я я я , меня ТЦК заставил
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09.12.2024 12:32 Відповісти
Судді, депутати, вояки котрі тепер в до 30км сидять, поліція і тд саме Присягали! Захищають а не посилати на передову слюсаря, водія, пекаря, а ці покидьки хочуть спригнути щоб не відповідати що кожна бусіфікація - порушення сілої низки законів і Саме! Конституції України! Якій вони Присягали і по факту вони Зрадники! ОПГ у поліцаїв вже скільки років нема посвідчення затвердженого? Воно є на їх сайті а у обортнів яки типа поліція не в одного цього посвідчення нема! Друге питання у скільки діючий військовий виходить на пенсію? 40-45, поліцейський? 40-45
А Дмитро з села, що був трактористом зараз не діючий військовий? Блазні пообкладалися папірцями, придумали бистренько собі таку бронь, калік і цивільних зробили годними і все круто, вони зробили нас разом, з самого початку воно проволадо я ваш вирок і дивився він не на пороха а на те стадо що перед ним гикало і скакало
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09.12.2024 13:14 Відповісти
 
 