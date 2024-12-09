ТЦК могут проводить мобилизацию и без полиции, - Клименко

Сотрудники ТЦК и СП могут проводить меры по мобилизации и без участия полиции.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы работаем исключительно в рамках своих полномочий, мы охраняем публичный порядок. И несмотря на то, что ТЦК имеет все полномочия самим проверять документы граждан, они просят - это официальные запросы в Нацпол, чтобы мы сопровождали работников ТЦК", - отметил министр.

Клименко заявил, что правоохранители следят за соблюдением правопорядка и прав граждан.

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"И эти единичные случаи, которые все пытаются посмаковать, а потом эти же случаи освещают наши враги, вносит вклад в "немобилизацию". И люди начинают достаточно агрессивно реагировать. В некоторых случаях они правы - есть превышение полномочий с той или иной стороны, но это единичные случаи. В последние недели этих случаев нет, работает военная служба правопорядка и военное командование, чтобы минимизировать такие случаи", - пояснил он.

Глава МВД назвал вопрос должна ли быть полиция с ТЦК или имеет дела важнее "риторическим".

"Надо смотреть на каждый регион и на возможности каждого подразделения ТЦК в этих регионах выполнять свои функции. Но, я думаю, ТЦК могут это делать и без Нацпола, они имеют на это соответствующие права", - подытожил Клименко.

Напомним, ранее министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что 10% личного состава Национальной полиции участвуют в выполнении боевых задач на фронте.

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