На Харківському напрямку росіяни зі складу двох армій не полишають спроб відкинути Сили оборони за річку Оскіл, - 3 ОШБр
На Харківщині ворог створює плацдарм, і, найімовірніше, буде застосовувати тактику механізованих накатів, як тільки земля промерзне. Однак зараз інтенсивність атак дещо знизилася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів командир протитанкового батальйону 3 окремої штурмової бригади. Олег Романов.
"На мою думку, трішки вже збавляється темп. Можливо, перед зимою мобілізаційні спроможності падають. Але будемо дивитися. Не будемо забігати наперед, аби не наврочити", - розповів Романов.
Нагадаємо, минулої доби на Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Липці та Висока Яруга. Російські окупанти завдали 1 авіаудару із використанням 2 КАБів, а також 6 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 210 обстрілів позицій захисників України.
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