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Новини Війна
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На Харківському напрямку росіяни зі складу двох армій не полишають спроб відкинути Сили оборони за річку Оскіл, - 3 ОШБр

На Харківщині трішки збавляється темп атак ворога

На Харківщині ворог створює плацдарм, і, найімовірніше, буде застосовувати тактику механізованих накатів, як тільки земля промерзне. Однак зараз інтенсивність атак дещо знизилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів командир протитанкового батальйону 3 окремої штурмової бригади. Олег Романов.

"На мою думку, трішки вже збавляється темп. Можливо, перед зимою мобілізаційні спроможності падають. Але будемо дивитися. Не будемо забігати наперед, аби не наврочити", - розповів Романов.

Нагадаємо, минулої доби на Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Липці та Висока Яруга. Російські окупанти завдали 1 авіаудару із використанням 2 КАБів, а також 6 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 210 обстрілів позицій захисників України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог зменшив застосування КАБів на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"

Автор: 

бойові дії (3760) 3 Окрема штурмова бригада (426) Харківська область (751) війна в Україні (3738)


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Що це за дебільне "будемо дивитися"? Може - побачимо?
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09.12.2024 15:44 Відповісти
 
 