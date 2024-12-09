На Харківському напрямку росіяни зі складу двох армій не полишають спроб відкинути Сили оборони за річку Оскіл, - 3 ОШБр

На Харківщині ворог створює плацдарм, і, найімовірніше, буде застосовувати тактику механізованих накатів, як тільки земля промерзне. Однак зараз інтенсивність атак дещо знизилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів командир протитанкового батальйону 3 окремої штурмової бригади. Олег Романов.

"На мою думку, трішки вже збавляється темп. Можливо, перед зимою мобілізаційні спроможності падають. Але будемо дивитися. Не будемо забігати наперед, аби не наврочити", - розповів Романов.

Нагадаємо, минулої доби на Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Липці та Висока Яруга. Російські окупанти завдали 1 авіаудару із використанням 2 КАБів, а також 6 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 210 обстрілів позицій захисників України.

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