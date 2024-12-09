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Новости Война
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На Харьковском направлении россияне из состава двух армий не оставляют попыток отбросить Силы обороны за реку Оскол, - 3 ОШБр

На Харківщині трішки збавляється темп атак ворога

На Харьковщине враг создает плацдарм, и, скорее всего, будет применять тактику механизированных накатов, как только земля промерзнет. Однако сейчас интенсивность атак несколько снизилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказал командир противотанкового батальона 3 отдельной штурмовой бригады. Олег Романов.

"По моему мнению, немного уже сбавляется темп. Возможно, перед зимой мобилизационные способности падают. Но будем смотреть. Не будем забегать вперед, чтобы не сглазить", - рассказал Романов.

Напомним, за прошедшие сутки на Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Высокая Яруга. Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 2 КАБов, а также 6 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 210 обстрелов позиций защитников Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг уменьшил применение КАБов на Харьковском направлении, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

боевые действия (4039) 3-я Отдельная штурмовая бригада (416) Харьковская область (776) война в Украине (3804)


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Що це за дебільне "будемо дивитися"? Може - побачимо?
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09.12.2024 15:44 Ответить
 
 