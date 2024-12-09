На Харьковском направлении россияне из состава двух армий не оставляют попыток отбросить Силы обороны за реку Оскол, - 3 ОШБр

На Харьковщине враг создает плацдарм, и, скорее всего, будет применять тактику механизированных накатов, как только земля промерзнет. Однако сейчас интенсивность атак несколько снизилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказал командир противотанкового батальона 3 отдельной штурмовой бригады. Олег Романов.

"По моему мнению, немного уже сбавляется темп. Возможно, перед зимой мобилизационные способности падают. Но будем смотреть. Не будем забегать вперед, чтобы не сглазить", - рассказал Романов.

Напомним, за прошедшие сутки на Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Высокая Яруга. Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 2 КАБов, а также 6 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 210 обстрелов позиций защитников Украины.

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