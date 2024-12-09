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Новини
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Близько 10 тис. поліціянтів перебувають безпосередньо на лінії фронту, - Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Загальна кількість працівників поліції, які працюють на лінії фронту та у прифронтових районах сягає 40-45 тисяч людей. На фронті перебувають 10 тисяч поліцейських, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Ви сьогодні могли переконатися, що у нас на лінії бойового зіткнення перебувають підрозділи Національної гвардії, прикордонники та Національна поліція. Сьогодні були два командири підрозділів саме НПУ, підрозділи, які вже кілька місяців перебувають безпосередньо у самому пеклі у Силах оборони. Це і наші спеціальні підрозділи, і "Лють", і зведені підрозділи, що воюють разом із Нацгвардією. У відсотковому співвідношенні – це 10%. Близько 10 тисяч поліціянтів – це комбатанти, що перебувають на лінії фронту", - розповів він.

За словами Клименка, загалом у зоні бойових дій перебувають 25 тисяч поліціянтів. Вони займаються евакуацією цивільних, роботою на блокпостах та "позаполіційною діяльністю". Загальна кількість працівників поліції, які працюють на лінії фронту та у прифронтових районах сягає 40-45 тисяч людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ТЦК можуть проводити мобілізацію і без поліції, - Клименко

"У нас максимальна кількість людей залучена, але хотів би сказати, що у Нацполі зі 100 тисяч 25% - це жінки. І 17% - це ті люди, які не досягли мобілізаційного віку. Ось тепер можна легко порахувати 45 тисяч, про які я говорив, 25 тисяч жінки та 17% - це ті, хто не досяг мобілізаційного віку. Тобто практично всі сили Нацполу залучені", - зазначив міністр.

На запитання про те, чому люди кажуть, що вся поліція повинна бути на фронті, очільник МВС відповів, що це, ймовірно, через страх бути мобілізованим.

"З одного боку, ми бачимо поліціянта, але з іншого - ми не бачимо величезної армії слідчих, які документують тисячі злочинів, не бачимо тих, хто розкриває злочини, щоб людям жилося спокійніше", - додав Клименко.

Читайте також: Міністр МВС Клименко взяв участь у засіданні Ради Координаційного штабу з питань військовополонених. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполіція (15151) Клименко Ігор (483) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+33
"у ніх савсєм другіє задачі" - кришувати наркоту, проституцію, видумати штрафи, ганяти бабульок біля метро, викрадати цивільих. а от воювати - то не їхнє, там інжєнеєрні сооружєнія
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09.12.2024 17:13
+29
Тобто 97% тренованих і озброєних поліцейських ховаються в тилу в той час, як лінія фронту регулярно просувається в протилежний від ×уйлостана бік. А голова мусорського міністерства сраний вилупок Клименко цим привселюдно пишається і сцить нам просто межи очі.
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09.12.2024 17:25
+29
10 тисяч з 300-х тисяч офіційної кількості поліції в державі. Це виходить 3-4% від всіх поліціянтів. Не спішать ці "неухилянти", які давали присягу захищати громадян України від внутрішнього та зовнішнього ворогів воювати....
Це трактористи та сантехніки можуть йти на війну майже повним складом і без виключень. А поліція воює 10% по словам міністра ( а по факту хз.....вони звикли з моделями онліфанс "воювати" та з бабульками на ринку)
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09.12.2024 17:25
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усі земляки Татарова?
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09.12.2024 17:30 Відповісти
а я вчора динозавра на вулиці бачив
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09.12.2024 17:10 Відповісти
Это я был ))
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09.12.2024 17:11 Відповісти
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09.12.2024 17:13 Відповісти
Це більш ймовірно чим поліцая на передку
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09.12.2024 17:12 Відповісти
😂😂😂😂 Ну оце ******* так *******
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09.12.2024 17:11 Відповісти
я аж сльозу пустив .. реформовані мусора святі люди
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09.12.2024 17:12 Відповісти
Рукзакянені...
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09.12.2024 17:24 Відповісти
Сльози мєшают гаваріть...
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09.12.2024 20:03 Відповісти
"у ніх савсєм другіє задачі" - кришувати наркоту, проституцію, видумати штрафи, ганяти бабульок біля метро, викрадати цивільих. а от воювати - то не їхнє, там інжєнеєрні сооружєнія
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09.12.2024 17:13 Відповісти
-Коли кацап бреше?
-Тоді коли відкриває рота.
(Зелені зрадники і є кацапи)
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09.12.2024 17:13 Відповісти
да ..пам'ятаємо як героїчні мусора накрили шалав на гарячому і довгий час працювали під прикриттям у якості клієнтів щоб зібрати матеріал для доказів))
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09.12.2024 17:14 Відповісти
Але ж яка залізна відмазка була для своїх жінок! )
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09.12.2024 18:03 Відповісти
всі військові кажуть - поліцаї тікають першими

а у випадку ЛНР/ДНР у більшості своїй приймають безпосередню участь.
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09.12.2024 17:16 Відповісти
Є професіі,де порядних людей взагалі нема - гаїшники,адвокати і стоматологи...
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09.12.2024 17:39 Відповісти
А стоматологи чим не догодили? Не хотіли безплатно працювати?)
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09.12.2024 18:05 Відповісти
Они за свою роботу деньги просят!
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09.12.2024 20:11 Відповісти
🙄😁👏
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09.12.2024 22:41 Відповісти
За перепрошення,але пояснення для ідіотів.Пломбер в Штатах за встановлення крану бере 50 баксів.Стоматолог там же за вкручення імпланту бере триста баксів,при цьому тратячи багато менше розумових і фізичних зусиль аніж пломбер (сантехнік).Чому так?Бо в США часто подають в суд за неякісне пломбування,імплантацію тощо,а от за кран не подають ніколи.У нас не подають в суд ні за те ні за інше,але,як і в Штатах,судові витрати вкладають в ціну стоматологічних робіт.І бере середньостатичних український стоматолог за двадцять хвилин роботи дві-три - пенсіі від середньостатичного українського пенса.
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10.12.2024 12:52 Відповісти
То ви рівняєте роботу лікаря і сантехніка? Скільки вам років?
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10.12.2024 17:38 Відповісти
Клименко.. як там твої Сервісні центри??? Як твої мілліонери ?? Війна йде а в тебе в сервісних центрах "золоті злитки " відливають..Якщо в Київі такий рай для то що тоді по Україні!!! ВігусюІнфо. - Подяка!! Не всіх залякали ці шакали в Україні!!
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09.12.2024 17:18 Відповісти
Сервісні центри, це там де одна тітонька з СЦ купила теслу, поїздила трохи, а коли тесла розрядилась, то вона нову купила?
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09.12.2024 18:57 Відповісти
Caesar Rsi
Щиро дякую за правильне написання міста Київ у всіх відмінках. Я вже більше 7 років воюю в українських медіа, що Київ у всіх відмінках буде КиЇві а не КиЄві. Вже в себе на Фейсбуці поставив фото Акту Проголошення Незалежносі України де чітко написано "в м. Київі". але українська холуйська броня непробивна. Там далі від кацапського КиЄві. Здається, що потрібно ще пару десятиліть, щоби щось змінилось. Це ак само, як перше всі їхали "НА Україну" , а не "В Україну". Сава Україні!
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09.12.2024 21:10 Відповісти
Війна ....знущання з усього українського і катування українців в полоні не примусила в свідомості українців щелепи зрощені і зРуснявщені розірвати раз і назавжди....як і раніше чтокають і какають.... і відбиваються - Что Україну руськогаварящіє не защіщают?? Їх по болєє українскогаварящіх........опитування на тему - як вїджати ка..апам в Україну - по візам...чи заборонити взагалі... то про заборону вїзду у нас 35% опитуваних...це ганьба... Тобіш...фсбешні орки будуть вїджати і знищувати авторитетних українців, вояків. розвідників.політиків, журналістів Роблячі в політичному житті України хаос ...Те що і робили, вбивства - Вадим Гетьман.. Чорновіл, Гонгадзе.Шеремет... Фаріон, Потрібне формування думки сьогодні,на заборону вїзду в Україну орків всіх категорій, щоб у політруків путінських і їх холуїв у нашій владі не виникло впевненості,що українці проковтнуть нове братаніє з недоістотами мацковитськими на перемовинах...По гавканню рупорів з Кремля, це у них одне з найбаженіших примусів Київа поряд з поверненням МПпутіноАрхату у всій красі на старі рейки.. друга державна мова - мацковитська...Слава Україні!
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10.12.2024 04:59 Відповісти
Тобто 97% тренованих і озброєних поліцейських ховаються в тилу в той час, як лінія фронту регулярно просувається в протилежний від ×уйлостана бік. А голова мусорського міністерства сраний вилупок Клименко цим привселюдно пишається і сцить нам просто межи очі.
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09.12.2024 17:25 Відповісти
та вони всі вже не просто сцуть ..а сруть
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09.12.2024 17:41 Відповісти
З якого хрєна поліцейські повинні заміняти ухилянтів на фронті ? Хіба в їх уставі написано, що вони повинні бути дублерами сцикунів?
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09.12.2024 17:45 Відповісти
Ти ще надто малий і дурний, щоб складати два і два.
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09.12.2024 17:47 Відповісти
А ты по аналогии действуй, может поймешь.

Ну хз, например в школе, кто лучше заменит географичку - физичка, или физрук?)

Мы надеемся что ты именно троллишь, а не всерьез спрашиваешь такие глупости, а потом еще и на выборы пойдешь ...
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09.12.2024 18:20 Відповісти
1. А де в устані написано що люди які давали присягу не повинні захищати країну?
2. Де написано що вони повинні сидіти кавульку пити в нових кросоверах, в час коли на фронті нехватає?
3. Нахріна ці бездарі взагалі потрібні?

За все моє життя - ніодної корисності від них не отримав, зворотнього - багато.
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09.12.2024 18:41 Відповісти
А чому ви вважаєте що на фронті нехватає людей? Просто поповняти не встигають чи думаєте просто так зараз населені пункти втрачаються.
Недавно чув заяву що всі навчальні центри переповнені і тому були скоротили термін навчання.

По друге можна подивитись по зарплатному фонду військових і приблизно оцінити скільки реально сил оборони, якщо непомиляюсь мінфін заявляв про 700 млрд за 7 мсяців на зарплати, от і порахуйте приблизно а воюють 400 тис не більше.
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09.12.2024 19:54 Відповісти
а шо там у них в уставі написано? кажуть, що там написано, що вони повинні в перших рядах на фронті бути.
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09.12.2024 18:58 Відповісти
Тобто на фронті ухилянти воюють?
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09.12.2024 21:11 Відповісти
То так... Їх робота в тилу...брататися з паханами кримінальниками..охороняти їх і разом дівчаток гвалтувати
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10.12.2024 05:02 Відповісти
10 тисяч з 300-х тисяч офіційної кількості поліції в державі. Це виходить 3-4% від всіх поліціянтів. Не спішать ці "неухилянти", які давали присягу захищати громадян України від внутрішнього та зовнішнього ворогів воювати....
Це трактористи та сантехніки можуть йти на війну майже повним складом і без виключень. А поліція воює 10% по словам міністра ( а по факту хз.....вони звикли з моделями онліфанс "воювати" та з бабульками на ринку)
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09.12.2024 17:25 Відповісти
А у беркутні, бронь до виборів?!!
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09.12.2024 17:26 Відповісти
А в тилу скільки ''шариться''? А вони всі навчені стріляти і під присягою. Чи в тилу лише інваліди?
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09.12.2024 17:27 Відповісти
А хіба їх не 400 000 ?...
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09.12.2024 17:27 Відповісти
Яка поліція? Тільки назва що поліція. А набирали в військо.
А того поліціянта що в тилу ви і трактором на передову не затягнете. Зразу тікатимуть аж вуха лопотатимуть на вітрі.
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09.12.2024 17:30 Відповісти
це всього 2.5% від загальної кількості....
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09.12.2024 17:35 Відповісти
Якби ми не бачили щоденно, чим вони займаються, ми б можливо й повірили б Клименку. Але люди не сліпі.
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09.12.2024 17:41 Відповісти
Нагадування для Клименка:
https://www.youtube.com/watch?v=mSvBLD7zHtU
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09.12.2024 17:43 Відповісти
Ми вже бачили, чим це мудаччьо займається в Кам'янському, наприклад. Побої, знущання, а за це бляха лише пальчиком погрозили та винесли догану замість реального терміну, який би був нам із вами за подібні двї
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09.12.2024 18:07 Відповісти
Сзчників шукають
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09.12.2024 18:07 Відповісти
Має ж хтось каву попивати біля ларьків. Люди це бачать і їм стає спокійніше.
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09.12.2024 18:08 Відповісти
наркотой торгують??
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09.12.2024 18:15 Відповісти
А решта?!
Де перебуває решта зі 180000 тисяч?!
Що вони, *****, охороняють і від кого?
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09.12.2024 18:20 Відповісти
В Клименка син 25 річний в тилу сидить, і 400 тис. мусорів і військовий 45+ пенсіонерів, не підлягаюить призову. Дядьки з сіл 50+ в нас війну тянуть...
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09.12.2024 18:26 Відповісти
Читати так....

Близько 10 тис. ухилянтів-поліціянтів перебувають безпосередньо на західному фронті ( кордон Польща-Румунія-Венгрія )
а раптом щось і кордон поряд ....
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09.12.2024 18:52 Відповісти
Вчера заявлял, что воевать на фронте это не функция полиции и воевать они не обучены (ага, а трактористы с сел обучены?), а сегодня гонит пургу, что все уже на фронте, аж 10000 человек.
Это наверное те, от кого полицейская система решила избавиться по разным причинам.
А остальные сотни тысяч вдруг стали пенсионерами, недорослями, женщинами и невидимками.
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09.12.2024 19:32 Відповісти
в києві через кожні 200м побачиш машину з поліціянтами....
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09.12.2024 19:47 Відповісти
Не знаю у нас вся поліція залучена до ловлі ухилянтів, навіть уже місто вечером немає кому патрулювати, ніде не видно тепер ніодного патруля, хоча до війни постійно вечером ходили.
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09.12.2024 19:50 Відповісти
Полицаи воюют. Хоть 10%, хоть 25, но воюют. Зато все 100%, которые высрались на них здесь в комментах сидят дома на диванах...
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09.12.2024 20:13 Відповісти
Я також висрався на них і сиджу на дивані. Мабуть, ти великий любитель покидьків суспільства (мєнтярів)? Ти що, ще не зрозумів, що в поліцію (в будь-якій країні) ідуть "ментально ображені на свою долю" покидьки суспільства.
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09.12.2024 20:57 Відповісти
Во первых я с вами на брудершафт не пил, так что ведите себя не как кацапский трамвайный хам, а как украинец, которым вы пытаетесь прикидываться здесь. Во вторых я прекрасно знаю, что в полицию, как правило , идут работать люди определенного склада ума. Но это не отменяет того факта, что 10-25% этих покидьков воюют за Украину, пока 100% от таких достойных и порядочных граждан как вы тупо срет в коммены со своих диванов.
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09.12.2024 21:30 Відповісти
А в англійській "ВИ" немає. Там є "YOU". Google Translate переклав саме так: ТИ. Так що всі претензії до нього.
10-25% этих покидьков воюют за Украину.
Ну, якщо "полювання" з пияками з ТЦК на комбайнерів по селах то є їхня війна, то відсоток, мауть, більший. Там і на всі 70% тягне.
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10.12.2024 01:57 Відповісти
Клоунчелло
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09.12.2024 20:44 Відповісти
А при чім тут стать? В ЗСУ також жінки служать та воюють. А чому ж мєнярська шобла не може служити на фронті? Чим вони КРАЩІ за жінок із ЗСУ?
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09.12.2024 20:52 Відповісти
 
 