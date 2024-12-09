Близько 10 тис. поліціянтів перебувають безпосередньо на лінії фронту, - Клименко
Загальна кількість працівників поліції, які працюють на лінії фронту та у прифронтових районах сягає 40-45 тисяч людей. На фронті перебувають 10 тисяч поліцейських, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Ви сьогодні могли переконатися, що у нас на лінії бойового зіткнення перебувають підрозділи Національної гвардії, прикордонники та Національна поліція. Сьогодні були два командири підрозділів саме НПУ, підрозділи, які вже кілька місяців перебувають безпосередньо у самому пеклі у Силах оборони. Це і наші спеціальні підрозділи, і "Лють", і зведені підрозділи, що воюють разом із Нацгвардією. У відсотковому співвідношенні – це 10%. Близько 10 тисяч поліціянтів – це комбатанти, що перебувають на лінії фронту", - розповів він.
За словами Клименка, загалом у зоні бойових дій перебувають 25 тисяч поліціянтів. Вони займаються евакуацією цивільних, роботою на блокпостах та "позаполіційною діяльністю". Загальна кількість працівників поліції, які працюють на лінії фронту та у прифронтових районах сягає 40-45 тисяч людей.
"У нас максимальна кількість людей залучена, але хотів би сказати, що у Нацполі зі 100 тисяч 25% - це жінки. І 17% - це ті люди, які не досягли мобілізаційного віку. Ось тепер можна легко порахувати 45 тисяч, про які я говорив, 25 тисяч жінки та 17% - це ті, хто не досяг мобілізаційного віку. Тобто практично всі сили Нацполу залучені", - зазначив міністр.
На запитання про те, чому люди кажуть, що вся поліція повинна бути на фронті, очільник МВС відповів, що це, ймовірно, через страх бути мобілізованим.
"З одного боку, ми бачимо поліціянта, але з іншого - ми не бачимо величезної армії слідчих, які документують тисячі злочинів, не бачимо тих, хто розкриває злочини, щоб людям жилося спокійніше", - додав Клименко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-Тоді коли відкриває рота.
(Зелені зрадники і є кацапи)
а у випадку ЛНР/ДНР у більшості своїй приймають безпосередню участь.
Щиро дякую за правильне написання міста Київ у всіх відмінках. Я вже більше 7 років воюю в українських медіа, що Київ у всіх відмінках буде КиЇві а не КиЄві. Вже в себе на Фейсбуці поставив фото Акту Проголошення Незалежносі України де чітко написано "в м. Київі". але українська холуйська броня непробивна. Там далі від кацапського КиЄві. Здається, що потрібно ще пару десятиліть, щоби щось змінилось. Це ак само, як перше всі їхали "НА Україну" , а не "В Україну". Сава Україні!
Ну хз, например в школе, кто лучше заменит географичку - физичка, или физрук?)
Мы надеемся что ты именно троллишь, а не всерьез спрашиваешь такие глупости, а потом еще и на выборы пойдешь ...
2. Де написано що вони повинні сидіти кавульку пити в нових кросоверах, в час коли на фронті нехватає?
3. Нахріна ці бездарі взагалі потрібні?
За все моє життя - ніодної корисності від них не отримав, зворотнього - багато.
Недавно чув заяву що всі навчальні центри переповнені і тому були скоротили термін навчання.
По друге можна подивитись по зарплатному фонду військових і приблизно оцінити скільки реально сил оборони, якщо непомиляюсь мінфін заявляв про 700 млрд за 7 мсяців на зарплати, от і порахуйте приблизно а воюють 400 тис не більше.
Це трактористи та сантехніки можуть йти на війну майже повним складом і без виключень. А поліція воює 10% по словам міністра ( а по факту хз.....вони звикли з моделями онліфанс "воювати" та з бабульками на ринку)
А того поліціянта що в тилу ви і трактором на передову не затягнете. Зразу тікатимуть аж вуха лопотатимуть на вітрі.
https://www.youtube.com/watch?v=mSvBLD7zHtU
Де перебуває решта зі 180000 тисяч?!
Що вони, *****, охороняють і від кого?
Близько 10 тис. ухилянтів-поліціянтів перебувають безпосередньо на західному фронті ( кордон Польща-Румунія-Венгрія )
а раптом щось і кордон поряд ....
Это наверное те, от кого полицейская система решила избавиться по разным причинам.
А остальные сотни тысяч вдруг стали пенсионерами, недорослями, женщинами и невидимками.
10-25% этих покидьков воюют за Украину.
Ну, якщо "полювання" з пияками з ТЦК на комбайнерів по селах то є їхня війна, то відсоток, мауть, більший. Там і на всі 70% тягне.