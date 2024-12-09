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Около 10 тыс. полицейских находятся непосредственно на линии фронта, - Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Общее количество сотрудников полиции, которые работают на линии фронта и в прифронтовых районах достигает 40-45 тысяч человек. На фронте находятся 10 тысяч полицейских, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Вы сегодня могли убедиться, что у нас на линии боевого соприкосновения находятся подразделения Национальной гвардии, пограничники и Национальная полиция. Сегодня были два командира подразделений именно НПУ, подразделения, которые уже несколько месяцев находятся непосредственно в самом аду в Силах обороны. Это и наши специальные подразделения, и "Ярость", и сводные подразделения, воюющие вместе с Нацгвардией. В процентном соотношении - это 10%. Около 10 тысяч полицейских - это комбатанты, находящиеся на линии фронта", - рассказал он.

По словам Клименко, всего в зоне боевых действий находятся 25 тысяч полицейских. Они занимаются эвакуацией гражданских, работой на блокпостах и "внеполицейской деятельностью". Общее количество сотрудников полиции, работающих на линии фронта и в прифронтовых районах достигает 40-45 тысяч человек.

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"У нас максимальное количество людей привлечено, но хотел бы сказать, что в Нацполи из 100 тысяч 25% - это женщины. И 17% - это те люди, которые не достигли мобилизационного возраста. Вот теперь можно легко посчитать 45 тысяч, о которых я говорил, 25 тысяч женщины и 17% - это те, кто не достиг мобилизационного возраста. То есть практически все силы Нацпола привлечены", - отметил министр.

На вопрос о том, почему люди говорят, что вся полиция должна быть на фронте, глава МВД ответил, что это, вероятно, из-за страха быть мобилизованным.

"С одной стороны, мы видим полицейского, но с другой - мы не видим огромной армии следователей, которые документируют тысячи преступлений, не видим тех, кто раскрывает преступления, чтобы людям жилось спокойнее", - добавил Клименко.

Читайте также: Министр МВД Клименко принял участие в заседании Совета Координационного штаба по вопросам военнопленных. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16458) Клименко Игорь (397) война в Украине (3804)


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Топ комментарии
+33
"у ніх савсєм другіє задачі" - кришувати наркоту, проституцію, видумати штрафи, ганяти бабульок біля метро, викрадати цивільих. а от воювати - то не їхнє, там інжєнеєрні сооружєнія
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09.12.2024 17:13
+29
Тобто 97% тренованих і озброєних поліцейських ховаються в тилу в той час, як лінія фронту регулярно просувається в протилежний від ×уйлостана бік. А голова мусорського міністерства сраний вилупок Клименко цим привселюдно пишається і сцить нам просто межи очі.
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09.12.2024 17:25
+29
10 тисяч з 300-х тисяч офіційної кількості поліції в державі. Це виходить 3-4% від всіх поліціянтів. Не спішать ці "неухилянти", які давали присягу захищати громадян України від внутрішнього та зовнішнього ворогів воювати....
Це трактористи та сантехніки можуть йти на війну майже повним складом і без виключень. А поліція воює 10% по словам міністра ( а по факту хз.....вони звикли з моделями онліфанс "воювати" та з бабульками на ринку)
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09.12.2024 17:25
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усі земляки Татарова?
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09.12.2024 17:30 Ответить
а я вчора динозавра на вулиці бачив
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09.12.2024 17:10 Ответить
Это я был ))
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09.12.2024 17:11 Ответить
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09.12.2024 17:13 Ответить
Це більш ймовірно чим поліцая на передку
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09.12.2024 17:12 Ответить
😂😂😂😂 Ну оце ******* так *******
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09.12.2024 17:11 Ответить
я аж сльозу пустив .. реформовані мусора святі люди
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09.12.2024 17:12 Ответить
Рукзакянені...
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09.12.2024 17:24 Ответить
Сльози мєшают гаваріть...
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09.12.2024 20:03 Ответить
"у ніх савсєм другіє задачі" - кришувати наркоту, проституцію, видумати штрафи, ганяти бабульок біля метро, викрадати цивільих. а от воювати - то не їхнє, там інжєнеєрні сооружєнія
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09.12.2024 17:13 Ответить
-Коли кацап бреше?
-Тоді коли відкриває рота.
(Зелені зрадники і є кацапи)
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09.12.2024 17:13 Ответить
да ..пам'ятаємо як героїчні мусора накрили шалав на гарячому і довгий час працювали під прикриттям у якості клієнтів щоб зібрати матеріал для доказів))
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09.12.2024 17:14 Ответить
Але ж яка залізна відмазка була для своїх жінок! )
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09.12.2024 18:03 Ответить
всі військові кажуть - поліцаї тікають першими

а у випадку ЛНР/ДНР у більшості своїй приймають безпосередню участь.
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09.12.2024 17:16 Ответить
Є професіі,де порядних людей взагалі нема - гаїшники,адвокати і стоматологи...
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09.12.2024 17:39 Ответить
А стоматологи чим не догодили? Не хотіли безплатно працювати?)
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09.12.2024 18:05 Ответить
Они за свою роботу деньги просят!
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09.12.2024 20:11 Ответить
🙄😁👏
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09.12.2024 22:41 Ответить
За перепрошення,але пояснення для ідіотів.Пломбер в Штатах за встановлення крану бере 50 баксів.Стоматолог там же за вкручення імпланту бере триста баксів,при цьому тратячи багато менше розумових і фізичних зусиль аніж пломбер (сантехнік).Чому так?Бо в США часто подають в суд за неякісне пломбування,імплантацію тощо,а от за кран не подають ніколи.У нас не подають в суд ні за те ні за інше,але,як і в Штатах,судові витрати вкладають в ціну стоматологічних робіт.І бере середньостатичних український стоматолог за двадцять хвилин роботи дві-три - пенсіі від середньостатичного українського пенса.
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10.12.2024 12:52 Ответить
То ви рівняєте роботу лікаря і сантехніка? Скільки вам років?
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10.12.2024 17:38 Ответить
Клименко.. як там твої Сервісні центри??? Як твої мілліонери ?? Війна йде а в тебе в сервісних центрах "золоті злитки " відливають..Якщо в Київі такий рай для то що тоді по Україні!!! ВігусюІнфо. - Подяка!! Не всіх залякали ці шакали в Україні!!
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09.12.2024 17:18 Ответить
Сервісні центри, це там де одна тітонька з СЦ купила теслу, поїздила трохи, а коли тесла розрядилась, то вона нову купила?
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09.12.2024 18:57 Ответить
Caesar Rsi
Щиро дякую за правильне написання міста Київ у всіх відмінках. Я вже більше 7 років воюю в українських медіа, що Київ у всіх відмінках буде КиЇві а не КиЄві. Вже в себе на Фейсбуці поставив фото Акту Проголошення Незалежносі України де чітко написано "в м. Київі". але українська холуйська броня непробивна. Там далі від кацапського КиЄві. Здається, що потрібно ще пару десятиліть, щоби щось змінилось. Це ак само, як перше всі їхали "НА Україну" , а не "В Україну". Сава Україні!
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09.12.2024 21:10 Ответить
Війна ....знущання з усього українського і катування українців в полоні не примусила в свідомості українців щелепи зрощені і зРуснявщені розірвати раз і назавжди....як і раніше чтокають і какають.... і відбиваються - Что Україну руськогаварящіє не защіщают?? Їх по болєє українскогаварящіх........опитування на тему - як вїджати ка..апам в Україну - по візам...чи заборонити взагалі... то про заборону вїзду у нас 35% опитуваних...це ганьба... Тобіш...фсбешні орки будуть вїджати і знищувати авторитетних українців, вояків. розвідників.політиків, журналістів Роблячі в політичному житті України хаос ...Те що і робили, вбивства - Вадим Гетьман.. Чорновіл, Гонгадзе.Шеремет... Фаріон, Потрібне формування думки сьогодні,на заборону вїзду в Україну орків всіх категорій, щоб у політруків путінських і їх холуїв у нашій владі не виникло впевненості,що українці проковтнуть нове братаніє з недоістотами мацковитськими на перемовинах...По гавканню рупорів з Кремля, це у них одне з найбаженіших примусів Київа поряд з поверненням МПпутіноАрхату у всій красі на старі рейки.. друга державна мова - мацковитська...Слава Україні!
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10.12.2024 04:59 Ответить
Тобто 97% тренованих і озброєних поліцейських ховаються в тилу в той час, як лінія фронту регулярно просувається в протилежний від ×уйлостана бік. А голова мусорського міністерства сраний вилупок Клименко цим привселюдно пишається і сцить нам просто межи очі.
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09.12.2024 17:25 Ответить
та вони всі вже не просто сцуть ..а сруть
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09.12.2024 17:41 Ответить
З якого хрєна поліцейські повинні заміняти ухилянтів на фронті ? Хіба в їх уставі написано, що вони повинні бути дублерами сцикунів?
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09.12.2024 17:45 Ответить
Ти ще надто малий і дурний, щоб складати два і два.
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09.12.2024 17:47 Ответить
А ты по аналогии действуй, может поймешь.

Ну хз, например в школе, кто лучше заменит географичку - физичка, или физрук?)

Мы надеемся что ты именно троллишь, а не всерьез спрашиваешь такие глупости, а потом еще и на выборы пойдешь ...
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09.12.2024 18:20 Ответить
1. А де в устані написано що люди які давали присягу не повинні захищати країну?
2. Де написано що вони повинні сидіти кавульку пити в нових кросоверах, в час коли на фронті нехватає?
3. Нахріна ці бездарі взагалі потрібні?

За все моє життя - ніодної корисності від них не отримав, зворотнього - багато.
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09.12.2024 18:41 Ответить
А чому ви вважаєте що на фронті нехватає людей? Просто поповняти не встигають чи думаєте просто так зараз населені пункти втрачаються.
Недавно чув заяву що всі навчальні центри переповнені і тому були скоротили термін навчання.

По друге можна подивитись по зарплатному фонду військових і приблизно оцінити скільки реально сил оборони, якщо непомиляюсь мінфін заявляв про 700 млрд за 7 мсяців на зарплати, от і порахуйте приблизно а воюють 400 тис не більше.
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09.12.2024 19:54 Ответить
а шо там у них в уставі написано? кажуть, що там написано, що вони повинні в перших рядах на фронті бути.
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09.12.2024 18:58 Ответить
Тобто на фронті ухилянти воюють?
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09.12.2024 21:11 Ответить
То так... Їх робота в тилу...брататися з паханами кримінальниками..охороняти їх і разом дівчаток гвалтувати
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10.12.2024 05:02 Ответить
10 тисяч з 300-х тисяч офіційної кількості поліції в державі. Це виходить 3-4% від всіх поліціянтів. Не спішать ці "неухилянти", які давали присягу захищати громадян України від внутрішнього та зовнішнього ворогів воювати....
Це трактористи та сантехніки можуть йти на війну майже повним складом і без виключень. А поліція воює 10% по словам міністра ( а по факту хз.....вони звикли з моделями онліфанс "воювати" та з бабульками на ринку)
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09.12.2024 17:25 Ответить
А у беркутні, бронь до виборів?!!
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09.12.2024 17:26 Ответить
А в тилу скільки ''шариться''? А вони всі навчені стріляти і під присягою. Чи в тилу лише інваліди?
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09.12.2024 17:27 Ответить
А хіба їх не 400 000 ?...
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09.12.2024 17:27 Ответить
Яка поліція? Тільки назва що поліція. А набирали в військо.
А того поліціянта що в тилу ви і трактором на передову не затягнете. Зразу тікатимуть аж вуха лопотатимуть на вітрі.
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09.12.2024 17:30 Ответить
це всього 2.5% від загальної кількості....
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09.12.2024 17:35 Ответить
Якби ми не бачили щоденно, чим вони займаються, ми б можливо й повірили б Клименку. Але люди не сліпі.
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09.12.2024 17:41 Ответить
Нагадування для Клименка:
https://www.youtube.com/watch?v=mSvBLD7zHtU
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09.12.2024 17:43 Ответить
Ми вже бачили, чим це мудаччьо займається в Кам'янському, наприклад. Побої, знущання, а за це бляха лише пальчиком погрозили та винесли догану замість реального терміну, який би був нам із вами за подібні двї
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09.12.2024 18:07 Ответить
Сзчників шукають
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09.12.2024 18:07 Ответить
Має ж хтось каву попивати біля ларьків. Люди це бачать і їм стає спокійніше.
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09.12.2024 18:08 Ответить
наркотой торгують??
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09.12.2024 18:15 Ответить
А решта?!
Де перебуває решта зі 180000 тисяч?!
Що вони, *****, охороняють і від кого?
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09.12.2024 18:20 Ответить
В Клименка син 25 річний в тилу сидить, і 400 тис. мусорів і військовий 45+ пенсіонерів, не підлягаюить призову. Дядьки з сіл 50+ в нас війну тянуть...
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09.12.2024 18:26 Ответить
Читати так....

Близько 10 тис. ухилянтів-поліціянтів перебувають безпосередньо на західному фронті ( кордон Польща-Румунія-Венгрія )
а раптом щось і кордон поряд ....
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09.12.2024 18:52 Ответить
Вчера заявлял, что воевать на фронте это не функция полиции и воевать они не обучены (ага, а трактористы с сел обучены?), а сегодня гонит пургу, что все уже на фронте, аж 10000 человек.
Это наверное те, от кого полицейская система решила избавиться по разным причинам.
А остальные сотни тысяч вдруг стали пенсионерами, недорослями, женщинами и невидимками.
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09.12.2024 19:32 Ответить
в києві через кожні 200м побачиш машину з поліціянтами....
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09.12.2024 19:47 Ответить
Не знаю у нас вся поліція залучена до ловлі ухилянтів, навіть уже місто вечером немає кому патрулювати, ніде не видно тепер ніодного патруля, хоча до війни постійно вечером ходили.
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09.12.2024 19:50 Ответить
Полицаи воюют. Хоть 10%, хоть 25, но воюют. Зато все 100%, которые высрались на них здесь в комментах сидят дома на диванах...
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09.12.2024 20:13 Ответить
Я також висрався на них і сиджу на дивані. Мабуть, ти великий любитель покидьків суспільства (мєнтярів)? Ти що, ще не зрозумів, що в поліцію (в будь-якій країні) ідуть "ментально ображені на свою долю" покидьки суспільства.
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09.12.2024 20:57 Ответить
Во первых я с вами на брудершафт не пил, так что ведите себя не как кацапский трамвайный хам, а как украинец, которым вы пытаетесь прикидываться здесь. Во вторых я прекрасно знаю, что в полицию, как правило , идут работать люди определенного склада ума. Но это не отменяет того факта, что 10-25% этих покидьков воюют за Украину, пока 100% от таких достойных и порядочных граждан как вы тупо срет в коммены со своих диванов.
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09.12.2024 21:30 Ответить
А в англійській "ВИ" немає. Там є "YOU". Google Translate переклав саме так: ТИ. Так що всі претензії до нього.
10-25% этих покидьков воюют за Украину.
Ну, якщо "полювання" з пияками з ТЦК на комбайнерів по селах то є їхня війна, то відсоток, мауть, більший. Там і на всі 70% тягне.
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10.12.2024 01:57 Ответить
Клоунчелло
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09.12.2024 20:44 Ответить
А при чім тут стать? В ЗСУ також жінки служать та воюють. А чому ж мєнярська шобла не може служити на фронті? Чим вони КРАЩІ за жінок із ЗСУ?
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09.12.2024 20:52 Ответить
 
 