Около 10 тыс. полицейских находятся непосредственно на линии фронта, - Клименко
Общее количество сотрудников полиции, которые работают на линии фронта и в прифронтовых районах достигает 40-45 тысяч человек. На фронте находятся 10 тысяч полицейских, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
Вы сегодня могли убедиться, что у нас на линии боевого соприкосновения находятся подразделения Национальной гвардии, пограничники и Национальная полиция. Сегодня были два командира подразделений именно НПУ, подразделения, которые уже несколько месяцев находятся непосредственно в самом аду в Силах обороны. Это и наши специальные подразделения, и "Ярость", и сводные подразделения, воюющие вместе с Нацгвардией. В процентном соотношении - это 10%. Около 10 тысяч полицейских - это комбатанты, находящиеся на линии фронта", - рассказал он.
По словам Клименко, всего в зоне боевых действий находятся 25 тысяч полицейских. Они занимаются эвакуацией гражданских, работой на блокпостах и "внеполицейской деятельностью". Общее количество сотрудников полиции, работающих на линии фронта и в прифронтовых районах достигает 40-45 тысяч человек.
"У нас максимальное количество людей привлечено, но хотел бы сказать, что в Нацполи из 100 тысяч 25% - это женщины. И 17% - это те люди, которые не достигли мобилизационного возраста. Вот теперь можно легко посчитать 45 тысяч, о которых я говорил, 25 тысяч женщины и 17% - это те, кто не достиг мобилизационного возраста. То есть практически все силы Нацпола привлечены", - отметил министр.
На вопрос о том, почему люди говорят, что вся полиция должна быть на фронте, глава МВД ответил, что это, вероятно, из-за страха быть мобилизованным.
"С одной стороны, мы видим полицейского, но с другой - мы не видим огромной армии следователей, которые документируют тысячи преступлений, не видим тех, кто раскрывает преступления, чтобы людям жилось спокойнее", - добавил Клименко.
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-Тоді коли відкриває рота.
(Зелені зрадники і є кацапи)
а у випадку ЛНР/ДНР у більшості своїй приймають безпосередню участь.
Щиро дякую за правильне написання міста Київ у всіх відмінках. Я вже більше 7 років воюю в українських медіа, що Київ у всіх відмінках буде КиЇві а не КиЄві. Вже в себе на Фейсбуці поставив фото Акту Проголошення Незалежносі України де чітко написано "в м. Київі". але українська холуйська броня непробивна. Там далі від кацапського КиЄві. Здається, що потрібно ще пару десятиліть, щоби щось змінилось. Це ак само, як перше всі їхали "НА Україну" , а не "В Україну". Сава Україні!
Ну хз, например в школе, кто лучше заменит географичку - физичка, или физрук?)
Мы надеемся что ты именно троллишь, а не всерьез спрашиваешь такие глупости, а потом еще и на выборы пойдешь ...
2. Де написано що вони повинні сидіти кавульку пити в нових кросоверах, в час коли на фронті нехватає?
3. Нахріна ці бездарі взагалі потрібні?
За все моє життя - ніодної корисності від них не отримав, зворотнього - багато.
Недавно чув заяву що всі навчальні центри переповнені і тому були скоротили термін навчання.
По друге можна подивитись по зарплатному фонду військових і приблизно оцінити скільки реально сил оборони, якщо непомиляюсь мінфін заявляв про 700 млрд за 7 мсяців на зарплати, от і порахуйте приблизно а воюють 400 тис не більше.
Це трактористи та сантехніки можуть йти на війну майже повним складом і без виключень. А поліція воює 10% по словам міністра ( а по факту хз.....вони звикли з моделями онліфанс "воювати" та з бабульками на ринку)
А того поліціянта що в тилу ви і трактором на передову не затягнете. Зразу тікатимуть аж вуха лопотатимуть на вітрі.
https://www.youtube.com/watch?v=mSvBLD7zHtU
Де перебуває решта зі 180000 тисяч?!
Що вони, *****, охороняють і від кого?
Близько 10 тис. ухилянтів-поліціянтів перебувають безпосередньо на західному фронті ( кордон Польща-Румунія-Венгрія )
а раптом щось і кордон поряд ....
Это наверное те, от кого полицейская система решила избавиться по разным причинам.
А остальные сотни тысяч вдруг стали пенсионерами, недорослями, женщинами и невидимками.
10-25% этих покидьков воюют за Украину.
Ну, якщо "полювання" з пияками з ТЦК на комбайнерів по селах то є їхня війна, то відсоток, мауть, більший. Там і на всі 70% тягне.