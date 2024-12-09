Около 10 тыс. полицейских находятся непосредственно на линии фронта, - Клименко

Общее количество сотрудников полиции, которые работают на линии фронта и в прифронтовых районах достигает 40-45 тысяч человек. На фронте находятся 10 тысяч полицейских, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Вы сегодня могли убедиться, что у нас на линии боевого соприкосновения находятся подразделения Национальной гвардии, пограничники и Национальная полиция. Сегодня были два командира подразделений именно НПУ, подразделения, которые уже несколько месяцев находятся непосредственно в самом аду в Силах обороны. Это и наши специальные подразделения, и "Ярость", и сводные подразделения, воюющие вместе с Нацгвардией. В процентном соотношении - это 10%. Около 10 тысяч полицейских - это комбатанты, находящиеся на линии фронта", - рассказал он.

По словам Клименко, всего в зоне боевых действий находятся 25 тысяч полицейских. Они занимаются эвакуацией гражданских, работой на блокпостах и "внеполицейской деятельностью". Общее количество сотрудников полиции, работающих на линии фронта и в прифронтовых районах достигает 40-45 тысяч человек.

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"У нас максимальное количество людей привлечено, но хотел бы сказать, что в Нацполи из 100 тысяч 25% - это женщины. И 17% - это те люди, которые не достигли мобилизационного возраста. Вот теперь можно легко посчитать 45 тысяч, о которых я говорил, 25 тысяч женщины и 17% - это те, кто не достиг мобилизационного возраста. То есть практически все силы Нацпола привлечены", - отметил министр.

На вопрос о том, почему люди говорят, что вся полиция должна быть на фронте, глава МВД ответил, что это, вероятно, из-за страха быть мобилизованным.

"С одной стороны, мы видим полицейского, но с другой - мы не видим огромной армии следователей, которые документируют тысячи преступлений, не видим тех, кто раскрывает преступления, чтобы людям жилось спокойнее", - добавил Клименко.

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