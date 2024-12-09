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Новини
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Мера Единбурга Дея звинуватили у сексуальних домаганнях до українських біженок: його відсторонили

Мер Единбурга Кеммі Дей домагався українських біженок

Голову міської ради Единбурга у Шотландії Кеммі Дея, якого звинувачують у неналежній поведінці щодо біженок з України, на час розслідування тимчасово відсторонили від посади. 

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Дей у соцмережах "бомбардував" українських біженок повідомленнями, у яких запитував їх про їхні сексуальні вподобання, робив компліменти щодо зовнішнього вигляду та пропонував "зустрітися за вином".

Крім того, Дей знаходив українок у застосунках для знайомств, де його повідомлення були більш відвертими.

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Зафіксовані випадки домагань

Одна з біженок, яка прибула до Шотландії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповіла BBC Scotland, що хоч спілкування для неї було "неприємним", вона не могла відмовити, оскільки відчувала тиск через статус Дея та боялася його впливу.

Міська рада Единбурга підтвердила, що розглядає це питання відповідно до своїх процедур, за участю незалежної служби інформаторів Safecall та поліції.

Одна із жінок, із якою поспілкувалися журналісти, розповіла, що після приїзду до Шотландії почувалася самотньою в новій країні, тому вона була здивована, коли нею "зацікавилася людина такої високої посади". За її словами, вона кілька разів бачила Дея на проукраїнських акціях.

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Поліція Шотландії повідомила, що 22 жовтня отримала скаргу на неналежну поведінку. Наразі триває розслідування, щоб з’ясувати всі обставини.

Раніше правоохоронці вже отримували повідомлення про неналежну поведінку Кеммі Дея, але тоді поліція не виявила доказів злочину.

Сам Дей раніше казав, що з ним не зв’язувалася поліція, і він нібито не має уявлення про розслідування, що триває проти нього.

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Реакція влади Шотландії

Водночас лідери опозиції в міській раді Единбурга закликали Дея негайно піти у відставку на тлі звинувачень проти нього.

У Лейбористській партії, до якої він належить, заявили, що серйозно ставляться до всіх скарг на Дея і розслідують їх. На час з’ясування його відсторонили з посади голови партії в міській раді.

Реакція України

Консульство України в Единбурзі заявило, що чекає на результати розслідування та сподівається на справедливе вирішення справи. 

Наша мета — захистити права та гідність громадян України, які змушені шукати тимчасового притулку в Шотландії через війну Росії проти України", - йдеться у заяві.

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Автор: 

біженці (1864) насилля (295) секс (114) Шотландія (52)


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Топ коментарі
+10
Наших дівчат гріх не бажати... Тут я його розумію...
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09.12.2024 22:58
+10
знаходив українок у застосунках для знайомств...

...знайомився в застосунках для знайомств. От же ж гад...
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09.12.2024 23:19
+9
"хоч спілкування для неї було "неприємним", вона не могла відмовити, оскільки відчувала тиск через статус Дея та боялася його впливу", "після приїзду до Шотландії почувалася самотньою в новій країні" Бу-га-га-га !!! Нє вінаватая я, он сам прішьол !!!! Шльондри працюють за гроші опозиції на дискредитацію опонента. Мер жодну самицю силоміць не примушував, тож і провини ні в чому не має. За залицяння не карають, бо відсутній склад злочину.
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09.12.2024 23:39
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Наших дівчат гріх не бажати... Тут я його розумію...
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09.12.2024 22:58 Відповісти
Він як справжній дєй чинив опір до останього і на останок здався, слабак.
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09.12.2024 23:20 Відповісти
Українські дівчата завжди фліртують і західні чоловіки від цього дезорієнтуються пруть вперед. Симпатичка західна жінка на тебе смотрить спокійно і без флірта як сто баксів тобі подарувала. Від цього українські чоловікі впадають у ступор. Величезна культурна різниця.
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09.12.2024 23:21 Відповісти
"Симпатичка західна жінка на тебе смотрить спокійно і без флірта як сто баксів тобі подарувала. " у повній тиші темнезної кімнати бейсменту...
Smith ви мене лякаєте.
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10.12.2024 00:48 Відповісти
Та ні як до бейсмента дійшло то вже все нормально 😀я мав на увазі initial reaction.
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10.12.2024 01:32 Відповісти
а вам не спадало думку, що то ніякий не флірт, а особливості виховання і поведінки? наприклад ввічливо посміхатися і т.п.? багато жінок визнали, що тут вони ніколи не чули про секс. харасмент і лише на заході зрозуміли що воно таке. Отже, можливо проблема не в жінці?
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11.12.2024 00:33 Відповісти
На чужии караваи рот не роззіваи!
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09.12.2024 23:04 Відповісти
Блін. Запустила опозиція. Знайшли дівчину, як приманку і пішла справа. В Україні ніх т б і слухати не схотів, а в Шотландії..
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09.12.2024 23:13 Відповісти
Саме тому ми до цих пір і не в "Європі"...
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10.12.2024 03:59 Відповісти
їх там близько 20 постраждалих
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11.12.2024 00:34 Відповісти
" постраждалих" у чому? Що їм запропонували зустрічі?
Ця лівцько- феміністична повістка і приводить до розквітк гомосексуалізма. Коли нормаліні стосунки різниої статі під табу
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11.12.2024 08:00 Відповісти
там в Шотландії зараз мокро, холодно та сіро і наші дівчата це єдине від чого хочеться жити.. понять і простіть. точніше... tuig agus thoir maitheanas
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09.12.2024 23:13 Відповісти
знаходив українок у застосунках для знайомств...

...знайомився в застосунках для знайомств. От же ж гад...
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09.12.2024 23:19 Відповісти
Він має бути вдячним що його вчасно зупинили поки він не попав на серʼйозні бабки.
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09.12.2024 23:26 Відповісти
+++
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09.12.2024 23:37 Відповісти
Угу. Він би ще в нічний клуб пішов з дівчатами знайомитись, скотиняка така.
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10.12.2024 00:20 Відповісти
Покажіть йому відос де коля каклєта крутить задом, то він забуде про тих баб назавжди
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09.12.2024 23:19 Відповісти
Ох, як же ж ви замріяно і впевнено це стверджуєте.... )
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09.12.2024 23:51 Відповісти
Та чи справді вони біженки ? Чогось їх не турбує питання що вони можуть зробити доя перемоги їхньої Батьківщини а зайняті виключно своїм лібідо .
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09.12.2024 23:20 Відповісти
Це точно
біженців десятки тисяч у різних містах
на акції виходили пару сотень
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10.12.2024 07:37 Відповісти
Я може щось не розумію, а шо поганого в його поведінці?
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09.12.2024 23:23 Відповісти
Він використовував службове становище щоб зачитати сосюру перед сном.
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09.12.2024 23:29 Відповісти
Як його використати, якщо вони не його підлеглі. А виходячи з їх "свідчень" вони або тупі або хвойди. Не найкращі представниці нашої країни.
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10.12.2024 01:01 Відповісти
Не одружився з жодною українкою яка вже третій рік сидить на сайті знайомств
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09.12.2024 23:40 Відповісти
гомосексуали із опозиційної партії приревнували до посади заду?
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10.12.2024 00:51 Відповісти
"хоч спілкування для неї було "неприємним", вона не могла відмовити, оскільки відчувала тиск через статус Дея та боялася його впливу", "після приїзду до Шотландії почувалася самотньою в новій країні" Бу-га-га-га !!! Нє вінаватая я, он сам прішьол !!!! Шльондри працюють за гроші опозиції на дискредитацію опонента. Мер жодну самицю силоміць не примушував, тож і провини ні в чому не має. За залицяння не карають, бо відсутній склад злочину.
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09.12.2024 23:39 Відповісти
не так. Вони боялися, що їх випруть із соц. житла, позбавлять виплат і тп. Мамам з дітьми це важливо
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11.12.2024 00:37 Відповісти
Може це єдина світла пляма у її житті,пишатися б мала,а вона он що утнула! От же ж дурепа.
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10.12.2024 00:09 Відповісти
Запропонував вечерю в ресторані. От жеж падонок. А міг би зразу запросити за гроші додому на ніч. Злидень.
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10.12.2024 00:23 Відповісти
Мера Единбурга гея звинуватили у сексуальних домаганнях до українських біженок.
Таке б The Sun зацінили
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10.12.2024 01:01 Відповісти
Отже, Дей не гей.
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10.12.2024 03:00 Відповісти
Майже рік був в Едінбро і мав нагоду бачити поведінку українських жіночок) не скажу звісно за всіх, проте дууже значна частина буквально полювала за місцевими маргіналами. А тут цілий мер. Та для них це було б за щастя навіть ознаки такої уваги. В крайньому випадку, скорш за все після "залицянь" (але не знайомство на сайті, є інші івенти) вранці вказав на двері, це не сподобалось і потім ці звинувачення. Ага, нема чого більш робити меру як сидіти на сайтах знайомств , щоб всі це бачили, і тим більш з іноземками із сумнівною репутацією.))))) Але там жінці достатньо просто сказати, без будь-яких прямих чи непрямих доказів, і дядька будуть тягати по слідствам.
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10.12.2024 05:32 Відповісти
це елементарно перевіряється. Хто кому що і куди писав. Не бачу складу злочину, якщо він писав на сайт знайомств. Але інших він переслідував в соц. мережах
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11.12.2024 00:39 Відповісти
Зайдіть на сайт едінбургських знайомств та побачите скільки там фоток українок в різних позах та вбранні і без.Що ви хочете від живого скотта? Що він тількі віскарь глушмв та футбол дивися???
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10.12.2024 07:37 Відповісти
дайте ссилку
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11.12.2024 00:40 Відповісти
Гарачій шотландський хлопець шукав українських жінок - це ж нормально. Було б цікавіше, якби він шукав українських чоловіків біженців.
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10.12.2024 09:16 Відповісти
Честно говоря, если сравнивать шотландок и украинок, то этого чорта можно понять.
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10.12.2024 15:55 Відповісти
я б сказав ширше, українок і англічанок)
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11.12.2024 00:42 Відповісти
 
 