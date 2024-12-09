Мера Единбурга Дея звинуватили у сексуальних домаганнях до українських біженок: його відсторонили

Голову міської ради Единбурга у Шотландії Кеммі Дея, якого звинувачують у неналежній поведінці щодо біженок з України, на час розслідування тимчасово відсторонили від посади.

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Дей у соцмережах "бомбардував" українських біженок повідомленнями, у яких запитував їх про їхні сексуальні вподобання, робив компліменти щодо зовнішнього вигляду та пропонував "зустрітися за вином".

Крім того, Дей знаходив українок у застосунках для знайомств, де його повідомлення були більш відвертими.

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Зафіксовані випадки домагань

Одна з біженок, яка прибула до Шотландії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповіла BBC Scotland, що хоч спілкування для неї було "неприємним", вона не могла відмовити, оскільки відчувала тиск через статус Дея та боялася його впливу.

Міська рада Единбурга підтвердила, що розглядає це питання відповідно до своїх процедур, за участю незалежної служби інформаторів Safecall та поліції.

Одна із жінок, із якою поспілкувалися журналісти, розповіла, що після приїзду до Шотландії почувалася самотньою в новій країні, тому вона була здивована, коли нею "зацікавилася людина такої високої посади". За її словами, вона кілька разів бачила Дея на проукраїнських акціях.

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Поліція Шотландії повідомила, що 22 жовтня отримала скаргу на неналежну поведінку. Наразі триває розслідування, щоб з’ясувати всі обставини.

Раніше правоохоронці вже отримували повідомлення про неналежну поведінку Кеммі Дея, але тоді поліція не виявила доказів злочину.

Сам Дей раніше казав, що з ним не зв’язувалася поліція, і він нібито не має уявлення про розслідування, що триває проти нього.

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Реакція влади Шотландії

Водночас лідери опозиції в міській раді Единбурга закликали Дея негайно піти у відставку на тлі звинувачень проти нього.

У Лейбористській партії, до якої він належить, заявили, що серйозно ставляться до всіх скарг на Дея і розслідують їх. На час з’ясування його відсторонили з посади голови партії в міській раді.

Реакція України

Консульство України в Единбурзі заявило, що чекає на результати розслідування та сподівається на справедливе вирішення справи.

Наша мета — захистити права та гідність громадян України, які змушені шукати тимчасового притулку в Шотландії через війну Росії проти України", - йдеться у заяві.

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