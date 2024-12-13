Сьогодні потрібно говорити про те, як підняти для Росії ціну подальшої агресії й змусити до перемовин, - Сибіга
На початку повномасштабного вторгнення Росія поставила Україні умови для припинення війни, які фактично були ультиматумом про капітуляцію, і це не змінилося. Тому сьогодні потрібно говорити про те, як змусити Росію відповісти за свою агресію.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що Україна, на відміну від Росії, прагне миру найбільше серед усіх інших країн світу.
"Я добре пам'ятаю перші години й дні повномасштабного російського вторгнення. Умови, які висували Україні. Це були не умови, це був ультиматум капітуляції. І це не змінилося", - сказав Сибіга.
На його думку, що саме тому сьогодні треба говорити про те, як підняти для Росії ціну подальшої агресії й змусити до перемовин.
За кожним цим питанням є чіткий набір елементів, як цього досягати. Від запрошення України до НАТО, від пакета стримування, до зняття всіх табу на застосування зброї. Я маю на увазі зброю далекого радіусу дії. Ну і, безумовно, стійкість у всіх її проявах. Економічна, довготривала підтримка соціальна, гуманітарна, макрофінансова", - зазначив очільник МЗС.
За словами Сибіги, всі ці речі формують комплексну переговорну позицію на підставі нашого національного інтересу.
"У нас є мета — досягнути всеосяжного, сталого, справедливого миру для України. І ця термінологія неподільна. Це дуже важливо. Вона визначає нашу позицію, тому що перемовин зараз немає. І її, відповідно, доводять до наших партнерів. Є поле битви, яке впливає на наші позиції — дипломатичні й зовнішньополітичні, а є трек дипломатичний. Ці два напрямки взаємодоповнювальні та взаємопосилювальні", - резюмував міністр.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що передвиборчу обіцянку Трампа завершити війну в Україні "за 24 години" не варто сприймати буквально. ЗМІ повідомляють, що під час зустрічі в Парижі Зеленський та Емманюель Макрон обговорювали з Трампом своє бачення сталого миру, але деталей не розкривали.
Будь ласка, зачекайте...
Треба не говорити а закидувати кацапію ракетами, постійно, там тільки такий "разговор" розуміють.
які перемовини тоді?
про що?
Говорити.
Бо робити ніхто в світі і нічого не збирається.