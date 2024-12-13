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Сибіга (217) переговори з Росією (839) війна в Україні (1102)

Сьогодні потрібно говорити про те, як підняти для Росії ціну подальшої агресії й змусити до перемовин, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

На початку повномасштабного вторгнення Росія поставила Україні умови для припинення війни, які фактично були ультиматумом про капітуляцію, і це не змінилося. Тому сьогодні потрібно говорити про те, як змусити Росію відповісти за свою агресію.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що Україна, на відміну від Росії, прагне миру найбільше серед усіх інших країн світу.

"Я добре пам'ятаю перші години й дні повномасштабного російського вторгнення. Умови, які висували Україні. Це були не умови, це був ультиматум капітуляції. І це не змінилося", - сказав Сибіга.

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На його думку, що саме тому сьогодні треба говорити про те, як підняти для Росії ціну подальшої агресії й змусити до перемовин.

За кожним цим питанням є чіткий набір елементів, як цього досягати. Від запрошення України до НАТО, від пакета стримування, до зняття всіх табу на застосування зброї. Я маю на увазі зброю далекого радіусу дії. Ну і, безумовно, стійкість у всіх її проявах. Економічна, довготривала підтримка соціальна, гуманітарна, макрофінансова", - зазначив очільник МЗС.

За словами Сибіги, всі ці речі формують комплексну переговорну позицію на підставі нашого національного інтересу.

"У нас є мета — досягнути всеосяжного, сталого, справедливого миру для України. І ця термінологія неподільна. Це дуже важливо. Вона визначає нашу позицію, тому що перемовин зараз немає. І її, відповідно, доводять до наших партнерів. Є поле битви, яке впливає на наші позиції — дипломатичні й зовнішньополітичні, а є трек дипломатичний. Ці два напрямки взаємодоповнювальні та взаємопосилювальні", - резюмував міністр.

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Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що передвиборчу обіцянку Трампа завершити війну в Україні "за 24 години" не варто сприймати буквально. ЗМІ повідомляють, що під час зустрічі в Парижі Зеленський та Емманюель Макрон обговорювали з Трампом своє бачення сталого миру, але деталей не розкривали.

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Топ коментарі
+5
Треба атакувати москву щоночі, щоб їхній мірняк скавчав від розпачу.
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13.12.2024 16:41
+4
Путін не хоче миру. Тому він за для продовжування війни і висуває явно нездійсненні вимоги. Єдине, що може змусити його зупинити війну і почати перемовини - це відсутність у нього ресурсів для її продовження. Тобто відсутність або нестача людей, технікиі, грошей. Або коли у нього більше не буде можливості захоплювати більше території, і поки він образно кажучи не впреться головою об стіну і він не зрозуміє відсутність перспектив і сенсу продовження війни. Поки цього не станеться,і якщо він зможе і надалі продовжувати захоплювати нові територіі і в нього буде вистачати на це ресурсів- нічого іншого його не зупинить і війна триватиме.
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13.12.2024 16:40
+3
Рецепт давно известен: асфальт, отвод войск, разминирование, шаттлы и шашлычки. Но шашлычки уже из последних лохов- даже баранам стало понятно, до чего вы довели Украину.
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13.12.2024 16:41
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Путін не хоче миру. Тому він за для продовжування війни і висуває явно нездійсненні вимоги. Єдине, що може змусити його зупинити війну і почати перемовини - це відсутність у нього ресурсів для її продовження. Тобто відсутність або нестача людей, технікиі, грошей. Або коли у нього більше не буде можливості захоплювати більше території, і поки він образно кажучи не впреться головою об стіну і він не зрозуміє відсутність перспектив і сенсу продовження війни. Поки цього не станеться,і якщо він зможе і надалі продовжувати захоплювати нові територіі і в нього буде вистачати на це ресурсів- нічого іншого його не зупинить і війна триватиме.
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13.12.2024 16:40 Відповісти
не говорити, а діяти
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13.12.2024 16:41 Відповісти
Рецепт давно известен: асфальт, отвод войск, разминирование, шаттлы и шашлычки. Но шашлычки уже из последних лохов- даже баранам стало понятно, до чего вы довели Украину.
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13.12.2024 16:41 Відповісти
Треба атакувати москву щоночі, щоб їхній мірняк скавчав від розпачу.
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13.12.2024 16:41 Відповісти
Сибіга і "зелепузік" .Накуя вішати українському народові "лапшу" .?Є поле битви, яке впливає на наші позиції - дипломатичні й зовнішньополітичні, а є трек дипломатичний - це "зелена куйня" на рівному місці....Спочатку був Оман,після цього в Стамбулі відбулися зовнішньополітичні і дипломатичні "зелено- рашистські тусовки ",на котрих ,прописувалися умови куйла, стосовно швидкої окупації України, за пару тижнів .А поле битви розпочалося вже після того,як західні розвідки , отримали інформацію ,про здачу України піД протекторат, рашистського окупанта і створення з України ,ще однієї прорашистської держави на границях з країнами ЄС І НАТО.
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13.12.2024 16:50 Відповісти
******
Треба не говорити а закидувати кацапію ракетами, постійно, там тільки такий "разговор" розуміють.
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13.12.2024 16:53 Відповісти
Сьогодні вже пора перестати говорити про необхідні речі, які десь колись комусь потрібно робити, а прийшов такий швах, що потрібно вже Смарагдовим почати робити все для оборони!
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13.12.2024 16:57 Відповісти
а рашисти кажуть: ми за ценой нє пастаїм..
які перемовини тоді?
про що?
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13.12.2024 16:59 Відповісти
Найчутливіше і найшвидше може зруйнувати економіку балалайні втрата НПЗ. Іх кількість менше сотні. Але продажний Боневтік вже понад півроку забороняє атакувати кацапські НПЗ. Отже, не вмикай дурня, Сибіго, бо адресат твого питання тебе й призначив, а ти в нього відсмоктуєш, а на публіку вмикаєш вар'ята. Отакий довбаний нескінчений зелений Уроборос для лохів.
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13.12.2024 16:59 Відповісти
Сибіга! Із таким обличчям тобі грошей на озброєння ніхто не дасть....
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13.12.2024 17:02 Відповісти
Тому сьогодні потрібно говорити про те, як змусити Росію відповісти за свою агресію

Говорити.
Бо робити ніхто в світі і нічого не збирається.
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13.12.2024 17:14 Відповісти
Шкапа лавров - рупор кремля, а Сибіга - рупор Банкової. Вєрним путьом йдьотє слугі народа !
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13.12.2024 17:22 Відповісти
Як як? ******* по енергоносіям біля москвобаду і пітера і так кожен день, щоб не ремонтували. Одночасно. Війна за тиждень закінчиться.
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13.12.2024 17:27 Відповісти
Вроде интеллигент по виду, а мышление пролетарское. Какие переговоры с патологическими обманщиками? Какой договор они последний раз выполнили? Изучайте речь кавалера ордена парнокопытных из МВД тщательно, это параллельная реальность. Они давно сами не знают что хотят
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13.12.2024 17:28 Відповісти
Сибіга, купи се костюма, дипломато задріпане, не паплюж Україну!
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13.12.2024 20:23 Відповісти
Говори, хто тобі заважає?
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13.12.2024 20:24 Відповісти
Ось і розчалось зомбування свідомості українців про необхідність перемовин. Донеччину здали, саме час "змусити" рашку до перемовин. Очевидно комусь дуже важливо, щоб ініціатива для перемовин була з боку України та бажано підгадати до дати інагурації Трампа.
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13.12.2024 22:08 Відповісти
 
 