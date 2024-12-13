Лише 4% отримувачів "тисячі Зеленського" донатять на ЗСУ
Вже 1,8 млн дорослих та 520 тисяч дітей отримали 1 000 грн на картку Національного кешбеку за програмою "Зимова єПідтримка".
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Найчастіше витрачають Зимову єПідтримку на:
- комуналку — 63 %
- мобільний звʼязок — 17 %
- донати Силам оборони України — 4 %
"Виплати зараховують поступово. Якщо ви ще не побачили 1 000 на карті — очікуйте, банк опрацює заяву й ви отримаєте результат", - зазначив міністр.
Як зазначає народний депутат Ярослав Железняк, завдяки такому перерозподілу держбюджету ЗСУ отримають лише 600 млн грн.
"З популісткої ідеї про роздачу 1000 грн: 80% це комуналка та поповнення телефонів, аж 4% пішло на донати. Супер, забрали в армії 15 млрд грн, щоб потім повернути 600 млн. Так переможемо", - написав нардеп.
"Тисяча Зеленського"
Нагадаємо, з 1 грудня українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського".
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.
Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".
У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.
У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші".
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