Лише 4% отримувачів "тисячі Зеленського" донатять на ЗСУ

Вже 1,8 млн дорослих та 520 тисяч дітей отримали 1 000 грн на картку Національного кешбеку за програмою "Зимова єПідтримка".

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Найчастіше витрачають Зимову єПідтримку на:

комуналку — 63 %

мобільний звʼязок — 17 %

донати Силам оборони України — 4 %

"Виплати зараховують поступово. Якщо ви ще не побачили 1 000 на карті — очікуйте, банк опрацює заяву й ви отримаєте результат", - зазначив міністр.

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Як зазначає народний депутат Ярослав Железняк, завдяки такому перерозподілу держбюджету ЗСУ отримають лише 600 млн грн.

"З популісткої ідеї про роздачу 1000 грн: 80% це комуналка та поповнення телефонів, аж 4% пішло на донати. Супер, забрали в армії 15 млрд грн, щоб потім повернути 600 млн. Так переможемо", - написав нардеп.

"Тисяча Зеленського"

Нагадаємо, з 1 грудня українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші".