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Україна отримає додатковий шанс наблизити справедливий мир після інавгурації Трампа, - Сибіга

Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що відразу після інавгурації обраного 47-го президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня, Україна отримає додаткові можливості наблизити справедливий мир.

Про це Сибіга говорив під час публічної дискусії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

У міністра поцікавились, чи вірить він особисто, що 21 січня в Україні настане мир.

21 січня стане наступним днем після інавгурації Дональда Трампа, який під час виборчої кампанії обіцяв завершити війну між Росією та Україною "за 24 години".

За словами Сибіги, він бачить "додатковий шанс" для миру.

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Я переконаний, що ми отримаємо додатковий шанс, додаткові можливості наблизити справедливий мир для України. У цьому я переконаний", - зазначив міністр.

Сибіга також окремо прокоментував мирні пропозиції, що з’являються у медіа нібито як варіанти дій майбутнього президента США щодо України.

Глава МЗС зауважив, що офіційні пропозиції можуть з'явитися лише після 20 січня.

"Станом на зараз потрібно без зайвих емоцій ставитися до будь-яких документів, нонпейперів, ідей, які озвучують різні голоси в різних медіа. Тут можна спиратися на те, що це тестування реакції й світу, і України", - додав очільник МЗС.

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Нагадаємо, раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче досягти мирної угоди між Україною та РФ та планує тиснути на Росію.

Також він вважає війну в Україні більш пріоритетною для себе, аніж конфлікт на Близькому Сході.

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Топ коментарі
+11
Коли зе-слуга "у чомусь переконаний" - звичайному українцю потрібно "сушити сухарі та збирати валізи".
5.5 років необмеженої влади зе-слуг це неодноразово довело!
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13.12.2024 18:34
+10
а баран і злодій умєрлов хай і далі краде в мо, да сибіга? кіндердибіл смітанін хай і далі поставляє браковані міни?
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13.12.2024 18:34
+8
шо воно бреше-полудурок синок трампа на пару з марсіянином вже зараз пишуть і і паскудять Україну-це показник думків трампа --і цей мир через силу буде застосований проти України
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13.12.2024 18:41
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Коли зе-слуга "у чомусь переконаний" - звичайному українцю потрібно "сушити сухарі та збирати валізи".
5.5 років необмеженої влади зе-слуг це неодноразово довело!
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13.12.2024 18:34 Відповісти
а баран і злодій умєрлов хай і далі краде в мо, да сибіга? кіндердибіл смітанін хай і далі поставляє браковані міни?
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13.12.2024 18:34 Відповісти
його переконаність потужно зросте коли ще такого рому і сінті в одному стакані - орбана, виберуть в прєзіки мадьярщини )))
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13.12.2024 18:37 Відповісти
Тобто... зе! отримає копняка кирзою по пиці як в учорашньому ролику **************?
Схоже це Сибіга товсто тролить зе!поца.
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13.12.2024 18:38 Відповісти
Такі да, жодних інших шансів у презентації Сонного Джо не спостерігається.
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13.12.2024 21:31 Відповісти
І після щогодинних, і щоденних отаких заяв української сторони хочете ,щоб хтось повірив,що це не капітуляція?Що ***** зацікавлений в якомусь там мирі?(((Я не кажу ,що так не треба,але не робіться смішними((
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13.12.2024 18:38 Відповісти
Треба ж готувати !
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13.12.2024 18:45 Відповісти
Від того легше сприйме народ?((Це так як би донька розказала батькам ,що проституткою працює,але не на трасі ,а в пристижному готелі в барі(((
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13.12.2024 18:47 Відповісти
Це так, однак більш точно можна погадати на кавовій гущі
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13.12.2024 18:40 Відповісти
шо воно бреше-полудурок синок трампа на пару з марсіянином вже зараз пишуть і і паскудять Україну-це показник думків трампа --і цей мир через силу буде застосований проти України
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13.12.2024 18:41 Відповісти
Репутація, її легко просрати.
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13.12.2024 18:51 Відповісти
З Єрмаком це неможливо !
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13.12.2024 18:43 Відповісти
Які у зе шапіто усі недолугі.На усьому шляху своєї діяльності,одне вангування.
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13.12.2024 18:46 Відповісти
Угу, до Трампа ви вже віддасте Донбас, і якраз будете готові.
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13.12.2024 18:53 Відповісти
Не тільки донбас, Запоріжжя на підході, його теж пуйло включив в свої хатєлкі. Так вони й планують до інавгурації віддати все, що треба пуйлу. А потім вже решту України будуть кацапи кошмарити і без бойових дій, гібридно.
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13.12.2024 19:57 Відповісти
дЄрмак вже свій ШАНС отримав. .... Сповна. Ретировался без оглядки. В Лондон. А там його чекав КАЗУС. Коротко. Сибіга отримав інструкцію дЄрмака "Як отримати запрошення в НАТО, щоб підняти рейтинг Лідора". Ось і почалось ....
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13.12.2024 18:54 Відповісти
дивна заява, ну будуть після 20 січня лунатики не тількі на Банковій, а і у Білому домі.
хто сказав шо білодомівські лунатики будуть грати на боці України?
поки що на це не вказує геть нічого, навіть навпаки.
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13.12.2024 19:07 Відповісти
Приблизно як гільйотина допоможе вилікувати грип...
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13.12.2024 19:07 Відповісти
Навіщо робити такі анонси від імені непередбачуваного неадекватного діда.
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13.12.2024 19:08 Відповісти
В цьому фото прекрасно все : і ефект обмочених штанів нелоха і гауляйтер України на задньому плані.
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13.12.2024 19:16 Відповісти
А вам, *****, головне досидіти?
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13.12.2024 19:18 Відповісти
Марить......
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13.12.2024 19:20 Відповісти
Ох плять ******** лайном
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13.12.2024 19:20 Відповісти
Це пан міністр стверджує про "справедливий" мир? Бо для України це кордони 1991 го року.
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13.12.2024 19:21 Відповісти
А що, Байден не давав капітулювати? Чи яким ще чином трампакс щось там наблизить? Він може наблизити тільки повний пісець України.
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13.12.2024 19:40 Відповісти
Сибіга бачить "додатковий шанс" для миру? А вже ж , Зеленський теж бачив колись ,,бажання миру" в очах у путіна. Що вийшло з того ,,бачення" ми всі бачимо зараз. То мабуть треба готуватись до такого ж результату і ,,бачення" Сибіги......
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13.12.2024 19:56 Відповісти
Ще один "миролюб". А хтось в окопі думає собі, якщо скоро мир, навіщо я підставляюся під кулі?! Зе-підори найперші, хто деморалізує армію і суспільство.
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13.12.2024 19:58 Відповісти
дополнительное ускорение - сапогом по морде, этим все сказал сын трампа
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13.12.2024 20:05 Відповісти
 
 