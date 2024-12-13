Україна отримає додатковий шанс наблизити справедливий мир після інавгурації Трампа, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що відразу після інавгурації обраного 47-го президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня, Україна отримає додаткові можливості наблизити справедливий мир.

Про це Сибіга говорив під час публічної дискусії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

У міністра поцікавились, чи вірить він особисто, що 21 січня в Україні настане мир.

21 січня стане наступним днем після інавгурації Дональда Трампа, який під час виборчої кампанії обіцяв завершити війну між Росією та Україною "за 24 години".

За словами Сибіги, він бачить "додатковий шанс" для миру.

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Я переконаний, що ми отримаємо додатковий шанс, додаткові можливості наблизити справедливий мир для України. У цьому я переконаний", - зазначив міністр.

Сибіга також окремо прокоментував мирні пропозиції, що з’являються у медіа нібито як варіанти дій майбутнього президента США щодо України.

Глава МЗС зауважив, що офіційні пропозиції можуть з'явитися лише після 20 січня.

"Станом на зараз потрібно без зайвих емоцій ставитися до будь-яких документів, нонпейперів, ідей, які озвучують різні голоси в різних медіа. Тут можна спиратися на те, що це тестування реакції й світу, і України", - додав очільник МЗС.

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Нагадаємо, раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче досягти мирної угоди між Україною та РФ та планує тиснути на Росію.

Також він вважає війну в Україні більш пріоритетною для себе, аніж конфлікт на Близькому Сході.