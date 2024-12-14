Україна готова допомогти Сирії з недопущенням продовольчої кризи, - Зеленський

Україна може допомогти Сирії в недопущенні продовольчої кризи, зокрема, завдяки гуманітарній програмі "Зерно з України" (Grain from Ukraine).

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні ж після доповідей наших урядовців погодили роботу щодо Сирії. Перш за все гуманітарну та безпекову роботу. Те, як ми можемо допомогти стабілізації. Для України це важливо: що більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати нам встановити мир.

Ми готові допомогти Сирії з недопущенням продовольчої кризи. І зокрема, завдяки гуманітарній програмі "Зерно з України" – Grain from Ukraine", - зазначив президент.

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Також він повідомив, що доручив уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями й тими партнерами, які можуть посприяти.

"І ми закликаємо всіх у світі зараз підключитись до стабілізаційних зусиль заради того, щоб війна, понад десятиліття тому розпалена в Сирії – розпалена за участі Ірану, Росії, – щоб ця війна нарешті припинилась", - додав президент.

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Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

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29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.